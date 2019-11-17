Первая любовь: ТОП-20 книг о настоящих чувствах

1 "Ромео и Джульетта", Уильям Шекспир Возглавит нашу подборку величайшее произведение о первой любви и ее превратностях. Трагедия Уильяма Шекспира показывает, сколь глупыми могут быть взрослые, зацикленные на вражде. Подобные сюжеты нередко обыгрывались и в других произведениях, где чужая вражда не позволяет влюбленным быть вместе.

2 "Онегин", Александр Пушкин Татьяна, милая Татьяна… Юная, нежная, наивная и чистая девочка. Выросшая в тиши провинции, Таня поражена знакомством с Евгением Онегиным. Он так не похож на людей из ее окружения! Дерзкий, горячий, умный Евгений покоряет сердце Танечки, но при этом больно ранит ее душу. Лишь спустя годы он поймет, сколь дивную девушку потерял.

3 "Анна Каренина", Лев Толстой Первая любовь ассоциируется с юностью, однако жизнь может сложиться так, что человек познает любовь уже в зрелом возрасте. Великое произведение Толстого показывает, какой трагедией может обернуться жажда любви в обществе, где царят жесткие правила поведения. Анна просто не в силах выстоять в мире, где все настроены против ее стремления к личному счастью. Мы до сих пор видим эту несправедливость даже в отношениях читателей к Карениной, поскольку Анна частенько оказывается в списке персонажей, которых многие ненавидят.

4 "Ася", Иван Тургенев Дивная книга, раскрывающая душу человека. Тургенев показал всю сладость и горечь первой любви: такой нежной, трогательной и обреченной. Ася вызывает странные чувства своим поведением, но стоит вспомнить себя в юности и вот уже узнаешь в этой девушке себя. То веселая, то печальная, Ася пытается разобраться в чувствах, на которые не имеет права.

5 "Леди Макбет Мценского уезда", Николай Лесков Когда речь заходит о теме первой любви в классике, счастливого финала ждать не приходится. Авторы старой школы всегда стремились показать тяготы человеческого бытия во всех его аспектах. В центре сюжета история несчастной женщины, страдающей из-за тирании мужчин. Однажды она полюбит: сильно, беззаветно. Ее любовь обернется многими бедами…

6 "Унесенные ветром", Маргарет Митчелл Восхитительный роман о сильной женщине, о моральных ценностях, о негативном влиянии войны и о первой любви, влияющей на нас годами. Любовь Скарлетт к Эшли становится одержимостью, ради любимого героиня готова попрать устои общества. Негативных сторон у такой любви немало, но именно она дарит Скарлетт жажду выжить во что бы то ни стало. Ради этой любви она – особа эгоистичная и нередко злая – творит добрые дела: заботится о сопернице и ее ребенке, держа данное Эшли слово.

7 "Королек – птичка певчая", Решад Нури Гюнтекин Феридэ – очаровательное юное создание, девчушка вздорная и непослушная. Но она растет и превращается в изысканную молодую красавицу с невероятно добрым сердцем. Жизнь уготовила ей немало испытаний, но с детства Феридэ хранит в своем сердце одну заветную любовь…

8 "Джен Эйр", Шарлотта Бронте Культовый роман одной из сестер Бронте повествует о нелегких испытаниях, с детства выпадавших на долю несчастной сиротки, Джен Эйр. Несмотря на все горести, девочка выстояла. Но самым сокрушительным ударом для нее стала любовь к мистеру Ротчертсу. Странный, угрюмый, нелюдимый Ротчерс очаровал Джен и сам был ею очарован. Однако на их пути к счастью стоят непреодолимые преграды.

9 "Анжелика – маркиза ангелов", Анн Голон Цикл романов об Анжелике де Пейрак мог бы стать чудовищной трагедией. Анжелику выдали замуж за мужчину значительно старше ее, когда она была еще совсем юной девушкой. Несправедливость, продажа женщины в договорном браке, ненависть к мужу – все это могло сломить героиню. Но свершилось чудо: она полюбила того, кого сперва ненавидела!

10 "Великий Гэтсби", Фрэнсис Скотт Фицджеральд Любовь может давать человеку силы для достижения сложных целей. Именно так и случилось с таинственным мистером Гэтсби. Паренек из бедной семьи горячо полюбил девушку из высшего общества. Но быть с такой как Дейзи без денег – мечта неосуществимая. Гэтсби удалось сколотить внушительное состояние, но помогут ли деньги удержать счастье?

11 "Любовь во время чумы", Габриэль Гарсиа Маркес Одно из самых известных произведений Маркеса на русском языке так же издавалось под более точным заголовком "Любовь во время холеры". Фермина Даса познала первую любовь и отвергла ее, не желая поддаваться наивности юношеских мечтаний Флорентино. Однако брак заставил ее пересмотреть свое отношения к первому возлюбленному. Спустя годы судьба вновь сведет вместе Фермину и Флорентино. Они будут уже зрелыми, умудренными опытом и любовь их выйдет на новый уровень.

12 "Вам и не снилось", Галина Щербакова Повесть Щербаковой – это история Ромео и Джульетты наших дней. Непримиримая вражда семей становится препятствием для любви молодых и наивных ребят, которым нет дел до терок взрослых. Экранизация повести стала одним из лучших фильмов для подростков. Однако книга довольно сильно отличается от фильма своими акцентами. В ней немало рассуждений не только о первой любви, но и о других аспектах: об отношениях отцов и детей, о самореализации, о важности образования и о многом другом. Кто бы мог подумать, что высокий красавчик и отличник Ромка влюбится в новенькую? В эту мелкую, щуплую Юльку в огромных, уродливых очках! Казалось бы, эту парочку ничто и никто не разлучит, но жизнь сурова. Девчушка сразу не понравилась матери Романа и суровая дамочка сделает все возможное, чтобы убрать Юлю из жизни сына. Всеми правдами и неправдами, раз и навсегда!

13 "Виноваты звезды", Джон Грин Книга, от которой хочется плакать, заставляет с трепетом ценить каждый миг жизни. Герои (Хейзел и Огастус) молоды, умны и красивы. Они любят друг друга, но у обоих тяжелые заболевания, которые могут оборвать жизни ребят в любой миг. Тем ценнее желание жить и любить!

14 "Жена путешественника во времени", Одри Ниффенеггер Дебютный роман Одри Ниффенеггер стал культовым бестселлером и лег в основу потрясающего фильма. Это история любви, которую герои проносят сквозь время, это история о преградах, об ошибках. Главный герой – Генри – совершает временные скачки, которые дарят ему возможность встретить любимую Клэр. И они же то и дело разлучают влюбленных.

15 "Дневник памяти", Николас Спаркс Бывает так, что первая любовь становится чувством на всю жизнь. Так и случилось с героями романа Спаркса. К слову, это биографическая книга, основанная на истории бабушки и дедушки Николаса. Вас поразит то, как трепетно главный герой пытается возродить память стареющей жены, то и дело забывающей о всех светлых минутах с любимым.

16 "Каждый новый день", Дэвид Левитан Герой этого произведения ежедневно просыпается в теле очередного человека. Однажды он знакомится с подругой своего носителя и влюбляется до беспамятства. Но как быть рядом с девушкой, если неведомая сила с каждым новым днем швыряет тебя в другое тело? Задача не из простых.

17 "Сумерки", Стефани Майер Книга положила начало громкой серии романов о потусторонних существах. Это идеальный цикл для юных поклонниц любовных историй с невероятными сюжетами. Бесспорно, эта книга о любви и сверхъестественном придется по вкусу поклонникам романтического фэнтези. Главная героиня кажется неприметной простушкой, но в нее влюбляются сразу двое парней, наделенных сверхъестественными способностями. Один – древний вампир, нестареющий красавец с сияющей кожей. Второй – мускулистый мачо-оборотень. Выбор не прост. Но кого бы ни выбрала Белла Свон, ее ждут неприятные последствия принятого решения.

18 "Всем парням, которых я любила", Дженни Хан Лара Джин – самый обычный подросток. Романтичная девушка частенько влюбляется в окружающих ребят, но скромность и страх не позволяют ей раскрывать свои чувства. Душу Лара изливает в письмах, которые никому не отправляет. И надо ж было такому случиться: по чужой шутке письма попали к адресатам!

19 "Дорогой сводный братец", Пенелопа Уорд Полюбить человека, который тебя бесит – непростое испытание. Но ситуация Греты оказалась еще сложнее, ведь она по уши влюбилась в… брата! Да, Элек – сводный брат, сын отчима Греты и кровные узы их не связывают, но положеньице все равно не из простых. Что скажут родители? Что скажет сам Элек, если узнает о ее чувствах?