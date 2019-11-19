Выйдет кулинарная книга по мотивам романа Софии Андрухович и фильма "Віддана"

Новости культуры:Блокнот "Галицькі смаколики" будет опубликован в начале декабря.

По мотивам бестселлера Софии Андрухович "Феликс Австрия" и его экранизации - фильма "Віддана" режиссера Кристины Сиволап, которая выйдет в украинский прокат 16 января 2020 года, издан кулинарный блокнот "Галицькі смаколики".

Теперь у поклонников романа и будущих фанатов картины будет отличный повод приобщиться к кулинарным тайнам персонажей, а деликатесы, которые готовили главные героини Стефания и Аделя, легко попадут на праздничный стол.

В книге читатель отыщет рецепты блюд галицкой кухни от известной кулинарной блогерки пани Стефы, атмосферные фотографии и кадры из фильма. Также книгу можно будет дополнить собственными рецептами, идеями и записями – для этого в ней отдельно отведены страницы. Блокнот "Галицькі смаколики" будет опубликована в "Видавництві Старого Лева" в начале декабря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@viddana.movie) 19 Ноя 2019 в 3:01 PST

Напомним, события фильма разворачиваются в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) конца XIX - начала ХХ века, когда город был частью Австро-Венгерской империи. На фоне Прекрасной эпохи разворачивается сложная история двух молодых женщин, служанки Стефании и барышни Адели, чьи судьбы переплелись в неразрывной связи любви, ревности, двойных смыслов и тайн.

Главные роли сыграли Марианна Янушевич ("Город 44"), Алеся Романова ("Школа"), Роман Луцкий ("Сторожевая застава").