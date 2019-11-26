Все таки не сам? Помогал ли кто-то Шекспиру в написании его пьес

Новости культуры:Алгоритм выяснил, кто и в какой мере помогал Шекспиру в написании его пьес.

Уильям Шекспир — пожалуй, самый известный английский поэт и драматург, знаменитый на весь мир автор более 30 пьес, нескольких поэм и 154 сонетов. Однако вот уже более 170 лет литературоведы спорят о так называемом Шекспировском вопросе: кто-то считает, что все эти великие произведения написал не один человек, а несколько авторов, объединенных единым псевдонимом, кто-то — что под именем Шекспира скрывался английский философ Фрэнсис Бэкон и так далее.

Между тем филологи еще в XIX веке предложили теорию, вполне официальную, согласно которой Уильям Шекспир некоторые произведения, в частности пьесу "Генрих VIII", создал вместе со своим современником, драматургом Джоном Флетчером.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эту мысль, исследователь Петр Плехач (Petr Plecháč) из Чешской академии наук разработал алгоритм, который определил, какая часть пьесы была написана самим Шекспиром, а какая — Флетчером. Как сообщает издание Engadget, ИИ изучил все произведения обоих литераторов, их общий стиль, лексику и стиль рифмовки. Потом алгоритм целиком проанализировал пьесу "Генрих VIII".

"Мы применяем комбинированный анализ словарного запаса и упрощенного словарного запаса вместе с методами машинного обучения, чтобы определить, какие авторы также участвовали в написании пьесы и каков был их вклад. В отличие от большинства предыдущих исследований, мы <…> используем метод непрерывной атрибуции для определения вероятности авторства фрагментов текста. <…> Наши результаты подтверждают, что авторство пьесы поделено между Уильямом Шекспиром и Джоном Флетчером", — рассказал Плехач.

По словам ученого, Флетчер написал чуть менее половины "Генриха VIII". Кроме того, выяснилось, что зачастую перо переходило от одного драматурга к другому прямо посередине действия пьесы. Это свидетельствует о том, что Флетчер и Шекспир тесно сотрудничали и работали бок о бок. В дальнейшем созданный чешским ученым алгоритм планируют применить для выявления плагиата.