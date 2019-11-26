Скачать
Вторник, 26.11.2019
Зеленский поручил Кабмину заняться зарплатами педагогов и врачей
Зеленский поручил Кабмину заняться зарплатами педагогов и врачей
Мороз и туман: какой будет погода 26 ноября
Мороз и туман: какой будет погода 26 ноября
Украинцы завоевали бронзу на Кубке мира по фехтованию в Берне
Украинцы завоевали бронзу на Кубке мира по фехтованию в Берне
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 27 ноября
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 27 ноября

Все таки не сам? Помогал ли кто-то Шекспиру в написании его пьес

Все таки не сам? Помогал ли кто-то Шекспиру в написании его пьес
11:38 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Алгоритм выяснил, кто и в какой мере помогал Шекспиру в написании его пьес.

Уильям Шекспир — пожалуй, самый известный английский поэт и драматург, знаменитый на весь мир автор более 30 пьес, нескольких поэм и 154 сонетов. Однако вот уже более 170 лет литературоведы спорят о так называемом Шекспировском вопросе: кто-то считает, что все эти великие произведения написал не один человек, а несколько авторов, объединенных единым псевдонимом, кто-то — что под именем Шекспира скрывался английский философ Фрэнсис Бэкон и так далее.

Между тем филологи еще в XIX веке предложили теорию, вполне официальную, согласно которой Уильям Шекспир некоторые произведения, в частности пьесу "Генрих VIII", создал вместе со своим современником, драматургом Джоном Флетчером.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эту мысль, исследователь Петр Плехач (Petr Plecháč) из Чешской академии наук разработал алгоритм, который определил, какая часть пьесы была написана самим Шекспиром, а какая — Флетчером. Как сообщает издание Engadget, ИИ изучил все произведения обоих литераторов, их общий стиль, лексику и стиль рифмовки. Потом алгоритм целиком проанализировал пьесу "Генрих VIII".

2000-летний рисунок: ИИ помог археологам найти древнее утраченное произведение искусства

"Мы применяем комбинированный анализ словарного запаса и упрощенного словарного запаса вместе с методами машинного обучения, чтобы определить, какие авторы также участвовали в написании пьесы и каков был их вклад. В отличие от большинства предыдущих исследований, мы <…> используем метод непрерывной атрибуции для определения вероятности авторства фрагментов текста. <…> Наши результаты подтверждают, что авторство пьесы поделено между Уильямом Шекспиром и Джоном Флетчером", — рассказал Плехач.

По словам ученого, Флетчер написал чуть менее половины "Генриха VIII". Кроме того, выяснилось, что зачастую перо переходило от одного драматурга к другому прямо посередине действия пьесы. Это свидетельствует о том, что Флетчер и Шекспир тесно сотрудничали и работали бок о бок. В дальнейшем созданный чешским ученым алгоритм планируют применить для выявления плагиата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пьеса, Уильям Шекспир, ИИ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
02 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
03 Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
04 Закон о незаконном обогащении возвращается: Зеленский поставил подпись
05 Золотой мяч получил нового обладателя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Когда в Украине появятся платные дороги
Когда в Украине появятся платные дороги
Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
Ограбление века: музей Дрездена &quot;обнесли&quot; на миллиард (Фото, Видео)
Ограбление века: музей Дрездена "обнесли" на миллиард (Фото, Видео)
&quot;Скандальное&quot; платье первой леди Украины уйдет с молотка (Фото)
"Скандальное" платье первой леди Украины уйдет с молотка (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь