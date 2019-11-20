2000-летний рисунок: ИИ помог археологам найти древнее утраченное произведение искусства

Новости науки:Ученые использовали искусственный интеллект, чтобы обнаружить 2000-летний рисунок в загадочных линиях Наска в Перу.

Линии Наска - это древние геоглифы, рисунки, вырезанные в ландшафте на територии Перу. Впервые формально изученные в 1926 году , они изображают людей, животных, растения и геометрические фигуры. Формации различаются по размеру, причем некоторые из самых больших протяженностью до 30 миль в длину. Точного предназначения рисунков неизвестно, хотя некоторые археологи предполагают, что "картинки" имели религиозное или духовное значение. Перуанские гиды считают, что эти линии могут быть связаны с источниками воды в пустыне.

Новые геоглифы все еще обнаруживаются, и их трудно найти по причине изменений в местности, когда естественная эрозия и урбанизация разрушают их.

В этом году научные сотрудники Университета Ямагата обнаружили еще 143 изображения, а один из рисунков был найден искусственным интеллектом.Команда исследователей в партнерстве с IBM снабдила ИИ аэрофотоснимками, чтобы увидеть, сможет ли он обнаружить какие-либо очертания Наски.

Находка была относительно небольшим изображением гуманоидной фигуры, охватывающей всего 16 футов. Ученые считают, что это изображение датируется примерно 100 г. до н.э. и 100 г. н.э., а возрастом примерно 2000 лет.

Ученые считают, что успех данного проекта поможет археологам найти бесчисленные более древние произведения искусства, утерянные в истории.