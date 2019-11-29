Рождественские истории: лучшая подборка книг, которые создадут праздничное настроение (Фото)

Впереди много новогодних праздников. Даже если вы уезжаете на отдых, можно прихватить с собой книжечку, чтобы не скучать в дороге. А если вы дома встречаете, тем более есть прекрасный способ настроиться на праздничный лад. Ведь как приятно, сидеть у камина (пусть даже воображаемого) под лаской плюшевого пледа и читать лучшую рождественскую книгу!
"Рождественская песнь в прозе", Чарльз Диккенс
Книга-сенсация. Книга-притча. История Скруджа – человека, который никого не любил, всех ненавидел, а о его скупости и черствости по городу ходили легенды. К нему относились соответствующе. Однажды к Скруджу явился дух покойного компаньона Марли. Автор умело описывает появление этого духа так, что стынет в венах кровь не только у главного героя, но и у читателя. Скрудж всю жизнь занимался накопительством, никому не помогал, не откликался на просьбы. И тут он полностью теряет покой. Мы наблюдаем полное перерождение человека. На смену цинизму приходит горькое сожаление и раскаяние. Марли просит Высшие Силы помочь своему другу измениться. Те посылают ему в помощь еще трех духов. Явление каждого – настоящее испытание для Скруджа. Однако ему все удалось. Оказывается, как прекрасна жизнь, когда живешь для других! Пустая и бесплодная, она наполняется качественным содержанием. Если бы этого не случилось, то через год героя ждала бы смерть. Так предсказывал ему дух Рождества. Мрачность и безысходность сюжета постепенно растворяются, уступая дорогу свету, любви, радости.
"Дары волхвов", О.Генри
Это рассказ, где автор знакомит нас с историей двух детей из бедных семей. Оказывается, необязательно иметь много денег, чтобы делать друг другу подарки. Как чудесно дарить радость, тепло, любовь своим родным и близким людям! Ты всегда можешь поделиться тем, чем наполнено твое сердце. И это настоящее волшебство. Это настоящий дар.
"Кукла рождественской девочки", Лидия Авилова, Юлия Насветова
Рождество – пора чудес. И каждый на свете ждут чуда. А чем ты готов поделиться со своим ближним? У девочки Жени есть любимая кукла, которой она очень дорожит. Но она готова с ней расстаться ради больной мамы. Мальчик Боря долго копил деньги. Но он их все до копейки отдает другу, чтобы его бедная семья могла купить себе покушать. Внимание друг к другу, отзывчивость и доброта – не пустой звук. Этому надо учиться. Ведь заботливое, искреннее участие меняет нас в лучшую сторону, а, значит, — и мир вокруг.
"Легенда о рождественской розе", Сельма Лагерлеф
Обязательно прочтите книгу своим детям. Обязательно прочтите книгу, если вы верующий человек. Если вы верите в чудо, добро, любовь. Это сказка как раз о чудесах. Происходят события в Геингенском лесу. Якобы в святую зимнюю ночь там распускался прекрасный цветок – Рождественская роза. Правда ли это? И вот Аббат Иоанн собрал в волшебном лесу корешки. И о чудо! Из них выросла роза…
"Рождество с неудачниками", Джон Гришэм
Во многих семьях происходят события, когда праздник — уже не праздник. Не хочется веселья и застолий, даже подарков. Одно желание – спрятаться от суеты. Так и семья Крэнков потеряла прежний смысл в новогодних праздниках, когда уехала их единственная дочь. Супруг подсчитал, что они тратят чересчур много денег на то, чтобы повеселиться. Поэтому он предложил жене совершить круиз. Это должно быть и увлекательнее, и дешевле. Однако все идет не так, как задумано. Интересная идея превращается в испытание. Ведь никому не позволено нарушать устоявшиеся традиции! А Крэнки не купили елку, не отстегнули благотворительным организациям, не провели свою вечеринку. И главное — не поставили на своей крыше снеговика! Думаете, так просто нарушить некогда добрососедский тесный мирок? Но, читатель, не переживай! Все закончится хорошо, ведь это волшебное Рождество!
"Девочка со спичками", Ханс Кристиан Андерсен
Сюжет сказки классический: несчастная сиротка бродит накануне Рождества по нарядным красивым улицам. Но у гениального автора любая заезженная классика приобретает необычное звучание. Самое главное — в новогоднюю ночь загадать желание. Конечно, сбылось и желание героини. Ведь это волшебная ночь. Ведь это сказка…
"Щелкунчик и мышиный король", Эрнст Гофман
Автор сам любил и умел делать чудеса. "Щелкунчик" - ну чем не чудо? Тем более когда сказка написана специально детям друга. Гофман делал собственноручно игрушки. Конечно, дети ждали его с нетерпением! Наверное, он и был для них волшебником Дедом Морозом. Кстати, имена этих детей писатель и взял для своей сказки: Мари (так звали и дочь самого Гофмана) и Фриц. Мальчик впоследствии стал президентом Академии художеств Берлина. Гофман писал для детей. Но его произведения нужно читать взрослым. Мы со своим четким прагматизмом и расчетливостью забыли, что в жизни есть место чуду. А не случается оно потому, что мы не верим. Но дети то верят! Так, может быть, стоит поучиться у них?
"Рождественская мистерия", Юстейн Гордер
Поистине чудесное повествование. Мальчик Иоаким выбирает себе в качестве рождественского подарка календарь. И тут происходит первое чудо – календарь оказывается волшебным! Каждый день он открывает новое окошко. Но там не привычные новогодние сладости, а сложенный в несколько раз лист бумаги. Так мальчик знакомится с историей одной девочки – Элизабет. Только представьте, что игрушечный ягненок из супермаркета… убегает в лес! За ним бежит и девочка. Каждый день Иоаким ждет с нетерпением продолжение сказки. И тут случается второе чудо: он не замечает, как сам туда попадает! А Элизабет по дороге в лес встречает Ангела. Они вместе спешат к Рождению Христа в Иерусалим. Удивительная парочка путешествует не только в пространстве, но и во времени. Не одну сотню лет они преодолевают ежедневно и не одну тысячу километров. По дороге герои встречают волхвов, пастухов, ангелов. Это очень поучительная история, рассказывающая о Рождестве Христовом интересным и доступным языком.
"Снегурочка", А. Островский
Вы представляете себе Новый год без Снегурочки? А Деда Мороза без нее? Так из народной сказки о ледяной девочке, благодаря Александру Николаевичу и родился всеми нами любимый образ новогодней внучки. По этой сказке Римский-Корсаков написал гениальную оперу в 1880 году. Известно, что русский меценат Мамонтов ставил в своей усадьбе спектакли. В 1882 году на домашних подмостках сыграли и пьесу "Снегурочка". Декорации и костюмы придумывал сам Васнецов. Великий художник сыграл в спектакле Деда Мороза! А в 1885 году в частной опере Мамонтова была поставлена и опера "Снегурочка" Римского-Корсакова. Виктор Михайлович Васнецов также вдохновился этой сказкой и написал прекрасный образ Снегурочки в зимнем лесу.
Большая книга Рождественских чудес
Если вы хотите поближе познакомиться с традициями празднования Святок, с новогодними обычаями разных народностей – тогда прочтите эту книгу. Она объединила в себе стихи, былины, рассказы о Рождестве. Книга богато иллюстрирована репродукциями картин лучших художников 19-го века. Книга создаст ощущение чуда – как будто старинные традиции дошли к нам из глубины веков.
Рождественская елка
Елка давно для нас стала не просто символом рождественских праздников, а символом грядущего чуда. Мы все ждем новогоднего волшебства. Установка в доме елки – особый обряд, в котором принимает участие вся семья. Особенно это большая радость для детишек. Именно с этого момента что-то незримо меняется в доме и на душе. Существует легенда о рождественской елке. Когда родился Сын Божий, все деревья в лесу пришли посмотреть на явленное чудо. Елочка оказалась позади всех. Она тщетно пыталась протиснуться вперед, чтобы тоже увидеть Иисуса, но у нее ничего не получалось. Ангелы заметили это,\ и надели на макушку елки звездочку с неба. Все пространство вокруг засверкало. Деревья расступились и ахнули: какая нарядная елочка! Так это чудо-дерево стало символом Рождества Христова.
Рождественское чудо мистера Туми, Сьюзан Войцеховски
Если вы хотите проникнуться духом Рождества, почитайте эту книжку с замечательными иллюстрациями Линча. Вы обязательно испытаете магию этого праздника на себе. Резчик по дереву Туми некоторое время назад потерял жену и сына. С тех пор он избегает общения и не испытывает радости в жизни. Но однажды в его дом постучались. Вдова с сыном попросили вырезать праздничные фигурки. Хозяин даже не подозревал, чем все это закончится…
"Приключения новогодних игрушек", "Страна новогодних игрушек", Елена Ракитина
Когда наряжаешь елку, доставая игрушки из коробочки, чувствуешь особый трепет. Ты выбираешь стеклянный светящийся шарик и еловую лапу, на который его повесить. Но кто сказал, что в Новый год веселиться хочется только людям? Волшебная ночь для всех! Вы хотите узнать, где провел ее Пластилиновый Ослик? А как трусишка щенок Тявка стал героем? И, кстати, почему на серебряной Фее не должно быть ни одной пылинки? А главное, когда же все-таки будет тот самый Бал, где сбываются мечты?