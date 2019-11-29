Рождественские истории: лучшая подборка книг, которые создадут праздничное настроение (Фото)

1 Впереди много новогодних праздников. Даже если вы уезжаете на отдых, можно прихватить с собой книжечку, чтобы не скучать в дороге. А если вы дома встречаете, тем более есть прекрасный способ настроиться на праздничный лад. Ведь как приятно, сидеть у камина (пусть даже воображаемого) под лаской плюшевого пледа и читать лучшую рождественскую книгу! "Рождественская песнь в прозе", Чарльз Диккенс Книга-сенсация. Книга-притча. История Скруджа – человека, который никого не любил, всех ненавидел, а о его скупости и черствости по городу ходили легенды. К нему относились соответствующе. Однажды к Скруджу явился дух покойного компаньона Марли. Автор умело описывает появление этого духа так, что стынет в венах кровь не только у главного героя, но и у читателя. Скрудж всю жизнь занимался накопительством, никому не помогал, не откликался на просьбы. И тут он полностью теряет покой. Мы наблюдаем полное перерождение человека. На смену цинизму приходит горькое сожаление и раскаяние. Марли просит Высшие Силы помочь своему другу измениться. Те посылают ему в помощь еще трех духов. Явление каждого – настоящее испытание для Скруджа. Однако ему все удалось. Оказывается, как прекрасна жизнь, когда живешь для других! Пустая и бесплодная, она наполняется качественным содержанием. Если бы этого не случилось, то через год героя ждала бы смерть. Так предсказывал ему дух Рождества. Мрачность и безысходность сюжета постепенно растворяются, уступая дорогу свету, любви, радости.

2 "Дары волхвов", О.Генри Это рассказ, где автор знакомит нас с историей двух детей из бедных семей. Оказывается, необязательно иметь много денег, чтобы делать друг другу подарки. Как чудесно дарить радость, тепло, любовь своим родным и близким людям! Ты всегда можешь поделиться тем, чем наполнено твое сердце. И это настоящее волшебство. Это настоящий дар.

3 "Кукла рождественской девочки", Лидия Авилова, Юлия Насветова Рождество – пора чудес. И каждый на свете ждут чуда. А чем ты готов поделиться со своим ближним? У девочки Жени есть любимая кукла, которой она очень дорожит. Но она готова с ней расстаться ради больной мамы. Мальчик Боря долго копил деньги. Но он их все до копейки отдает другу, чтобы его бедная семья могла купить себе покушать. Внимание друг к другу, отзывчивость и доброта – не пустой звук. Этому надо учиться. Ведь заботливое, искреннее участие меняет нас в лучшую сторону, а, значит, — и мир вокруг.

4 "Легенда о рождественской розе", Сельма Лагерлеф Обязательно прочтите книгу своим детям. Обязательно прочтите книгу, если вы верующий человек. Если вы верите в чудо, добро, любовь. Это сказка как раз о чудесах. Происходят события в Геингенском лесу. Якобы в святую зимнюю ночь там распускался прекрасный цветок – Рождественская роза. Правда ли это? И вот Аббат Иоанн собрал в волшебном лесу корешки. И о чудо! Из них выросла роза…

5 "Рождество с неудачниками", Джон Гришэм Во многих семьях происходят события, когда праздник — уже не праздник. Не хочется веселья и застолий, даже подарков. Одно желание – спрятаться от суеты. Так и семья Крэнков потеряла прежний смысл в новогодних праздниках, когда уехала их единственная дочь. Супруг подсчитал, что они тратят чересчур много денег на то, чтобы повеселиться. Поэтому он предложил жене совершить круиз. Это должно быть и увлекательнее, и дешевле. Однако все идет не так, как задумано. Интересная идея превращается в испытание. Ведь никому не позволено нарушать устоявшиеся традиции! А Крэнки не купили елку, не отстегнули благотворительным организациям, не провели свою вечеринку. И главное — не поставили на своей крыше снеговика! Думаете, так просто нарушить некогда добрососедский тесный мирок? Но, читатель, не переживай! Все закончится хорошо, ведь это волшебное Рождество!

6 "Девочка со спичками", Ханс Кристиан Андерсен Сюжет сказки классический: несчастная сиротка бродит накануне Рождества по нарядным красивым улицам. Но у гениального автора любая заезженная классика приобретает необычное звучание. Самое главное — в новогоднюю ночь загадать желание. Конечно, сбылось и желание героини. Ведь это волшебная ночь. Ведь это сказка…

7 "Щелкунчик и мышиный король", Эрнст Гофман Автор сам любил и умел делать чудеса. "Щелкунчик" - ну чем не чудо? Тем более когда сказка написана специально детям друга. Гофман делал собственноручно игрушки. Конечно, дети ждали его с нетерпением! Наверное, он и был для них волшебником Дедом Морозом. Кстати, имена этих детей писатель и взял для своей сказки: Мари (так звали и дочь самого Гофмана) и Фриц. Мальчик впоследствии стал президентом Академии художеств Берлина. Гофман писал для детей. Но его произведения нужно читать взрослым. Мы со своим четким прагматизмом и расчетливостью забыли, что в жизни есть место чуду. А не случается оно потому, что мы не верим. Но дети то верят! Так, может быть, стоит поучиться у них?

8 "Рождественская мистерия", Юстейн Гордер Поистине чудесное повествование. Мальчик Иоаким выбирает себе в качестве рождественского подарка календарь. И тут происходит первое чудо – календарь оказывается волшебным! Каждый день он открывает новое окошко. Но там не привычные новогодние сладости, а сложенный в несколько раз лист бумаги. Так мальчик знакомится с историей одной девочки – Элизабет. Только представьте, что игрушечный ягненок из супермаркета… убегает в лес! За ним бежит и девочка. Каждый день Иоаким ждет с нетерпением продолжение сказки. И тут случается второе чудо: он не замечает, как сам туда попадает! А Элизабет по дороге в лес встречает Ангела. Они вместе спешат к Рождению Христа в Иерусалим. Удивительная парочка путешествует не только в пространстве, но и во времени. Не одну сотню лет они преодолевают ежедневно и не одну тысячу километров. По дороге герои встречают волхвов, пастухов, ангелов. Это очень поучительная история, рассказывающая о Рождестве Христовом интересным и доступным языком.

9 "Снегурочка", А. Островский Вы представляете себе Новый год без Снегурочки? А Деда Мороза без нее? Так из народной сказки о ледяной девочке, благодаря Александру Николаевичу и родился всеми нами любимый образ новогодней внучки. По этой сказке Римский-Корсаков написал гениальную оперу в 1880 году. Известно, что русский меценат Мамонтов ставил в своей усадьбе спектакли. В 1882 году на домашних подмостках сыграли и пьесу "Снегурочка". Декорации и костюмы придумывал сам Васнецов. Великий художник сыграл в спектакле Деда Мороза! А в 1885 году в частной опере Мамонтова была поставлена и опера "Снегурочка" Римского-Корсакова. Виктор Михайлович Васнецов также вдохновился этой сказкой и написал прекрасный образ Снегурочки в зимнем лесу.

10 Большая книга Рождественских чудес Если вы хотите поближе познакомиться с традициями празднования Святок, с новогодними обычаями разных народностей – тогда прочтите эту книгу. Она объединила в себе стихи, былины, рассказы о Рождестве. Книга богато иллюстрирована репродукциями картин лучших художников 19-го века. Книга создаст ощущение чуда – как будто старинные традиции дошли к нам из глубины веков.

11 Рождественская елка Елка давно для нас стала не просто символом рождественских праздников, а символом грядущего чуда. Мы все ждем новогоднего волшебства. Установка в доме елки – особый обряд, в котором принимает участие вся семья. Особенно это большая радость для детишек. Именно с этого момента что-то незримо меняется в доме и на душе. Существует легенда о рождественской елке. Когда родился Сын Божий, все деревья в лесу пришли посмотреть на явленное чудо. Елочка оказалась позади всех. Она тщетно пыталась протиснуться вперед, чтобы тоже увидеть Иисуса, но у нее ничего не получалось. Ангелы заметили это,\ и надели на макушку елки звездочку с неба. Все пространство вокруг засверкало. Деревья расступились и ахнули: какая нарядная елочка! Так это чудо-дерево стало символом Рождества Христова.

12 Рождественское чудо мистера Туми, Сьюзан Войцеховски Если вы хотите проникнуться духом Рождества, почитайте эту книжку с замечательными иллюстрациями Линча. Вы обязательно испытаете магию этого праздника на себе. Резчик по дереву Туми некоторое время назад потерял жену и сына. С тех пор он избегает общения и не испытывает радости в жизни. Но однажды в его дом постучались. Вдова с сыном попросили вырезать праздничные фигурки. Хозяин даже не подозревал, чем все это закончится…