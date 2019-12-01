Что почитать: детективные романы, которые скрасят холодный зимний вечер (Фото)

1 "Я слышал, ты красишь дома: Исповедь киллера мафии “Ирландца”", Чарльз Брандт Исследователь и писатель Брандт немало времени потратил на изучение информации о жизни реального человека – наемного убийцы, получившего прозвище Ирландец. Книга стала настоящим бестселлером и легла в основу биографического триллера "Ирландец", премьера которого состоялась в сентябре 2019-го. В ленте снялся блистательный дует актеров: Роберт Де Ниро исполнил роль Ирландца, а Аль Пачино снялся в роли Джимми Хоффа.

2 "Мертвая ученица", Анжела Марсонс Марсонс снискала славу благодаря захватывающей серии об инспекторе по имени Ким Стоун. Данная книга (восьмая в цикле) получилась особо увлекательной. Ким берется расследовать обстоятельства самоубийства ученицы, погибшей после прыжка с крыши школы. Однако детали следствия скоро приводят к неутешительным выводам: девочка умерла не по своей воле.

3 "Убивая Еву", Люк Дженнингс Напряженная детективная драма легла в основу одноименного сериала, стартовавшего весной 2018 года и снискавшего немало одобрений. В своем цикле книг Люк Дженнингс описывает двух героинь: гениальную женщину-аналитика и смертельно опасную психопатку. Обе представляют друг для друга угрозу.

4 "Смерть миссис Вестуэй", Рут Уэйр Данный роман Рут Уэйр уже переведен на русский язык и с достоинством входит втоп-10 лучших книг сентября 2019-го. Хэл Вестуэй едва сводила концы с концами, но внезапно девушке привалило неслыханное наследство. Состояние ей завещала почившая в Корнуолле бабушка. Хэл бы оплакала благодетельную родственницу, вот только… у нее отродясь не было бабули из Корнуолла! Кто же та странная и щедрая незнакомка?

5 "Клуб понедельника. Первая жертва", Кристина Кун События романа Кристины Кун разворачиваются в городке с поэтичным названием Блюхэвен, что в переводе значит "голубые небеса". Казалось бы, в таком тихом и уютном месте не может случиться ничего дурного. Но так ли это на самом деле? Вся жизнь в Блюхэвене руководится "Клубом понедельника", членами которого являются самые влиятельные люди города. Быть может, кто-то из этих важных особ связан с гибелью молоденькой Фэй?

6 "Ты спишь?", Кэтлин Барбер Джози Бурман привыкла жить во лжи. Ее имя и личность – все это выдумка, не имеющая ничего общего с реальностью. У Джози есть причины скрывать правду, которая может ей навредить. Вот только правда имеет привычку выходить наружу, как от нее ни прячься.

7 "Эта ложь убьет тебя", Челси Питчер Что может быть лучше, чем отправиться веселой компанией друзей за город, чтобы отдохнуть в лесу? В уединенном домике посреди леса никто не помешает шумно веселиться. Вот только в подобном месте никто не услышит леденящего душу крика… Само собой, поездка обернулась трагедией. Прошел год после загадочного убийства и выжившие решают вновь вернуться в мрачный лес, чтобы найти, наконец, убийцу.

8 "Последний выстрел", Линвуд Баркли Баркли полюбился многим читателям своими детективными триллерами, полными интриги и необычных поворотов сюжета. Данный роман Линвуда немного напоминает философию "Преступления и наказания", но в новой, неожиданной подаче. Бедняга Брайан Гаффни стал жертвой странной игры, когда некто сделал ему татуировку с признанием в преступлении, которого Гаффни не совершал. Тем временем, таинственная особа уродует насильника, которому сошли с рук гнусные злодеяния. На этом странные события не заканчиваются. Матерый коп и частный сыщик объединяют усилия для поимки вершащего самосуд преступника, неспособного увидеть разницу между невиновным и подлецом.

9 "Соблазн", Хосе Карлос Сомоза Диана Бланко – женщина умная, прекрасная и опасная. В первую очередь, опасна она для преступников. Талантливый манипулятор от природы, Диана отточила свое умение манипулировать окружающими с помощью хитрых психологических уловок. Ей предстоит применить все свое мастерство ради поиска серийного убийцы по прозвищу Наблюдатель.