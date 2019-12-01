Что почитать: детективные романы, которые скрасят холодный зимний вечер (Фото)

"Я слышал, ты красишь дома: Исповедь киллера мафии “Ирландца”", Чарльз Брандт
Исследователь и писатель Брандт немало времени потратил на изучение информации о жизни реального человека – наемного убийцы, получившего прозвище Ирландец. Книга стала настоящим бестселлером и легла в основу биографического триллера "Ирландец", премьера которого состоялась в сентябре 2019-го. В ленте снялся блистательный дует актеров: Роберт Де Ниро исполнил роль Ирландца, а Аль Пачино снялся в роли Джимми Хоффа.
"Мертвая ученица", Анжела Марсонс
Марсонс снискала славу благодаря захватывающей серии об инспекторе по имени Ким Стоун. Данная книга (восьмая в цикле) получилась особо увлекательной. Ким берется расследовать обстоятельства самоубийства ученицы, погибшей после прыжка с крыши школы. Однако детали следствия скоро приводят к неутешительным выводам: девочка умерла не по своей воле.
"Убивая Еву", Люк Дженнингс
Напряженная детективная драма легла в основу одноименного сериала, стартовавшего весной 2018 года и снискавшего немало одобрений. В своем цикле книг Люк Дженнингс описывает двух героинь: гениальную женщину-аналитика и смертельно опасную психопатку. Обе представляют друг для друга угрозу.
"Смерть миссис Вестуэй", Рут Уэйр
Данный роман Рут Уэйр уже переведен на русский язык и с достоинством входит втоп-10 лучших книг сентября 2019-го. Хэл Вестуэй едва сводила концы с концами, но внезапно девушке привалило неслыханное наследство. Состояние ей завещала почившая в Корнуолле бабушка. Хэл бы оплакала благодетельную родственницу, вот только… у нее отродясь не было бабули из Корнуолла! Кто же та странная и щедрая незнакомка?
"Клуб понедельника. Первая жертва", Кристина Кун
События романа Кристины Кун разворачиваются в городке с поэтичным названием Блюхэвен, что в переводе значит "голубые небеса". Казалось бы, в таком тихом и уютном месте не может случиться ничего дурного. Но так ли это на самом деле? Вся жизнь в Блюхэвене руководится "Клубом понедельника", членами которого являются самые влиятельные люди города. Быть может, кто-то из этих важных особ связан с гибелью молоденькой Фэй?
"Ты спишь?", Кэтлин Барбер
Джози Бурман привыкла жить во лжи. Ее имя и личность – все это выдумка, не имеющая ничего общего с реальностью. У Джози есть причины скрывать правду, которая может ей навредить. Вот только правда имеет привычку выходить наружу, как от нее ни прячься.
"Эта ложь убьет тебя", Челси Питчер
Что может быть лучше, чем отправиться веселой компанией друзей за город, чтобы отдохнуть в лесу? В уединенном домике посреди леса никто не помешает шумно веселиться. Вот только в подобном месте никто не услышит леденящего душу крика… Само собой, поездка обернулась трагедией. Прошел год после загадочного убийства и выжившие решают вновь вернуться в мрачный лес, чтобы найти, наконец, убийцу.
"Последний выстрел", Линвуд Баркли
Баркли полюбился многим читателям своими детективными триллерами, полными интриги и необычных поворотов сюжета. Данный роман Линвуда немного напоминает философию "Преступления и наказания", но в новой, неожиданной подаче. Бедняга Брайан Гаффни стал жертвой странной игры, когда некто сделал ему татуировку с признанием в преступлении, которого Гаффни не совершал. Тем временем, таинственная особа уродует насильника, которому сошли с рук гнусные злодеяния. На этом странные события не заканчиваются. Матерый коп и частный сыщик объединяют усилия для поимки вершащего самосуд преступника, неспособного увидеть разницу между невиновным и подлецом.
"Соблазн", Хосе Карлос Сомоза
Диана Бланко – женщина умная, прекрасная и опасная. В первую очередь, опасна она для преступников. Талантливый манипулятор от природы, Диана отточила свое умение манипулировать окружающими с помощью хитрых психологических уловок. Ей предстоит применить все свое мастерство ради поиска серийного убийцы по прозвищу Наблюдатель.
"Смертельные тайны", Роберт Брындза
Роберт Брындза – один из самых популярных писателей современности, работающих в жанре детективного романа. Роберт создал цикл историй о женщине-сыщице по имени Эрика Фостер. У автора есть своя изюминка: большинство его произведений тесно связаны с холодом и водой. Данный роман не стал исключением. Эрике Фостер предстоит расследовать дело об убийстве девушки. Бедняжку нашли на пороге родного дома в луже заледеневшей крови.