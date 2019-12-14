Победители конкурса имени Шевченко получат президентские премии от 1420 до 2600 грн

В финал вышли 900 человек.
Указ о предоставлении стипендий победителям утвердили на заседании Кабинета Министров, пишет пресс-служба МОН.
"Я поздравляю всех победителей и убеждена, что президент в ближайшее время подпишет Указ, а дети начнут получать стипендии", – поделилась впечатлениями министр образования и науки Анна Новосад.
В финал конкурса вышли 900 учеников и студентов. Дипломы получат всего 388 человек – они поделены на разные степени.
I степени – 62 участника;
II степени – 130;
III степени – 196.
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12 дек , 13:25
Стипендию будут платить в течение года каждый месяц для 39 победителей.
Каков размер стипендии?
1420 гривен будут получать ученики школ;
1770 гривен студенты высших учебных заведений первого-второго уровня аккредитации;
2600 гривен студенты высших учебных заведений третьего-четвертого уровня аккредитации.
Что это за конкурс?
проходит среди учащихся 5-11 классов, а также студентов;
конкурс проходит в четыре этапа (школьный, районный, областной и финальный). Финальный этап соревнования проводился одновременно во всех регионах Украины по единым заданиям;
конкурс международный, участвуют не только граждане Украины, но и украинцы из диаспоры;
за все время проведения конкурса, к нему присоединились более 10 миллионов украинцев.