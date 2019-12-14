Победители конкурса имени Шевченко получат президентские премии от 1420 до 2600 грн

Новости культуры:39 школьников и студентов, которые стали победителями Международного литературного конкурса имени Тараса Шевченко получат стипендии от президента Украины.

В финал вышли 900 человек.

Указ о предоставлении стипендий победителям утвердили на заседании Кабинета Министров, пишет пресс-служба МОН.

"Я поздравляю всех победителей и убеждена, что президент в ближайшее время подпишет Указ, а дети начнут получать стипендии", – поделилась впечатлениями министр образования и науки Анна Новосад.

В финал конкурса вышли 900 учеников и студентов. Дипломы получат всего 388 человек – они поделены на разные степени.

I степени – 62 участника;

II степени – 130;

III степени – 196.

В Киеве агрессивная учительница унижала детей: полиция открыла дело

В Киеве агрессивная учительница унижала детей: полиция открыла дело

12 дек , 13:25

Стипендию будут платить в течение года каждый месяц для 39 победителей.

Каков размер стипендии?

1420 гривен будут получать ученики школ;

1770 гривен студенты высших учебных заведений первого-второго уровня аккредитации;

2600 гривен студенты высших учебных заведений третьего-четвертого уровня аккредитации.

Что это за конкурс?

проходит среди учащихся 5-11 классов, а также студентов;

конкурс проходит в четыре этапа (школьный, районный, областной и финальный). Финальный этап соревнования проводился одновременно во всех регионах Украины по единым заданиям;

конкурс международный, участвуют не только граждане Украины, но и украинцы из диаспоры;

за все время проведения конкурса, к нему присоединились более 10 миллионов украинцев.