Скачать
Суббота, 14.12.2019
Как превратить Украину в успешную страну: "рецепт" Зеленского
Как превратить Украину в успешную страну: "рецепт" Зеленского
В PEC посчитали, сколько журналистов было убито в мире с начала 2019
Сколько журналистов было убито в мире с начала 2019
Биатлон. Украинки остановились в шаге от медали в женской эстафете в Хохфильцене
Украинки остановились в шаге от медали в женской эстафете
Meizu запустила конкурс мобильной фотографии OMA
Meizu запустила конкурс мобильной фотографии OMA

Победители конкурса имени Шевченко получат президентские премии от 1420 до 2600 грн

Победители конкурса имени Шевченко получат президентские премии от 1420 до 2600 грн
15:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: МОН Украины

Новости культуры:39 школьников и студентов, которые стали победителями Международного литературного конкурса имени Тараса Шевченко получат стипендии от президента Украины.

В финал вышли 900 человек. 

Указ о предоставлении стипендий победителям утвердили на заседании Кабинета Министров, пишет пресс-служба МОН. 

"Я поздравляю всех победителей и убеждена, что президент в ближайшее время подпишет Указ, а дети начнут получать стипендии", – поделилась впечатлениями министр образования и науки Анна Новосад.

В финал конкурса вышли 900 учеников и студентов. Дипломы получат всего 388 человек – они поделены на разные степени.

I степени – 62 участника;

II степени – 130;

III степени – 196.

В Киеве агрессивная учительница унижала детей: полиция открыла дело

В Киеве агрессивная учительница унижала детей: полиция открыла дело

12 дек , 13:25

Стипендию будут платить в течение года каждый месяц для 39 победителей.

Каков размер стипендии?

1420 гривен будут получать ученики школ;

1770 гривен студенты высших учебных заведений первого-второго уровня аккредитации;

2600 гривен студенты высших учебных заведений третьего-четвертого уровня аккредитации.

Новосад сообщила, будут ли повышать стипендии студентам

Что это за конкурс?

проходит среди учащихся 5-11 классов, а также студентов;

конкурс проходит в четыре этапа (школьный, районный, областной и финальный). Финальный этап соревнования проводился одновременно во всех регионах Украины по единым заданиям;

конкурс международный, участвуют не только граждане Украины, но и украинцы из диаспоры;

за все время проведения конкурса, к нему присоединились более 10 миллионов украинцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тарас Шевченко, МОН Украины, Премия имени Шевченко, Анна Новосад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Незавидный "интерьер" жителей Северной Кореи: реальные фото
02 Планета все еще полна загадок: 25 видов живых существ, открытых в этом году
03 Недостаток калия в организме: важные признаки
04 Долой таблетки: продукты, которые способны заменить лекарства
05 Президент Украины назначил четырех глав районов в двух областях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Данилов: Кибероружие станет номером один в мире в следующие пять-десять лет
Данилов: Кибероружие станет номером один в мире
На Донбассе сегодня тихо: сводка ООС
На Донбассе сегодня тихо: сводка ООС
Дождливо и сыро: в Украине задержится &quot;ноябрьская&quot; погода
В Украине задержится "ноябрьская" погода
Хоровая капелла Украинского радио получила премию имени Николая Леонтовича
Хоровая капелла Украинского радио получила премию имени Николая Леонтовича
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь