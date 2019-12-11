Новосад сообщила, будут ли повышать стипендии студентам

Новости Украины:Стипендии могут повысится, но процент студентов, которые будут их получать сократится.

Правительство не планирует повышать украинским студентам размер стипендии. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью изданию "РБК-Украина"

Новосад отметила, что есть два типа стипендий - социальные и академические. По ее словам, социальные стипендии нужно верифицировать.

"Эти стипендии должны получать именно те категории студентов, которые в них нуждаются", - добавила она.

Министр образования считает, что академические стипендии должны быть гораздо выше, чем есть сейчас, но на следующий год пока увеличение не закладывали.

"Когда же мы говорим о академических стипендиях, то, по моему мнению, это должно быть инструментом мотивации лучших. Они должны быть гораздо выше, чем есть сейчас. На следующий год пока увеличение не закладывали. Но все же через существенное увеличение стипендий мы должны постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать", - добавила она.

Напомним, в Украине 2020-2021 учебный год будет объявлен Годом математики, чтобы привлечь внимание всего общества к развитию математической грамотности не только у школьников, а у всех граждан.