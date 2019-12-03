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В МОН хотят лучше развивать математику в Украине

В МОН хотят лучше развивать математику в Украине
18:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Следующий учебный год в Украине станет годом математики.

В Украине 2020-2021 учебный год будет объявлен Годом математики, чтобы привлечь внимание всего общества к развитию математической грамотности не только у школьников, а у всех граждан.

Об этом на презентации национального и международного отчетов PISA сказала министр образования и науки Анна Новосад.

"Поскольку по результатам PISA-2018 мы имеем очень плохие данные именно по математике, следующий 2020-2021 учебный год будет объявлен Годом математики в Украине. Предварительно Президент дал согласие", - подчеркнула Новосад.

Она сообщила, что будет разработан план мероприятий, цель которых - стимулирование развития математики в Украине.

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Как сообщалось, согласно результатам PISA-2018, 36% украинских учащихся не достигли минимального базового уровня математической компетентности.

PISA (Program for International Student Assessment) - международное исследование, проводимое с 2000 года в более чем 80 странах. Каждые три года исследование изучает уровень овладения читательской, математической и естественно-научной компетенциями у 15-летних подростков. PISA оценивает, насколько учащиеся способны использовать полученные знания, умения и навыки в реальной жизни.

В исследовании участвуют 15-летние подростки.

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МОН, Образование, Математика, Анна Новосад.
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