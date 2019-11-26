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"Около 4 млн женщин сидят дома": Новосад выступила за развитие в Украине дошкольного образования

"Около 4 млн женщин сидят дома": Новосад выступила за развитие в Украине дошкольного образования
18:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Новосад считает, что дошкольное образование и раннее развитие должно быть приоритетом правительственной политики.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад считает, что правительство должно уделить приоритетное внимание вопросам дошкольного образования и раннего развития украинских детей.

"Я бы хотела, чтобы дошкольное образование и раннее развитие стало приоритетом правительственной политики. Мы не можем игнорировать тот период жизни маленького ребенка, когда формируется психика, мир и понимание себя в нем, только потому, что этот уровень образования является вопросом местной власти", - сказала Новосад во вторник в Киеве в ходе дискуссии, выводы которой должны стать основой стратегического документа по системному развитию непрерывного образования.

Министр отметила, что результаты исследования показывают, что ученики, которые посещали учреждения раннего развития дошкольного образования, имеют лучше результаты в будущем.

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Также Новосад добавила, что важным для страны развивать альтернативные форматы ухода за детьми, что позволит женщинам трудоустраиваться. "У нас около 4 млн женщин, которые сидят дома только потому, что нет адекватной системы раннего развития дошкольного образования", - отметила она.

В свою очередь, заместитель министра цифровой трансформации Валерия Иоанн отметила, что в мире в этой сфере уже есть множество хорошего опыта и эффективных кейсов, которые можно адаптировать и внедрять в Украине.

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"Но первое, с чего нам нужно начать - это стратегия. Это то, что мы уже сейчас будем делать в школах вместе с МОН, а именно согласовывать стратегию "Цифровая школа". И я думаю, что следующим важным шагом будет согласование стратегии раннего развития", - добавила она.

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Дети, Дошкольное образование, Анна Новосад, Раннее развитие, Валерия Иоанн.
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