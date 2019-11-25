Скачать
Понедельник, 25.11.2019
Транзит газа: Нафтогаз официально ответил Газпрому
Транзит газа: Нафтогаз официально ответил Газпрому
Сезон гриппа в Украине: что нужно знать о прививках и вакцинах
Сезон гриппа в Украине: что нужно знать о прививках и вакцинах
Чемпионы: в Борисполе торжественно встретили сборную Украины по MMA
В Борисполе торжественно встретили сборную Украины по MMA
Актер Том Хэнкс рассказал, почему никогда не играл "плохих парней"
Актер Том Хэнкс рассказал, почему никогда не играл "плохих парней"

Украинских школьников будут учить медиаграмотности

Украинских школьников будут учить медиаграмотности
15:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Соответствующую концепцию планируют презентовать общественности в начале весны следующего года.

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что школьников будут учить медиаграмотности в рамках внедрения нового государственного стандарта базового образования. Об этом она сообщила журналистам..

"Я считаю, что определенная информгигиена является сверхважной компетентностью, которой должен обладать каждый сегодня, независимо, кстати, от возраста. Поскольку то, насколько мы неселективно подходим к новостям - это очень часто вызывает абсолютно странные процессы в обществе. Поэтому начинать со школы работать над медиаграмотностью - очень важно, и мы это сейчас вплетаем при разработке государственного стандарта базового образования, а также будем прописывать через образовательные программы", - сообщила Новосад.

Министр отметила, что государственный стандарт на доработке, и она рассчитывает представить его общественности в марте 2020 года.

Минобразования вынуждено приостановить аттестацию вузов

"Государственный стандарт мы должны разработать, сейчас мы его дорабатываем, и я рассчитываю, что мы представляем его общественности где-то в марте 2020 года - это стандарт 5-9 класса Новой украинской школы (НУШ - ред.)", - отметила министр.

Так, разработка Госстандарта НУШ для средних классов, пока на начальном этапе.

"Мы сейчас на начальном этапе. Первый-второй класс - в обновленную украинскую школу. Нам еще необходимо два года - довести начальные классы, и с 2022 года - у нас будет впервые 5-класс, который будет учиться по новому стандарту и где будет эта компетентность", - рассказала Новосад.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Школа, Школьники, Анна Новосад, Медиаграмотность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег
02 Поможет и пирог вкусный испечь, и простуду вылечить: как можно использовать мед
03 Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА
04 "Не деньги и не поддержка реформ": Порошенко в Канаде рассказал, в чем больше всего нуждается Украина
05 В трендовом брючном костюме: как королева Рания своего мужа в США сопровождала (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Газ вместо денег: Украина ответила на ультиматум России по газу
Украина ответила на ультиматум России по газу
В Украине запустили сайт по измерению скорости интернета
В Украине запустили сайт по измерению скорости интернета
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
73-летняя Сьюзан Сарандон шокировала травмами лица после падения
73-летняя Сьюзан Сарандон шокировала травмами лица после падения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь