Украинских школьников будут учить медиаграмотности

Новости Украины:Соответствующую концепцию планируют презентовать общественности в начале весны следующего года.

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что школьников будут учить медиаграмотности в рамках внедрения нового государственного стандарта базового образования. Об этом она сообщила журналистам..

"Я считаю, что определенная информгигиена является сверхважной компетентностью, которой должен обладать каждый сегодня, независимо, кстати, от возраста. Поскольку то, насколько мы неселективно подходим к новостям - это очень часто вызывает абсолютно странные процессы в обществе. Поэтому начинать со школы работать над медиаграмотностью - очень важно, и мы это сейчас вплетаем при разработке государственного стандарта базового образования, а также будем прописывать через образовательные программы", - сообщила Новосад.

Министр отметила, что государственный стандарт на доработке, и она рассчитывает представить его общественности в марте 2020 года.

"Государственный стандарт мы должны разработать, сейчас мы его дорабатываем, и я рассчитываю, что мы представляем его общественности где-то в марте 2020 года - это стандарт 5-9 класса Новой украинской школы (НУШ - ред.)", - отметила министр.

Так, разработка Госстандарта НУШ для средних классов, пока на начальном этапе.

"Мы сейчас на начальном этапе. Первый-второй класс - в обновленную украинскую школу. Нам еще необходимо два года - довести начальные классы, и с 2022 года - у нас будет впервые 5-класс, который будет учиться по новому стандарту и где будет эта компетентность", - рассказала Новосад.