Минобразования вынуждено приостановить аттестацию вузов

Новости Украины:МОН приостанавливает аттестацию вузов - Новосад назвала причину.

МОН вынуждено приостановить аттестацию вузов этого года, чтобы осуществить донабор экспертов, в том числе международных.

Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад по результатам заседания Нацсовета по развитию науки и технологий.

"Буквально несколько недель назад в МОН стартовала аттестация, по итогам которой мы впервые должны были дать лучшим научным направлениям в вузах базовое финансирование на науку. На 2019 год на это заложено 100 млн гривень. Анализ и экспертное оценивание научной деятельности должны проводить независимые эксперты - всего в МОН было подано более 900 анкет. Но по результатам их анализа и рейтингования кандидатов Комиссия по аттестации приняла решение о донаборе экспертов - с повышенными требованиями к кандидатам, а также привлечением международных специалистов", - пояснила Новосад.

Она подчеркнула, что высокое качество и беспристрастность экспертизы являются приоритетными для МОН, ведь в обществе должно быть доверие к аттестации, по результатам которой распределяются бюджетные средства и которая проводится раз в 5 лет.

"Качество результатов и доверие к ним намного важнее, чем "погоня" за сроками аттестации. В 2020 году на базовое финансирование науки в вузах предусмотрено уже 400 млн гривень, и очень важно, чтобы распределение этих средств происходило на основе объективных результатов оценки ", - отметила министр.

Отдельно руководительница МОН заметила, что предусмотренные на этот год на базовое финансирование 100 млн грн тоже пойдут на поддержку университетской науки. МОН предложит правительству перераспределить эти средства на дофинансирование пилотного проекта по созданию центров коллективного пользования научным оборудованием в вузах. Сейчас открыто 14 таких центров в разных городах Украины.

Нацсовет поддержал предложение МОН, рекомендовав отложить аттестацию и осуществить дополнительный набор украинских и иностранных экспертов из числа ученых, имеющих весомый научный потенциал и большой опыт проведения экспертизы.

Базовое финансирование науки в вузах нужно для того, чтобы вузы могли строить длительную исследовательскую политику и не зависеть только от краткосрочного конкурсного финансирования. Средства можно будет использовать по 2 основным направлениям: проведение исследований и разработок в рамках научного направления; развитие инфраструктуры, обновление и модернизация материально-технической базы научной и научно-технической деятельности.