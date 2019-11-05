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Зарплаты учителей: Гончарук рассказал о планах по поддержке молодых педагогов

Зарплаты учителей: Гончарук рассказал о планах по поддержке молодых педагогов
14:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Кабмин планирует значительно улучшить положение молодых учителей.

Кабинет министров Украины планирует в течение следующих нескольких лет значительно улучшить положение молодых учителей.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации проекта государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению.

"Очень важно поддержать молодого учителя. У нас есть проблема в том, что в школу очень часто не хотят идти работать молодые люди. Это означает, что фактически в школах сейчас остается все больше пожилых людей, которые будут выходить на пенсию ... Поэтому мы как государство, в первую очередь, обращаем сейчас внимание на положение молодых учителей, прежде всего, потому что у них условия платы сейчас хуже, они получают меньше надбавок ... И мы намерены в течение следующих нескольких лет значительно улучшить положение молодых учителей, которые собираются идти работать в школу", - отметил глава правительства.

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Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, зарплаты всех работников образования в новом году должны вырасти на 9%, а молодые учителя со стажем до 10 лет, которые сегодня получают наименьшую зарплату, в конце года получат выплату в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года - почти 21 тыс. грн.

Сегодня молодой учитель в среднем получает почти на 3 тыс. гривен в месяц меньше опытных педагогов. Так, молодой учитель сегодня зарабатывает примерно 5 тыс. 410 грн в месяц, а опытный учитель со стажем 30 лет - 8 тыс. 182 грн.

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Министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что в этом году в образовательной субвенции впервые учтен актуальной, а не прошлогодний контингент детей.

"Что это значит очень простыми словами. Мы платили заработную плату по количеству детей, которая значительно меньше реалистичной. А на самом деле это означает, что мы просто не доплачивали последние 4 года заработную плату учителям. Мы, наконец, эту проблему исправляем и добавляем 2,2 млрд грн для того, чтобы учитывать реальное количество учащихся. На сегодня это позволит всем регионам полную надбавку а не играться с надбавками, как это любят делать на местах", - подчеркнула Новосад.

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Кабмин, Минобразования, Учителя, Зарплаты, Алексей Гончарук, Анна Новосад.
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