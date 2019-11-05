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Гончарук: Государство недостаточно финансирует науку

Гончарук: Государство недостаточно финансирует науку
17:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Гончарук заявил, что необходимо выделять больше средств на науку, но пересмотреть систему ее финансирования.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что государству необходимо выделять больше средств на науку, но систему финансирования необходимо пересмотреть.

"Мы понимаем, что государство недостаточно финансирует науку", - сказал он в ходе заседания Национального совета по вопросам науки и технологий во вторник в Киеве.

В то же время, Гончарук подчеркнул, что необходимо пересмотреть систему финансирования науки. "На протяжении двух месяцев мы должны сформировать политику реформирования научной сферы", - подчеркнул премьер.

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Согласно анализу отчетов 27 ведомств, которые оперируют средствами на научные исследования, в данных структурах финансирование распределяется неэффективно, наука не является приоритетом, а сами отчеты формальные и не имеют KPI.

Также отмечается, что научная продукция украинских авторов мало присутствует в мировом исследовательском пространстве.

Кроме того, в Минобразования указывают неэффективность управления в отраслевых академиях наук. В частности, отмечается, что 46% бюджета Национальной академии искусств расходуется на деятельность президиума, только 9% Нацакадемии медицинских наук используются на научные исследования.

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В связи с чем, Научный комитет Нацсовета по развитию науки и технологий предлагает провести независимый научный и управленческий научных учреждений.

По результатам аудита и последующей аттестации учреждений необходимо будет провести реформирование системы национальных и отраслевых академий.

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В частности, предлагаемая реформа предусматривает превращение отраслевых академий наук в общественные объединения с присоединением к Национальной академии наук.

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Образование, Наука, Финансирование, Алексей Гончарук.
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