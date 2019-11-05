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Кабмин заложил в бюджете-2020 более 4 млрд грн на спорт

Кабмин заложил в бюджете-2020 более 4 млрд грн на спорт
15:56 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Расходы на спорт планируют увеличить на 18%.

Сегодня, 5 ноября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук вместе с другими министрами представил подготовленный ко второму чтению проект закона о Государственном бюджете-2020.

Министерство культуры молодежи и спорта опубликовало основные расходы ведомства на 2020-й год.

На общественное вещание Кабинет министров Украины предлагает выделить 2,0115 млрд грн. На защиту информационного пространства, Укринформ, UATV - 569 млн грн.

На спорт выделят на 18% больше по сравнению с прошлым годом (4,128 млрд грн).

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На молодежную политику выделят почти в 8 раз больше, чем в 2019 году (556 млн грн.). Также впервые предусмотрены расходы на сферу туризма (240 млн грн.) и мобильность молодежи (500 млн грн.). На искусство, креатив и наследие выделят 6,210 млрд грн: в том числе государственная поддержка кино 750 млн грн, театр, музыка, книги, наследие - 5,460 млрд грн.

Расходы на Украинский культурный фонд остались неизменными по сравнению с предыдущим годом - 0,7 млрд грн.

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Алексей Гончарук, Госбюджет-2020, Министерство культуры молодежи и спорта.
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