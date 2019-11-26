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Когда в Украине появятся платные дороги

Когда в Украине появятся платные дороги
10:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года.

Через 3 или 4 года – не раньше, да и то – если инвесторы будут готовы вкладывать деньги уже в 2020. Именно тогда и при таких условиях в Украине можно ожидать запуск платных дорог.

Об этом говорил новый руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) Александр Кубраков во время прямого эфира на "Свободе слова" 25 ноября.

По его словам, в следующем 2020 году Украина может получить инвесторов "на новое строительство участков, которые могут быть платными".

Однако еще год нужен на получение государственной гарантии для структурирования сделок с инвесторами. И еще 2 года на само строительство.

"То есть через 3 – 4 года у нас появятся такие дороги",– считает Кубраков.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в октябре 2019 говорил, что в Украине построят три платные дороги Львов – Краковец, Киевскую кольцевую и из Белой Церкви в Киев.

Где в Украине лучшие и худшие дороги

Для сравнения: в Беларуси 1,7% всех дорог – платные. И такой показатель присущ в целом странам Европы. Самый высокий показатель при этом в Португалии (4,2%), а самый низкий – в Польше (всего 0,2%).

Напомним, Кабинет Министров Украины на заседании 22 ноября назначил главой Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") эксперт IT-рынка и рынка мобильной связи "Офиса эффективного регулирования" Александра Кубракова

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Дороги, Укравтодор, Платные дороги, Строительство дорого, Александр Кубраков.
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