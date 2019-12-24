Как стать счастливым - ответы вы найдете в нашей подборке книг

1 Лоретта Грациано Брюнинг. Управляй гормонами счастья Эта книга с подзаголовком о том, как химический коктейль в мозгу помогает изменить негативное мышление, на самом деле великолепное решение всех проблем. По крайней мере, на бытовом уровне результат гарантирован, а уж успех в личной жизни подавно. Ведь именно на примере отношений в повседневной жизни можно понять, как работают большие социальные модели с механизмами коммуникаций включительно. Например, почему наш мозг поддерживает негативное мышление или как оно связано с цинизмом, какой позитив от лишения угрозы. В любом случае автор призывает к тому, чтобы бросить обвинять во всех своих проблемах и неурядицах близкое окружение или общество в целом. Достаточно страдать из-за вселенской несправедливости! Оказывается, наша жизнь почти полностью зависит от нас самих и можно научиться воспринимать окружающий мир позитивно.

2 Тимо Айраксинен. Счастье Во все времена человек хотел счастья, зато в этой книжке финского философа нас убеждают, что это занятие – не самое главное. Во-первых, если все будут искать по этой эфемерной материи, не зная, из чего именно она состоит, то кто тогда будет жарить картошку и будет варить борщ? Именно такие провокационные вопросы задают в этом необычном исследовании. Во-вторых, что именно считать счастьем в нынешнем обществе, где простые радости давно уже не играют роли, зато алкоголь, наркотик и сексуальные утехи вроде мазохизма, как считает философ, для многих уже стали нормой "удовольствия" в жизни? Таким образом, столкновение нравственных качеств и социального поведения индивида дает неожиданные результаты, перед которыми растерянно разводят руками социологи, а уже автор книги подробно рассказывает, как и почему это произошло и какой существует выход. И если уже "удовольствием" заменять "счастье", то почему любители удовольствия в этой жизни не всегда бывают счастливые, а добропорядочные люди так же нередко становятся несчастными?

3 Гретхен Рубин. Проект Счастье Однажды, когда на улице дождливо, а в стеклах автобусных окон отражался мрачный осенний город, автор этой необычной книги задумалась над смыслом своей жизни. "Чего я хочу?" - спросила она у себя и поняла, что желание быть счастливой у нее на первом месте. Но для осуществления этого желания достаточно лишь задуматься над ним на мгновение! И поэтому разработке идеи, которая получила название "Проект Счастье", был посвящен целый год – в надежде, что он изменит ее жизнь. И с тех пор началось приближение к мечте – медленно, маленькими шагами, ежедневно работая над собой. Именно так, по мнению автора, можно обрести уверенность в себе, признание людей и, наконец, желанное счастье. Таким образом, вобрав в себя мудрость веков, а также ежедневные практические советы, этот проект в очередной раз доказывает, что маленькие жизненные изменения приводят к великим свершениям. Надо лишь определиться с тем, что записать в свой проект, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливым.

4 Далай-Лама, Десмонд Туту, Дуглас Абрамс. Книга радости. Вечное счастье в меняющемся мире В этой книге от двух выдающихся лиц даются ответы на вопросы: как справиться с гневом, яростью, горем, отчаянием, унынием. Мировые духовные лидеры, лауреаты Нобелевской премии мира Далай-лама и Десмонд Туту делятся секретами, которые помогут взглянуть на себя и собственную жизнь по-новому. Авторы научат, как достичь духовной гармонии, расскажут о причинах возникновения негативных эмоций и о том, как с ними справиться. Радость заложена в каждом из нас, это чувство не зависит от социального статуса, материального благосостояния, семьи или карьеры. "Стань счастливее уже сегодня!" - это главный лозунг философии, которую исповедуют авторы этой необычной книги.