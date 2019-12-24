Скачать
Среда, 25.12.2019
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
Теплая зима продолжается: до +10 и дожди, местами немного снега
Теплая зима продолжается: до +10 и дожди, местами немного снега
"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
Католическое Рождество 2019: лучшие поздравления на украинском языке
Католическое Рождество 2019: лучшие поздравления на украинском языке

Как стать счастливым - ответы вы найдете в нашей подборке книг

Смотрите фото (6)
Как стать счастливым - ответы вы найдете в нашей подборке книг
16:53 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Рецепты счастья во все времена волновали человечество, поэтому не удивительно, что авторы этих книг по-своему стараются найти свой собственный путь к гармонии с миром и собой.

  • 1

    Лоретта Грациано Брюнинг. Управляй гормонами счастья

    Эта книга с подзаголовком о том, как химический коктейль в мозгу помогает изменить негативное мышление, на самом деле великолепное решение всех проблем. По крайней мере, на бытовом уровне результат гарантирован, а уж успех в личной жизни подавно. Ведь именно на примере отношений в повседневной жизни можно понять, как работают большие социальные модели с механизмами коммуникаций включительно. Например, почему наш мозг поддерживает негативное мышление или как оно связано с цинизмом, какой позитив от лишения угрозы. В любом случае автор призывает к тому, чтобы бросить обвинять во всех своих проблемах и неурядицах близкое окружение или общество в целом. Достаточно страдать из-за вселенской несправедливости! Оказывается, наша жизнь почти полностью зависит от нас самих и можно научиться воспринимать окружающий мир позитивно.

  • 2

    Тимо Айраксинен. Счастье

    Во все времена человек хотел счастья, зато в этой книжке финского философа нас убеждают, что это занятие – не самое главное. Во-первых, если все будут искать по этой эфемерной материи, не зная, из чего именно она состоит, то кто тогда будет жарить картошку и будет варить борщ? Именно такие провокационные вопросы задают в этом необычном исследовании. Во-вторых, что именно считать счастьем в нынешнем обществе, где простые радости давно уже не играют роли, зато алкоголь, наркотик и сексуальные утехи вроде мазохизма, как считает философ, для многих уже стали нормой "удовольствия" в жизни? Таким образом, столкновение нравственных качеств и социального поведения индивида дает неожиданные результаты, перед которыми растерянно разводят руками социологи, а уже автор книги подробно рассказывает, как и почему это произошло и какой существует выход. И если уже "удовольствием" заменять "счастье", то почему любители удовольствия в этой жизни не всегда бывают счастливые, а добропорядочные люди так же нередко становятся несчастными?

  • 3

    Гретхен Рубин. Проект Счастье

    Однажды, когда на улице дождливо, а в стеклах автобусных окон отражался мрачный осенний город, автор этой необычной книги задумалась над смыслом своей жизни. "Чего я хочу?" - спросила она у себя и поняла, что желание быть счастливой у нее на первом месте. Но для осуществления этого желания достаточно лишь задуматься над ним на мгновение! И поэтому разработке идеи, которая получила название "Проект Счастье", был посвящен целый год – в надежде, что он изменит ее жизнь. И с тех пор началось приближение к мечте – медленно, маленькими шагами, ежедневно работая над собой. Именно так, по мнению автора, можно обрести уверенность в себе, признание людей и, наконец, желанное счастье. Таким образом, вобрав в себя мудрость веков, а также ежедневные практические советы, этот проект в очередной раз доказывает, что маленькие жизненные изменения приводят к великим свершениям. Надо лишь определиться с тем, что записать в свой проект, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливым.

  • 4

    Далай-Лама, Десмонд Туту, Дуглас Абрамс. Книга радости. Вечное счастье в меняющемся мире

    В этой книге от двух выдающихся лиц даются ответы на вопросы: как справиться с гневом, яростью, горем, отчаянием, унынием. Мировые духовные лидеры, лауреаты Нобелевской премии мира Далай-лама и Десмонд Туту делятся секретами, которые помогут взглянуть на себя и собственную жизнь по-новому. Авторы научат, как достичь духовной гармонии, расскажут о причинах возникновения негативных эмоций и о том, как с ними справиться. Радость заложена в каждом из нас, это чувство не зависит от социального статуса, материального благосостояния, семьи или карьеры. "Стань счастливее уже сегодня!" - это главный лозунг философии, которую исповедуют авторы этой необычной книги.

  • 5

    Тони Шей. Доставка счастья. Путь к прибыли, удовольствию и мечте

    Это книга о больших деньгах, дружбе и настоящей любви к людям; когда семьей являются не только родственники, а также работники, клиенты и даже конкуренты. Это книга об умении каждую минуту наполнять свою жизнь смыслом, вносить элемент интриги ради собственного счастья и счастья людей, которые находятся вокруг тебя; выкладываться на полную во всем - как в мелочах (таких как своевременная доставка заказа), так и в покорении горных вершин. В этом издании Шей рассказывает о своих первых попытках в бизнесе, о том, как ему удалось получить прибыль благодаря творческому подходу и смекалке, дает советы начинающим предпринимателям. Некоторые сюжеты повествуют о его приключениях в бизнесе, в других автор делится историями юности, когда ему не хотелось делать то, чего от него ожидали взрослые.

С наступающим Новым годом: потрясающие книги для зимнего настроения

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Литература, Книжные новинки, Книги о счастье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
02 Грымчаку продлили срок содержания под стражей
03 Рождество в Украине 25 декабря: что нельзя делать в этот день
04 "ЕС" о перезагрузке ГБР: Зеленский должен ветировать инициированный им же закон
05 "Это вечер согласия и единения": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики на Донбассе 10 раз нарушили &quot;тишину&quot;, двое раненых
Боевики на Донбассе 10 раз нарушили "тишину", двое раненых
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
&quot;Нет половины&quot;: МВД не хватает полицейских
"Нет половины": МВД не хватает полицейских
Сегодня отмечают католическое Рождество
Сегодня отмечают католическое Рождество
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь