"Родился-творил-боролся-умер": книги, раскрывающие личности известных людей

1 Айзексон "Стив Джобс" Когда дело доходит до технологий и маркетинга, на ум приходит одно имя – Стив Джобс. Все знают его как гения, но кто может похвастаться, что знает его как человека?! Почему мой выбор пал именно на Айзексона? Да потому что такой же выбор сделал и сам Стив Джобс! Более того, он брал писателя измором с требованием написать эту книгу. А все потому что знал – ему осталось не долго, и он, должен поведать о себе правду, какой-бы неприятной она не была.

2 Айзексон "Эйнштейн. Жизнь гения" Да-да снова Айзексон. Но что мне сделать, если он пишет поистине гениальные биографии?! Эйнштейн, конечно же, не выбирал этого писателя в свои биографы. И не известно, как бы он отнесся к написанному. Быть может в бедного Айзексона полетел бы не один стул. Ведь гений – редко бывает хорошим человеком. И писатель это продемонстрировал наглядными примерами.

3 Сальвадор Дали "Дневник одного гения" Кто книгу написал, тот пусть ее и представляет! "Готовясь написать то, что следует ниже, я впервые прибегаю к помощи своих лакированных башмаков, которые никогда не мог носить подолгу, ибо они чудовищно жмут. Обычно я обувал их непосредственно перед началом какого‑нибудь публичного выступления. Порождаемая ими болезненная скованность ступней до предела подстегивает мои ораторские способности. Эта изощренная, сдавливающая боль заставляет меня петь не хуже соловья или какого‑нибудь уличного неаполитанского певца – кстати, они тоже носят слишком тесные башмаки". В таком синкретизме: сюрреалистических, экзистенциальных, а порой и просто бредовых размышлений, художник повествует о своей жизни и идеях. Что тут можно сказать, особо чувствительным читать не советую!

4 "Вы конечно шутите, мистер Фейнман" Эта книга затесалась в наши ряды не ради переосмысления известной личности, а для того, чтобы показать, как автобиография может превратиться в интереснейшее чтиво. Такого количества смешных историй и розыгрышей не было ни в одного физика!

5 Кафка "Письма Милене" Да, это не биография и не дневник. Это гораздо сильнее! Все знают Кафку как несчастного одинокого филофоба. А не тут-то было! Он любил и был любим! Просто они виделись всего лишь два раза в жизни. Все что их объединяло – это литература и болезнь. Все что между ними было: та же болезнь, тысячи километров и ее муж.

6 Ван Гог "Письма" Еще один сборник писем. Художник был очень одинок и не понятым. Единственная возможность вылить душу и рассказать о своих переживаниях – это письма горячо любимому брату. Предупреждаю: письма, которые Ван Гог писал из лечебницы вызывают слезы!

7 Майкл Джексон "Moonwalk, или Лунная походка: Майкл Джексон о себе Он не сам писал эту книгу, но он честно делился всеми своими воспоминаниями, даже далеко не радужными, для этой автобиографии. Прочтя, вы увидите перед собой совсем другого человека. Ведь тот, кто на сцене был королем, в жизни, до последних своих дней, был неуверенным беспомощным мальчиком.