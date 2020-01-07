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Что почитать: лучшие украинские книги 2019 года

Что почитать: лучшие украинские книги 2019 года
11:53 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Ведущие произведения выбрали конкурсы "Книга года ВВС" и "Лучшая книга Украины".

Ушедший год отметился множеством событий, которые произошли в политической, социальной и культурной сферах. Принес он с собой и новые интересные книги, некоторые из которых были отмечены различными наградами. Так, ведущие произведения выбрали конкурсы "Книга года ВВС" и "Лучшая книга Украины".

"Книгой года ВВС" в прошлом году стал роман Тамары Гориха Зерня "Доця". В номинации "Детская книга года ВВС-2019" победила "Сапиенсы" Владимира Аренева. А в номинации "Эссеистика" лучшим признан сборник набросков Тараса Прохасько "Да, но…".

Для участия в конкурсе "Лучшая книга Украины" в 2019 году в 10 номинациях поступило 52 работы от 17 издателей. Гран-при конкурса присужден ЧП "Эмма" за полное издание стихов и поэтических драматических произведений Тараса Шевченко "Кобзарь", в оформлении которого использованы рисунки выдающегося украинского художника Амвросия Ждахи.

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В номинации "Моя страна" победу одержала книга С. Андрющенко и С. Железняк "Обычаи нашего рода. Традиции украинской кухни" (издатель - ООО "Издательство Генезис").

В номинации "Жизнь знаменитых" - исследование литературоведа Владимира Панченко "Повесть о Николае Зерове" (издательство "Дух и Литера").

Кроме этого, лучшими книгами в различных номинациях стали роман Леонида Мосендза "Последний пророк" (издательство "Лыбидь"), книга Алекса Хавра в переводе Ольги Кожушко "А потом пришел Цезарь" (издательство "Фабула") и "Искусство войны в иллюстрациях" Джессики Гейг в переводе Марии Козыренко (издательство "Фабула"), сборник Натальи Мазур "Забавлянки. Стихотворные игры для общения с ребенком, пробуждение, кормление, купание, массаж", книга С. Курилова "Один в океане" (ООО "Время Мастеров"), а также сборник избранных произведений одного из важнейших украинских поэтов XX-XXI веков Тараса Федюка "Кирпич" (ООО" Издательство "Учебная книга - Богдан").

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Бестселлером года признана книга воспоминаний выдающегося государственного деятеля Украины Владимира Горбулина "Мой путь в зазеркалье. Не только путевые заметки", которая вышла в ООО "Брайт Букс".

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