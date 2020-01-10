О гармонии и не только: ТОП-5 лучших книг для приятного времяпровождения

1 Джейк Кнапп, Джон Зерацки, Брейден Ковиц. Спринт. Решайте сложные задачи и тестируйте новые идеи за 5 дней Технологию спринта, о которой идет речь в этой книге, создал дизайнер компании Google Джейк Кнапп, и сначала ее использовали его коллеги, создатели известных продуктов, таких как Gmail и Chrome. Поскольку существует множество методов разработки новых продуктов, но все они требуют времени, то в Google разработали именно "спринт" - методику, которая позволяет протестировать любую идею всего за пять дней. Ее авторы помогли сотням стартапов научиться быстро решать важнейшие задачи. То есть выяснить, как продукт должен выглядеть, кто будет его покупать, какие функции стоит добавить, а какие – убрать. Технологию проверили на сотне компаний, поэтому авторы не только до деталей расписывают почти каждый час из пяти дней спринта, но и объясняют, почему не работает брейнсторминг, как избежать ловушек в привычных процессах принятия решений, а также как адаптировать технологию спринта для любой компании, неприбыльной организации и даже университетской аудитории.

2 Юрген Саленбахер. Креативный личный брендинг Как пишет автор этой книги, много его знакомых сталкиваются со следующей проблемой. Студенты все чаще получают два высших образования, надеясь, что так обеспечат себе успех в будущем. Все и всё находятся в состоянии неопределенности, в странном состоянии перехода из прошлого в будущее. Это явление называется "поколением неопределенности". Всех интересует тот же вопрос: "Что мне делать дальше?". Итак, автор делится собственной стратегией ответа на этот вопрос, а именно стратегией креативного личного брендинга. Она имеет четыре ключевых элемента: сущность, стиль, уверенность и грацию. Цель этой стратегии — выработать творческие лидерские качества, а также помочь определить, куда двигаться, как туда добраться и с кем. Таким образом, перед нами уникальный метод личного тренинга, который имеет в качестве цели развитие творческого мышления и инноваций. Этот метод, поначалу разработанный как способ управления развитием карьеры, может пригодиться любому человеку, который стремится выяснить, что он может предложить миру.

3 Павел Денищук. Женская грудь: страсть и боль Это одна из немногих уникальных и небанальных книг о деликатном предмете разговора, который на самом деле имеет для украинского и международного рынка огромное значение. В "жанровом" смысле это не только труд признанного во всем мире пластического хирурга, который посвятил свою книгу женщинам, но и подробная история вопроса. Медицина и здоровье, мода и культура, психология и семейная жизнь – именно в этом контексте рассмотрена тема женской груди, которая во все времена возбуждала страсть, а для женщин была наиболее уязвимым органом, и не только в сексуальном смысле. Итак, как сохранить молодость, красоту, упругость и здоровье груди, как ухаживать за грудью в домашних условиях, существуют ли витамины для красоты и молодости груди – эти и другие советы (а также ответы на вопросы, как характер женщины связан с формой груди или как только прикосновениями к соскам мужчина может довести женщину до наивысшей точки наслаждения) можно найти в этой первой в Украине энциклопедии о женской груди. Методические, практические и теоретические разделы вроде "Женской груди в традиционных представлениях украинцев" Ирины Игнатенко в этой необычной книжке "проиллюстрированы" произведениями украинских авторов, среди которых Александр Козинец ("Галерея откровений"), Илона Скала ("Сиськи"), Евгенка Чугуй ("Тонкая грань"), Анастасия Никулина ("Настоящий"), Елена Скачко ("Пятый размер"), Елена и Юлия Черниньки ("Размер имеет значение"), Оксана Щирба ("Ее небо, что стало нашим"), Елена Карпенко ("Кровь с молоком"), Ирина Говоруха ("Укусы пчел"), Ирина Клекот ("Недоженщина").

4 Наталья Зубарева. Вальс гормонов. Масса тела, сон, секс, красота и здоровье - все, как на ладони Автор этой книги - врач, который специализируется на гормональном здоровье и питании для достижения баланса эндокринной системы. В ее блоге, который читает больше миллиона читателей, - самые острые темы женского здоровья, неоценимые советы и рекомендации, тысячи историй пациенток, которые выздоровели. Таким образом, ее книга - это уникальная женская энциклопедия здоровья, прочитав которую, можно узнать, как уменьшить вес, избавиться от бессонницы, нормализовать женский цикл, стать красавицей с идеальной кожей, ногтями и волосами, почувствовать крылья за спиной и бесконечный прилив энергии и сил. Поэтому на страницах этой книги - десятки ответов на самые важные и серьезные вопросы о женском здоровье, о проблемах, связанных с гормональным дисбалансом, и их решения.