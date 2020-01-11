Самые продаваемые бестселлеры десятилетия: топ-10 лучших книг

Новости культуры:За последнее десятилетие было продано около 6,5 млрд печатных и 1,8 млрд электронных книг.

В США провели исследование и определили самый продаваемый бестселлер последнего десятилетия.

Как сообщается на сайте американской маркетинговой компании NPD Group, лидером стала книга Эрики Леонард Джеймс 2011 года "Пятьдесят оттенков серого", продажи которой составили 15,2 млн экземпляров.

Также второе и третье место занимают ее же романы-продолжения - "На пятьдесят оттенков темнее" и "Пятьдесят оттенков свободы". Вместе три книги имеют почти 35 млн продаж печатных и электронных книг.

Полный список самых продаваемых книг десятилетия в США выглядит следующим образом:

Э. Л. Джеймс "Пятьдесят оттенков серого" (2011) - 15,2 млн экземпляров

Э. Л. Джеймс "На пятьдесят оттенков темнее" (2011) - 10,4 млн

Э. Л. Джеймс "Пятьдесят оттенков свободы" (2012) - 9,3 млн

Сюзанна Коллинз "Голодные игры" (2008) - 8,7 млн

Кэтрин Стокетт "Прислуга" (2009) - 8,7 млн

Пола Хокинз "Девушка в поезде" (2015) - 8,2 млн

Джиллиан Флинн "Потерянная" (2012) - 8,1 млн

Джон Грин "Вина звезд" (2012) - 8 млн

Стиг Ларссон "Девушка с татуировкой дракона" (2008) - 7,9 млн

Вероника Рот "Дивергент" (2011) - 6,6 млн

Отмечается, что многие из самых продаваемых книг последнего десятилетия, в том числе и эти лидеры, были экранизированы, что свидетельствует о маркетинговой силе, которую Голливуд привносит в продажи книг.