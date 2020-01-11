"Бадоев. Мир, который создал Алан": вышла в свет книга об украинском режиссере

Новости культуры:Книга состоит из 250-ти страниц.

10 января украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев отпраздновал свое 39-летие. В честь этой даты вышла в свет книга, рассказывающая о ключевых жизненных этапах, творческих взлетах и падениях известного режиссера и клипмейкера.

Написанием книги занимался украинский музыкальный журналист Игорь Панасов. Основой для создания книги стали многочисленные интервью журналиста и режиссера на протяжении 2018-2019 гг.

Издание состоит из семи разделов, которые освещают этапы жизни клипмейкера (Кинорежиссер, Клипмейкер, Продюсер, Телеведущий, Телережиссер). В них рассказываются про отношения артиста к своему творчеству, а также о близких Алана Бадоева.

В книге использованы архивные фотографии режиссера.

Игорь Панасов анонсировал выход книги следующими словами: "Вышла моя книга Бадоев. Мир, который создал Алан. Фундамент этой истории - счастливое детство Алана и неистовое стремление к свободе, которое заставило его в 17 лет уехать из серости родной Горловки открывать новые миры".

Презентация книги запланирована на февраль 2020 года.