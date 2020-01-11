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"Бадоев. Мир, который создал Алан": вышла в свет книга об украинском режиссере

"Бадоев. Мир, который создал Алан": вышла в свет книга об украинском режиссере
11:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Книга состоит из 250-ти страниц.

10 января украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев отпраздновал свое 39-летие. В честь этой даты вышла в свет книга, рассказывающая о ключевых жизненных этапах, творческих взлетах и падениях известного режиссера и клипмейкера.

Написанием книги занимался украинский музыкальный журналист Игорь Панасов. Основой для создания книги стали многочисленные интервью журналиста и режиссера на протяжении 2018-2019 гг.

Издание состоит из семи разделов, которые освещают этапы жизни клипмейкера (Кинорежиссер, Клипмейкер, Продюсер, Телеведущий, Телережиссер). В них рассказываются про отношения артиста к своему творчеству, а также о близких Алана Бадоева.

 
 
 
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Тихие мысли АБ . я не признаю конкуренцию среди людей искусства. Искусство вне мест и пьедесталов и соответственно вне рамок. Творец который идёт на поводу у званий недооценивает себя и даёт возможность управлять собой. Творение это не эстафета , кто быстрей, это жизнь, которую избирает художник. Я верю в изобилие вселенной. В ней каждый художник может найти свой язык и своего зрителя. . Я крайне редко высказываюсь в социальных сетях и комментирую общественно важные темы. Зачастую я имею что написать, но на мой взгляд так мы растрачиваем себя. Я выбрал другой способ говорить , мой язык визуальный. Я пытаюсь аккумулировать своё ощущение времени и переносить его в работы , которые захватывают гораздо большую аудиторию , чем пост или интервью. . Набрав мое имя в поисковике первое , что возможно прочесть это заголовки : «Скандальный», «эпатажный», «вызывающий», затем «секс», «голая», «деньги» Это вовсе не мой портрет, это реакция зрителя на темы которые я поднимаю и на язык которым я повествую эти темы. Чаще всего я говорю в своих работах о простых вещах , но раскрываю их так, как чувствую . Кровь у меня горячая поэтому и чувства достаточно откровенные . Мне нравиться когда мои работы обсуждают, иначе не происходит диалог. Что до страсти к обнажению, да... Чаще всего мне видится тело человека, как высшая Красота . «Деньги» и да, я очень рад , что за все вышеперечисленное мне хорошо платят. #onlylove

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

В книге использованы архивные фотографии режиссера.

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Игорь Панасов анонсировал выход книги следующими словами: "Вышла моя книга Бадоев. Мир, который создал Алан. Фундамент этой истории - счастливое детство Алана и неистовое стремление к свободе, которое заставило его в 17 лет уехать из серости родной Горловки открывать новые миры".

Презентация книги запланирована на февраль 2020 года.

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Все по теме:

Книга, Автобиография, День рождения, Биография, Алан Бадоев, украинский клипмейкер, ІРІО, Бадоев. Мир который создал Алан, Игорь Панасов.
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