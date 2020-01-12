Прием произведений на Шевченковскую премию продлится до 15 января

Новости культуры:Прием документов будет осуществляться работниками Секретариата Комитета.

До 15 января 2020 года продолжается прием произведений и работ на получение Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщается на официальном сайте Комитета по Национальной премии им.Шевченко.

Как отмечается, выдвигаться могут новые оригинальные произведения (работы), опубликованные в завершенном виде в течение последних пяти лет, в 6 номинациях: литература; публицистика, журналистика; музыкальное искусство; театральное искусство; киноискусство; визуальное искусство.

Прием документов будет осуществляться работниками Секретариата Комитета до 15 января 2020 года включительно по адресу: 01601, г. Киев, ул. Прорезная, 2, ком. 404-405.

Подробнее о требованиях к подаче работ здесь.