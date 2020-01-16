Книги с юмором: забавная классика, которая поднимет ваше хмурое настроение

1 Между серыми буднями и бесснежными днями бывают такие пробелы, когда хочется уединиться с книгой, где было бы полно приключений и веселых историй. Джером Клапка Джером. О памяти, тщеславии и собаках В этом сборнике - малоизвестные произведения гениального английского юмориста Джерома Клапки Джерома. Всего в него вошли девять избранных эссе из двух книг - Ленивые мысли одного бездельника (1886) и Дневник одного паломничества и шесть эссе (1891). Все они отличаются тонкой иронией и гуманизмом, некоторые - несколько саркастические, некоторые - пророческие, но все - невероятно талантливые и изысканные, ведь вышли из-под пера автора непревзойденного романа Трое в лодке (не считая собаки).

2 Ричард Румельт. Хорошая стратегия. Плохая стратегия Как свидетельствуют отзывы об этой книге, она совсем не проявляет фастфудовский подход к проблеме стратегии. Наоборот, она дарит наслаждение при чтении и вместе с тем четко объясняет, что является стратегическим мышлением и что им не является. Точно так же примеры, истории, анекдоты не позволят оторваться от этого произведения. На самом деле автор приводит множество ярких исторических примеров отличных стратегий, которые привели к головокружительного успеха, а также ее отсутствие, повлекшее горькие поражения. Он поставил себе за цель провести разделительную линию между плохой и хорошей стратегией и указать правильный путь к созданию последней. Ведь что такое стратегия? И почему люди не понимают точной ее дефиниции? Многолетний опыт автора и его глубокая способность к аналитике позволили создать неординарный творческий подход к разработке стратегии, который можно применять в организациях любого сектора экономики и не только. Практически любая сфера нашего бытия тесно переплетена с планами достижения целей: в бизнесе, общественной или политической сфере, научных исследованиях, спорте - везде «на коне» те, кто владеет искусством стратегии.

3 Роман Официнский. Красная линия: Университетские бывальщины За этот сборник его автор был уволен с должности, а сам он стал настоящей бомбой, поскольку в нем представлена вся панорама высшего образования в Украине. Интриги, коррупция, кулуарные отношения и другая закулисная кухня, участников которой автор - опальный профессор и заведующий кафедрой истории Ужгородского университета - собрал и высмеял на страницах своей книги.

4 Роберт М. Веґнер. Предания с Меекханського приграничья. Север-Юг По сюжету этого романа, действие происходит нa далеком Севере, на границе Меекханской империи. Впрочем, имперских чиновников здесь редко встретишь, поэтому только Горная Стража заботится о гражданах. Шестая рота охраняет местных жителей от грабителей и враждебных племен, от дикой магии и от тех, кто соблазнился запрещенными ритуалами. Однако даже Горная Стража иногда сталкивается с невероятным - и тогда им остается надеяться только на собственное оружие и честь горца. А на пустынном юге молодой воин и непревзойденный фехтовальщик из таинственного племени Иссара нанимается телохранителем к купцу - и должен выбирать между любовью и честью. Его выбор повлияет на судьбу людей и богов, а сам Йатех окажется лицом к лицу с древней историей и устаревшей трагедией… В общем цикл о Меекханской империи - это увлекательная, оригинальная и драматическая история о чести и долге, любви и ненависти.