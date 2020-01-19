Фанаты раскритиковали Джорджа Мартина за анонс выхода книги "Пламя и кровь"

Новости культуры:Джордж Мартин подвергся критике фанатов за анонс выхода книги.

Анонс он разместил на своей странице в Twitter. 13 января писатель опубликовал анонс книги "Пламя и кровь" (приквел сериала "Игра престолов").

На что подписчики отреагировали негативно, так как ждали новостей о работе над шестой и предпоследней книгой из цикла "Песнь льда и пламени" (по которой сняли "Игру престолов") под названием "Ветра зимы".

"От меня вы не получите ни цента до публикации "Ветров зимы", — написал в комментариях к публикации один из пользователей.

Подарок фанатам Мартина: когда ждать выхода спин-оффа "Игры престолов"

В 2019 году Мартин пообещал завершить роман "Ветры зимы" до конгресса писателей-фантастов в июле 2020 года. В том же году телеканал НВО сообщил о планах снять сериал, который станет приквелом к "Игре престолов" и расскажет историю династии дома Таргариенов.