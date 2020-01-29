Нужно быть умнее: ТОП-5 книг для интеллекта

Эдвард де Бонго "Научи себя думать: самоучитель по развитию мышления"
Эдвард де Бонго в своей книге "Научи себя думать: самоучитель по развитию мышления", предлагает читателю конкретную методику для "зарядки" мозга, включающую 5 пунктов.
1) Ставим цель, которую хотим добиться.
2) Анализируем ситуацию: какие проблемы мешают в реализации цели, какие инструменты имеем для достижения цели.
3) Ищем и анализируем все возможные варианты решения задачи.
4) Выбираем самый лучший, оптимальный, на наш взгляд, вариант реализации. Вырабатываем линию поведения, согласно выбранному варианту сценария.
5) Воплощаем идею в жизнь. То есть, действуем! Каждый пункт подразумевает конкретный инструмент в реализации цели. Автор предлагает свою собственную методику, отработанную на практике и имеющую положительные результаты. В процессе работы с книгой, читатель научится концентрировать свое внимание, так как, именно от этого аспекта зависит высокий КПД мышления.
Станислав Мюллер "Разблокируй свой ум: стань гением!"
Практикующий психолог Станислав Мюллер, в своем труде "Разблокируй свой ум: стань гением!", утверждает, что гением может стать каждый. Все дело в том, на сколько процентов способен включиться наш мозг, на столько мы и обучаемся. 3%-5% работы мозга, это, по мнению автора, средняя степень обучаемости. Психолог излагает в своей книге методику включения мозга на 10%. Именно настолько работает мозг у талантливых людей. Мюллер утверждает, что любой человек способен научиться включать в себе "состояние сверхобучаемости". Причем, это не зависит ни от возраста, ни от иных факторов!
Тони Бьюзен "Карты памяти. Готовимся к экзаменам"
Книга Тони Бьюзена "Карты памяти. Готовимся к экзаменам" относится к серии книг для интеллектуального развития "Супермышление". В серии предлагается революционный метод запоминания информации. Он позволяет мобилизировать способности нашего мозга, результатом которой станет большая эффективность мышления, повышение уровня интеллекта. А значит, у человека станет не только больше времени, а и повысится производительность труда и способность к учебе. Сейчас книга стала настоящим бестселлером, и активно используется не только в сферах образования и науки, но и в бизнесе, позволяя зарабатывать больше денег.
Тони Бьюзена, Майкл Дж. Гелб "Научитесь учиться или жонглировать"
Книга Тони Бьюзена в соавторстве с Майклом Дж. Гелбом "Научитесь учиться или жонглировать", представляет собой программу действий, позволяющую увеличить потенциал головного мозга. Программа основана на сочетании работы тела и мозга. Методика неоднократно практиковалась авторами на сотнях семинаров, не только в учебных заведения, но и в Армии, бизнес структурах. Программа зарекомендовала себя положительно и пользуется большим спросом.
О.А. Андреев "Техника развития памяти. Самоучитель"
Эффективность методики, описанной О.А. Андреевым, в своей книге "Техника развития памяти. Самоучитель", проверена автором на тысячах учеников, обучающихся на его уроках и семинарах. Он утверждает, что обучаться, возможно, в любом возрасте и при любых исходных интеллектуальных данных. Олег Андреев предлагает методику развития отделов нашего биокомпьютера, отвечающих за память и хранение информации. Он обещает, что в результате обучения, человек сможет:
- легко воспринимать получаемую информацию;
- улучшение памяти;
- синхронизацию подсознания и сознания;
- повышение скорости чтения до 10 000 знаков в минуту;
- улучшение интеллектуальных способностей.
Удачных тренировок! Как известно, знания карман не тяготят, попробуйте…