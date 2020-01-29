Нужно быть умнее: ТОП-5 книг для интеллекта

1 Эдвард де Бонго "Научи себя думать: самоучитель по развитию мышления" Эдвард де Бонго в своей книге "Научи себя думать: самоучитель по развитию мышления", предлагает читателю конкретную методику для "зарядки" мозга, включающую 5 пунктов. 1) Ставим цель, которую хотим добиться. 2) Анализируем ситуацию: какие проблемы мешают в реализации цели, какие инструменты имеем для достижения цели. 3) Ищем и анализируем все возможные варианты решения задачи. 4) Выбираем самый лучший, оптимальный, на наш взгляд, вариант реализации. Вырабатываем линию поведения, согласно выбранному варианту сценария. 5) Воплощаем идею в жизнь. То есть, действуем! Каждый пункт подразумевает конкретный инструмент в реализации цели. Автор предлагает свою собственную методику, отработанную на практике и имеющую положительные результаты. В процессе работы с книгой, читатель научится концентрировать свое внимание, так как, именно от этого аспекта зависит высокий КПД мышления.

2 Станислав Мюллер "Разблокируй свой ум: стань гением!" Практикующий психолог Станислав Мюллер, в своем труде "Разблокируй свой ум: стань гением!", утверждает, что гением может стать каждый. Все дело в том, на сколько процентов способен включиться наш мозг, на столько мы и обучаемся. 3%-5% работы мозга, это, по мнению автора, средняя степень обучаемости. Психолог излагает в своей книге методику включения мозга на 10%. Именно настолько работает мозг у талантливых людей. Мюллер утверждает, что любой человек способен научиться включать в себе "состояние сверхобучаемости". Причем, это не зависит ни от возраста, ни от иных факторов!

3 Тони Бьюзен "Карты памяти. Готовимся к экзаменам" Книга Тони Бьюзена "Карты памяти. Готовимся к экзаменам" относится к серии книг для интеллектуального развития "Супермышление". В серии предлагается революционный метод запоминания информации. Он позволяет мобилизировать способности нашего мозга, результатом которой станет большая эффективность мышления, повышение уровня интеллекта. А значит, у человека станет не только больше времени, а и повысится производительность труда и способность к учебе. Сейчас книга стала настоящим бестселлером, и активно используется не только в сферах образования и науки, но и в бизнесе, позволяя зарабатывать больше денег.

4 Тони Бьюзена, Майкл Дж. Гелб "Научитесь учиться или жонглировать" Книга Тони Бьюзена в соавторстве с Майклом Дж. Гелбом "Научитесь учиться или жонглировать", представляет собой программу действий, позволяющую увеличить потенциал головного мозга. Программа основана на сочетании работы тела и мозга. Методика неоднократно практиковалась авторами на сотнях семинаров, не только в учебных заведения, но и в Армии, бизнес структурах. Программа зарекомендовала себя положительно и пользуется большим спросом.