Подборка увлекательных книг о забавных приключениях в непростое время

1 География событий в этих книжках достаточно широкая – от воображаемого ландшафта фэнтезийной страны до вполне реальных событий в Киеве, Одессе и Ужгороде. Объединяет же приключения всех героев то, как профессионально, с юмором и любовью к родным краям авторы описывают свое непростое время. Роберт Вегнер. Сказания Меекханского пограничья По сюжету этого романа действие происходит на далеком Севере, на границе Меекханской империи. Впрочем, имперских чиновников здесь редко встретишь, поэтому только Горная Стража заботится о гражданах. Шестая рота оберегает местных жителей от грабителей и вражеских племен, от дикой магии и от тех, кто соблазнился запрещенными ритуалами. Однако даже Горная Стража иногда сталкивается с невероятным - и тогда им остается надеяться только на собственное оружие и на честь горца. А на пустынном Юге молодой воин и непревзойденный фехтовальщик из таинственного племени иссарам нанимается охранником к купцу - и должен выбирать между любовью и собственной честью. Его выбор повлияет на судьбу людей и богов, а сам Йатех окажется лицом к лицу с древней историей и устаревшей трагедией... В общем цикл о Меекханской империи - это увлекательная, оригинальная и драматическая история о чести и долге, любви и ненависти.

2 Роман Официнский. Красная линия: Университетские легенды За эту сборку ее автора уволили с должности, а сама она стала настоящей бомбой, поскольку в ней представлена вся панорама высшего образования в Украине. Интриги, коррупция, кулуарные отношения и прочая закулисная кухня, участников которой автор – опальный профессор и заведующий кафедрой истории Ужгородского университета – собрал и высмеял на страницах своей книги. "Если разгадывать имена прототипов, то придется показывать на самих себя - умных, сильных и красивых братьев и сестер от общих альма-матерей, - предостерегает предисловие. - Сотни баек стилизованные, соединены и осмыслены в четырех десятках рассказах, напоминая четки-розарий. В той духовной четках каждый найдет свой сад из роз, вдохновенно виполовши в нем бур’ян до малейшего корешка".

3 Владимир Рафеенко. Мондегрин Это первое произведение русскоязычного автора, написанное на украинском, после его переезда в 2014-м из Донецка в Киев. Ранее свои тексты он писал и издавал в российских издательствах, но со временем ситуация изменилась. По сюжету его новая история - о жизни переселенца, дончанина Габи, который с началом войны на Донбассе переезжает в столицу Украины. По сути собирательный образ из предыдущих книг автора: главный герой пришел из ранней повести "Облака над дорогой", кобылья голова, которая преследует героя с детства – из романа "Невозвратные глаголы", куда она закатилась из народной сказки. Из всех призраков детства единственной незабываемой оставалась только КБ. "Из-за нее, кстати, Габа не очень хорошо справлялся с женщинами, как в начале половой жизни, так и в течение всего ее продолжения. Ему казалось, что в каждой женщине сидит такое же сказочное существо и только и ждет, чтобы Габи задумался на минутку и потерял бдительность".

4 Павел Солодько, Леонид Кантер. С табуретом до океану Эта книга рассказывает о приключениях друзей, которые, сидя однажды на кухне, решили отнести четыре табурета из этой кухни к четырем океанам – Атлантическому, Индийскому, Ледовитому и Тихому – и оставить их как напоминание на побережьях. Сказано – сделано. Через пять лет три табурета уже стояли на берегах трех океанов. Остался последний – Тихий. И вот художественный спецназ высаживается в Нью-Йорке. На каждого – по 33 доллара и 33 цента, а также паспорт с визой. Группа имеет миссию: пересечь Америку с севера на юг до мыса Горн, двигаясь через десятки стран и границ, через горы, пустыни и джунгли. Друзей ждут любовь и предательство, дружба и война, смерть и рождение… Таким образом, перед нами история о 14 месяцах увлекательных приключений украинцев в Америке.