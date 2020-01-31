Что почитать в феврале: захватывающие детективы, мистические приключения и любовные истории (Фото)

1 "Каждый твой вздох", Мэри Хиггинс Кларк и Алафер Берк Хиггинс Кларк и Алафер Берк – две талантливые писательницы, признанные королевами саспенса. Уже одно это определение интригует. Их совместный роман обещает стать напряженной историей в жанре отменного триллера. Сюжет лихо закручен вокруг смерти богатой Вирджинии Уэйклинг, финансировавшей известный музей. Как ни печально, тот же музей поставил точку в жизни Вирджинии. Кто-то сбросил женщину с его высокой крыши. Спустя годы расследовать дело берется продюсер разоблачающего ТВ-шоу.

2 "Лишь", Эндрю Шон Грир Идеальный роман для тех, кто любит снимать шоры с глаз и смотреть на привычные вещи под совершенно новым углом. Будьте уверены, что скучать вам за чтением не придется, ведь Эндрю Шон Грир – признанный талант нашего времени, писателя даже номинировали на престижную Пулитцеровскую премию. Главный герой его романа так же писатель, вот только неудачливый во всех сферах жизни. Очередная череда невезений начинается, когда Артур узнает о свадьбе своего бывшего возлюбленного. Решив устроить себе небольшую перезагрузку, Артур отправляется путешествовать по миру.

3 "Обман", Джонатан Келлерман Будучи опытным психологом, Джонатан Келлерман удачно выбрал литературный жанр. Автор полюбился многим поклонникам классического детектива с ненавязчивой ноткой философских рассуждений о сложности жизни. В этом его романе следствие сосредоточено на деле учительницы элитной школы. Хотя все улики говорят о том, что убийцу следует искать среди коллег и учеников Элизы Фриман, начальство мешает правосудию. Сын начальника учится в той самой школе, любой скандал может отразиться и на нем. Как же расследовать дело, когда сам босс путает следы?

4 "Внутренняя война. Том 1", Стивен Дональдсон Фанаты цикла "Война великого бога" смогут насладиться второй книгой серии. Со времен обнаружения Последнего Книгохранилища минуло два десятилетия. Эта находка положила конец непримиримой вражде между королевствами. Люди согласились прекратить войну ради бесценного дара – возвращения магии. Однако перемирие, подтвержденное браком наследников престола, было отнюдь непростым. Долго ли продержится этот зыбкий мир и когда ждать новой угрозы? Лишь от монархов зависит то, как поведут себя целые народы.

5 "Город вторых душ", Рута Шейл Под литературным псевдонимом Рута Шейл скрывается талантливая российская писательница, Саша Степанова. Ее мистический цикл "Двоедушник" полюбился многим поклонникам отечественного фэнтези. В центре сюжета история одного из двоедушников – необычных экстрасенсов. Северьян Арсеньев в буквальном смысле слова ведет двойную жизнь. Дневная душа в облике фотографа Севера переживает непростой период и отчаянно ищет способы наладить быт. Тем временем Северьян трудится по ночам, очищая дома жителей города от таинственных сущностей.

6 "Трюкач", Брэд Мельтцер Когда-то мисс Нола Браун спасла единственную дочь Джима Зигаровски. В наши дни Джим узнает, что самолет (на борту которого находилась Нола) разбился. Зиг решается отдать последние почести спасительнице и готовится разыскать виновных в ее гибели. Однако его ждет поразительная новость. Найденная покойница вовсе не мисс Браун! Выходит, она жива… Что же, черт возьми, происходит?

7 "Сестры", Бернар Миньер Захватывающий детектив начинается с трагичной находки. На берегу Гаронны обнаружены тела двух сестер – Алисы и Амбер. Обе несчастные были привязаны к деревьям друг напротив друга. Кто же лишил жизни двух девушек, которым едва исполнилось 20 лет? За дело берется совсем еще неопытный Мартен Сервас. Однако опыт ему щедро заменяют упорство, жажда справедливости и острый ум. Внимание следователя быстро привлекает кумир сестер – популярный автор триллеров.

8 "Эвви Дрейк все начинает с начала", Линда Холмс Оптимистичная книга о том, как начать новую жизнь. Эвви Дрейк и Дина Тенни жизнь потрепала. Эвви с трудом пережила смерть мужа и теперь чувствует себя одиноко в огромном и опустевшем доме. Тем временем Дин тоже страдает, у него своя беда: из-за тяжкой травмы мужчина лишился возможности продолжать некогда успешную карьеру в спорте. Пытаясь залечить душевные раны, мистер Тенни снимает комнату в доме вдовы Дрейк. Смогут ли эти двое начать жить с чистого листа?

9 "Туннель из костей", Виктория Шваб Книги Виктории Шваб уже появлялись в наших обзорах, например, ее роман "Город призраков" попал в топ-20 лучших книг зимы 2018-2019 годов. Эта писательница привлекла внимание многих фанатов захватывающей серией о Кэссиди Блейк, способной видеть самых настоящих призраков. В этой части цикла Кэссиди и ее призрачный приятель Джейкоб исследуют тайны Парижа, пока родители Кэс занимаются очередной передачей о паранормальных городах.