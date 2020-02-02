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О женщинах: 3 книги об известных актрисах

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О женщинах: 3 книги об известных актрисах
19:15 Сегодня Телеграф nv.ua

Новости культуры:Книги, рассказывающие о детстве, творческом пути, личной жизни харизматичных актрис очень популярны.

  • 1

    Сара, Лоренза Тонани, Роберта Дзета

    Благодаря Кэрри Брэдшоу, главной героине телесериала Секс в большом городе, Сара Джессика Паркер стала известной на весь мир. В детстве Сара была умным и энергичным ребенком. Она родилась в Огайо в очень бедной семье, однако даже тогда девочка была убеждена в важности искусства в жизни каждого человека. Чтобы работать в театре, а затем в кино, актрисе пришлось пожертвовать многими дорогими вещами. После успешной роли в сериале Секс и город Сара Джессика Паркер с присущими ей спокойствием и уравновешенностью реализовала несколько собственных проектов в гуманитарной, культурной и предпринимательской сферах. Красивая и сильная женщина в этом артбуке раскрывается с неизвестных сторон, вызывая еще большее восхищение.

  • 2

    Одри Хепберн. Маленьким о больших, Амайя Аррасола, Мария Исабель Санчес Вегара

    Книги из серии Маленьким о больших рассказывают о людях, которые в своей жизни достигли невероятных вещей и превратили свою детскую мечту в историю.

    Одри Хепберн выросла в городе Арнем в Нидерландах. Пережив трудности Второй мировой войны, она переехала учиться балету в Лондон. Ее мать, нидерландская аристократка, была вынуждена работать в унизительных для своего статуса условиях, а потому Одри должна была зарабатывать деньги самостоятельно. Все говорили, что она слишком высокая для балерины, и тогда девушка целиком посвятила себя актерской деятельности. Одри Хепберн снималась в различных фильмах и в конце концов стала одной из самых известных актрис всех времен.

    Эта трогательная книга содержит стильные и необычные иллюстрации, а также биографическую хронологию жизни Одри с фотографиями и подробным профилем жизни актрисы.

  • 3

    Жизнь Марлен Дитрих, Мария Рива

    Мария Рива родилась в Берлине в 1924 году, и она - единственный ребенок Марлен Дитрих. В этой книге автор раскрывает многогранную жизнь своей матери - харизматичной звезды сцены и экрана, чья карьера охватила большую часть ХХ века.

    Рассказывая о детстве Дитрих в Шенеберге, Рива знакомит нас с энергичной, дисциплинированной и амбициозной девочкой. Загадочная и остроумная Дитрих быстро сделала звездную карьеру на берлинской сцене в 1920-х годах, однако это не единственное, что ее выделяло среди других людей. Также она носила шляпки и собирала волосы в хвост, чем революционизировала концепцию красоты и женственности. Актриса оживает на этих страницах во всех своих воплощениях: муза, коллега, кинозвезда, любовница, жена и мать, и даже "яд для кассовых сборов", как ее называли после провала одного фильма.

    Марлен Дитрих была сложной и одновременно удивительной женщиной, рассказ о ее жизни вышел глубоким и резонансным. Мария Рива переносит читателя в Европу ХХ века, в старый Голливуд - в эпоху, которой уже нет, но которую невозможно забыть.

    Идеализация актеров преимущественно происходит только потому, что мы видим на экране красивую картинку, которая часто отличается от реальной жизни. Нам кажется, что и в повседневной жизни звезды такие же привлекательные и сильные, как в кино, не имеют проблем и стали известными по мановению волшебной палочки. Однако иногда нужно знать, что происходит, когда выключаются камеры, и чего стоят всемирная слава и признание миллионов. Книги в этой подборке рассказывают, как все бывает на самом деле.

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Женщины, Литература, Актрисы.
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