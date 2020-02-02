О женщинах: 3 книги об известных актрисах

1 Сара, Лоренза Тонани, Роберта Дзета Благодаря Кэрри Брэдшоу, главной героине телесериала Секс в большом городе, Сара Джессика Паркер стала известной на весь мир. В детстве Сара была умным и энергичным ребенком. Она родилась в Огайо в очень бедной семье, однако даже тогда девочка была убеждена в важности искусства в жизни каждого человека. Чтобы работать в театре, а затем в кино, актрисе пришлось пожертвовать многими дорогими вещами. После успешной роли в сериале Секс и город Сара Джессика Паркер с присущими ей спокойствием и уравновешенностью реализовала несколько собственных проектов в гуманитарной, культурной и предпринимательской сферах. Красивая и сильная женщина в этом артбуке раскрывается с неизвестных сторон, вызывая еще большее восхищение.

2 Одри Хепберн. Маленьким о больших, Амайя Аррасола, Мария Исабель Санчес Вегара Книги из серии Маленьким о больших рассказывают о людях, которые в своей жизни достигли невероятных вещей и превратили свою детскую мечту в историю. Одри Хепберн выросла в городе Арнем в Нидерландах. Пережив трудности Второй мировой войны, она переехала учиться балету в Лондон. Ее мать, нидерландская аристократка, была вынуждена работать в унизительных для своего статуса условиях, а потому Одри должна была зарабатывать деньги самостоятельно. Все говорили, что она слишком высокая для балерины, и тогда девушка целиком посвятила себя актерской деятельности. Одри Хепберн снималась в различных фильмах и в конце концов стала одной из самых известных актрис всех времен. Эта трогательная книга содержит стильные и необычные иллюстрации, а также биографическую хронологию жизни Одри с фотографиями и подробным профилем жизни актрисы.