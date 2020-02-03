Лучший друг человека: захватывающие книги о животных (Фото)

"Каштанку", написанную в 1887 году, по праву можно считать одним из самых известных рассказов А. П. Чехова. По одной из версий, произведение было создано на основе реальной истории, произошедшей со знаменитым дрессировщиком В. Дуровым. Благодаря этой истории автор написал свою собственную, дополнив её множеством вымышленных деталей.

Широко известная повесть о собаке, умном, добром сеттере Биме, и о людях, добрых и злых, которых встречает Бим. Автор страстно защищает все живое на Земле, говорит об огромной ответственности человека перед природой.

Сборники рассказов Сетона-Томсона о животных. "Дикие животные, как я их знаю" (1898), "Жизнь тех, на кого охотятся" (1901), 8-томный труд "Жизнь диких зверей" (1925—1927) и др.

Альфред Эдмунд Брэм (1829–1884), немецкий зоолог, в своем популярном труде "Жизнь животных" обобщил огромный материал по биологии животных. В первый том издания вошел очерк о царстве животных и материал по пятнадцати отрядам (с разбивкой на семейства) млекопитающих.

6

Джек Лондон "Майкл, брат Джерри"

Тяга к путешествиям, любознательность и огромное желание отыскать своего брата заставили ирландского терьера Майкла проникнуть на борт парохода. Дружба с человеком помогла Майклу выжить в морском походе, а необыкновенная сообразительность сделала терьера желанной добычей для охотников за сенсациями. Но при любом повороте судьбы Майкл верил, что рано или поздно он и брат снова будут вместе.

Американский писатель Джек Лондон по праву считается классиком мировой литературы. Его талант рассказчика покоряет читателей всех возрастов, а герои его произведений — отважны, благородны и полны любви к жизни. "Майкл, брат Джерри" продолжает историю о двух терьерах, чьи имена стали символом дружбы и преданности.