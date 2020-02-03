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Лучший друг человека: захватывающие книги о животных (Фото)

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Лучший друг человека: захватывающие книги о животных (Фото)
12:06 Сегодня Телеграф 100bestbooks.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры:Предлагаем Вашему вниманию самые лучшие книги о природе и животных.

  • 1

    Джек Лондон "Белый Клык"

    История жизни Белого Клыка, полусобаки-полуволка из далекой северной глуши, который покинул родной канадский север и отправился познавать "цивилизацию".

  • 2

    Антон Чехов "Каштанка"

    "Каштанку", написанную в 1887 году, по праву можно считать одним из самых известных рассказов А. П. Чехова. По одной из версий, произведение было создано на основе реальной истории, произошедшей со знаменитым дрессировщиком В. Дуровым. Благодаря этой истории автор написал свою собственную, дополнив её множеством вымышленных деталей.

  • 3

    Гавриил Троепольский "Белый Бим Черное Ухо"

    Широко известная повесть о собаке, умном, добром сеттере Биме, и о людях, добрых и злых, которых встречает Бим. Автор страстно защищает все живое на Земле, говорит об огромной ответственности человека перед природой.

  • 4

    Эрнест Сетон-Томпсон "Рассказы о животных"

    Сборники рассказов Сетона-Томсона о животных. "Дикие животные, как я их знаю" (1898), "Жизнь тех, на кого охотятся" (1901), 8-томный труд "Жизнь диких зверей" (1925—1927) и др.

  • 5

    Альфред Брем "Жизнь животных"

    Альфред Эдмунд Брэм (1829–1884), немецкий зоолог, в своем популярном труде "Жизнь животных" обобщил огромный материал по биологии животных. В первый том издания вошел очерк о царстве животных и материал по пятнадцати отрядам (с разбивкой на семейства) млекопитающих.

  • 6

    Джек Лондон "Майкл, брат Джерри"

    Тяга к путешествиям, любознательность и огромное желание отыскать своего брата заставили ирландского терьера Майкла проникнуть на борт парохода. Дружба с человеком помогла Майклу выжить в морском походе, а необыкновенная сообразительность сделала терьера желанной добычей для охотников за сенсациями. Но при любом повороте судьбы Майкл верил, что рано или поздно он и брат снова будут вместе.

    Американский писатель Джек Лондон по праву считается классиком мировой литературы. Его талант рассказчика покоряет читателей всех возрастов, а герои его произведений — отважны, благородны и полны любви к жизни. "Майкл, брат Джерри" продолжает историю о двух терьерах, чьи имена стали символом дружбы и преданности.

  • 7

    Бернгард и Михаэль Гржимек "Серенгети не должен умереть"

    Отец и сын Гржимек всю свою жизнь посвятили охране природы, и главным образом животных Африки.

    Серенгети - национальный парк в Танзании. О том, почему надо охранять африканских животных, каким путем это можно сделать, а также о мужественных людях, посвятивших свою жизнь борьбе за охрану животных, о головокружительных полетах над пустыней, о поездках на машине в самые дебри Африки рассказывают авторы в своей книге.

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Литература, Животные, Антон Чехов, Джек Лондон, Подборка книг, Гавриил Троепольский, Эрнест Сетон-Томпсон, Альфред Брем, Бернгард и Михаэль Гржимек.
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