От тюрьмы и от сюмы: книги о выживании, от которых невозможно оторваться

Анри Шаррьер. Мотылек
Этот автобиографический роман известного французского писателя стал бестселлером сразу после его опубликования, и уже в первые три года после его выхода в свет было напечатано около 10 миллионов экземпляров. Кинематографисты были готовы драться за право экранизации. В 1973 году состоялась премьера фильма Франклина Шеффнера, снятого по книге Шаррьера (в главных ролях Стив Маккуин и Дастин Хоффман), ныне по праву причисленного к классике кинематографа. Автор этого повествования Анри Шаррьер по прозвищу Мотылек в двадцать пять лет был обвинен в убийстве, которого он не совершал, и приговорен к пожизненному заключению. Но здесь-то и началась самая фантастическая из его авантюр. На каторге во Французской Гвиане он прошел через невероятные испытания, не раз оказываясь на шаг от гибели. Инстинкт выживания и неукротимое стремление к свободе помогли ему, в конце концов, оказаться на воле. Но откажется ли наш герой от мести всем, кто упек его на тринадцать лет на каторгу? "Да, я сделаю все возможное, чтобы стать и остаться честным человеком, - решает он. - Есть одна проблема: я никогда не работал и ничего не умею делать. Придется браться за что-либо, чтобы заработать на жизнь. Будет нелегко, но я все преодолею, я уверен. Завтра я стану таким же человеком, как другие. Ты проиграл эту партию, прокурор: я бесповоротно сошел с пути упадка".
Лора Хилленбранд. Несломленный. История выживания, стойкости и освобождения во время Второй мировой войны
Главный герой этого биографического романа Луи Замперини - американский легкоатлет, участник Олимпийских игр 1936 года - во время Второй мировой войны, став летчиком, проходит через такие испытания, о которых даже читать жутко. Выжив в условиях жесточайших издевательств, унижений и голода в японском лагере для военнопленных, в послевоенное время Замперини находит душевное спокойствие лишь после того, как встречается с бывшими своими палачами и прощает их. Читателю будет интересно из первых уст узнать о такой малоизвестной для широкой общественности составляющей Второй мировой войны, как Тихоокеанском театре военных действий.
Гарольд Мур, Джозеф Гэлловэй. Мы были солдатами… и молодыми
Эту книгу ее авторы посвятили тем воинам, которые в не таких уж и далеких 1960-х сели на "корабли эпохи" и отправились на войну, которая чуть не погубила их Америку – так же, как уничтожали Вьетнам. Их было немного – по сравнению с огромной страной, большинство жителей которой в те времена даже не знали, что творится в остальном мире. На самом деле, как считают авторы, это не еще одна книга о войне, а "история о любви, которую мы рассказываем своими словами и поступками". Тем не менее, если битва на Сомме начала эру танков, то битва в долине реки Йа-Дранг испытала огнем теорию аэромобильных войск. Поэтому благодаря профессиональным знаниям и литературному дару авторов - соответственно, генерала Гарольда Мура и журналиста Джозефа Гэлловэя, участников этой битвы - тактические соображения, влияние политики на стратегию, особенности применения вооружения и другие аспекты военного дела приобретают понятные формы, складываясь в отчетливую картину не только отдельной битвы, но и войны во Вьетнаме в целом.
Александра Яворивская. Юки. Человек 400 шрамов
Эта книга — о величайшем вратаре в истории хоккея, украинце по происхождению Тарасе Савчуке, человеке 400 шрамов, как его называли тогдашние газеты. Его имя внесено в зал Хоккейной славы, а его рекорд - 103 "сухие" победы - более сорока лет не сможет побить никто. Жизнь Тараса Савчука - это история о том, что мечта и любовь сильнее врожденных болезней, не совместимых со спортом, сильнее ежедневных страшных травм и риска больше никогда не выйти на лед. Где он брал силы играть в хоккей и быть в нем лучшим на протяжении всей карьеры? Почему был невыносимым в общении? Что скрывал от мира? По ком тосковал всю жизнь и кому посвящал свои победы? Интересно, что история про хоккеиста украинского происхождения Терри Савчука задумывалась автором как небольшой рассказ для домашнего чтения своим двум детям. И чем больше открывалось перед ней фактов из жизни этого великолепного спортсмена, то обширнее вырисовывалась его история, которая в итоге переросла в книгу.
Мэри Роуч. Вояки
Книжка этого автора – неутомимой пропагандистки науки, глубокой исследовательницы и замечательной рассказчицы с хорошим чувством юмора – о том, как уцелеть и сохранить бодрый дух, здоровую психику и неповрежденное тело, если судьба забросила вас в гущу боевых действий. И если вы до сих пор думаете, что главную опасность для солдата составляет враг, то вы ошибаетесь. "Люди привыкли думать о военной науке как о чем-то связанном со стратегией или оружием — бои, обстрелы, атаки, - пишет автор. - Все это я оставляю мемуаристам и историкам. Меня интересует то, о чем кино не снимают: не то, как убивать, а то, как сохранять жизнь. Пусть это не станет нам помехой. Этой книгой мы чествуем ученых и врачей, тех, кто изготавливает безопасные танки, тех, кто идет войной на мух". Что же до подлинной отваги, то как узнаем из истории, это когда во время Первой мировой войны медик Уильям Байер спасал жизни раненых, запуская личинок в раны, чтобы те их вычищали. А также когда доктор Герман Мюллер попросил, чтобы ему ввели трупную кровь для испытания безопасности переливания крови погибших раненым. Поэтому разделы с названиями вроде "По трансплантации гениталий" и "Диарея как угроза национальной безопасности" так же присутствуют в этой необычной книжке.