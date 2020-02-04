От тюрьмы и от сюмы: книги о выживании, от которых невозможно оторваться

1 Анри Шаррьер. Мотылек Этот автобиографический роман известного французского писателя стал бестселлером сразу после его опубликования, и уже в первые три года после его выхода в свет было напечатано около 10 миллионов экземпляров. Кинематографисты были готовы драться за право экранизации. В 1973 году состоялась премьера фильма Франклина Шеффнера, снятого по книге Шаррьера (в главных ролях Стив Маккуин и Дастин Хоффман), ныне по праву причисленного к классике кинематографа. Автор этого повествования Анри Шаррьер по прозвищу Мотылек в двадцать пять лет был обвинен в убийстве, которого он не совершал, и приговорен к пожизненному заключению. Но здесь-то и началась самая фантастическая из его авантюр. На каторге во Французской Гвиане он прошел через невероятные испытания, не раз оказываясь на шаг от гибели. Инстинкт выживания и неукротимое стремление к свободе помогли ему, в конце концов, оказаться на воле. Но откажется ли наш герой от мести всем, кто упек его на тринадцать лет на каторгу? "Да, я сделаю все возможное, чтобы стать и остаться честным человеком, - решает он. - Есть одна проблема: я никогда не работал и ничего не умею делать. Придется браться за что-либо, чтобы заработать на жизнь. Будет нелегко, но я все преодолею, я уверен. Завтра я стану таким же человеком, как другие. Ты проиграл эту партию, прокурор: я бесповоротно сошел с пути упадка".

2 Лора Хилленбранд. Несломленный. История выживания, стойкости и освобождения во время Второй мировой войны Главный герой этого биографического романа Луи Замперини - американский легкоатлет, участник Олимпийских игр 1936 года - во время Второй мировой войны, став летчиком, проходит через такие испытания, о которых даже читать жутко. Выжив в условиях жесточайших издевательств, унижений и голода в японском лагере для военнопленных, в послевоенное время Замперини находит душевное спокойствие лишь после того, как встречается с бывшими своими палачами и прощает их. Читателю будет интересно из первых уст узнать о такой малоизвестной для широкой общественности составляющей Второй мировой войны, как Тихоокеанском театре военных действий.

3 Гарольд Мур, Джозеф Гэлловэй. Мы были солдатами… и молодыми Эту книгу ее авторы посвятили тем воинам, которые в не таких уж и далеких 1960-х сели на "корабли эпохи" и отправились на войну, которая чуть не погубила их Америку – так же, как уничтожали Вьетнам. Их было немного – по сравнению с огромной страной, большинство жителей которой в те времена даже не знали, что творится в остальном мире. На самом деле, как считают авторы, это не еще одна книга о войне, а "история о любви, которую мы рассказываем своими словами и поступками". Тем не менее, если битва на Сомме начала эру танков, то битва в долине реки Йа-Дранг испытала огнем теорию аэромобильных войск. Поэтому благодаря профессиональным знаниям и литературному дару авторов - соответственно, генерала Гарольда Мура и журналиста Джозефа Гэлловэя, участников этой битвы - тактические соображения, влияние политики на стратегию, особенности применения вооружения и другие аспекты военного дела приобретают понятные формы, складываясь в отчетливую картину не только отдельной битвы, но и войны во Вьетнаме в целом.

4 Александра Яворивская. Юки. Человек 400 шрамов Эта книга — о величайшем вратаре в истории хоккея, украинце по происхождению Тарасе Савчуке, человеке 400 шрамов, как его называли тогдашние газеты. Его имя внесено в зал Хоккейной славы, а его рекорд - 103 "сухие" победы - более сорока лет не сможет побить никто. Жизнь Тараса Савчука - это история о том, что мечта и любовь сильнее врожденных болезней, не совместимых со спортом, сильнее ежедневных страшных травм и риска больше никогда не выйти на лед. Где он брал силы играть в хоккей и быть в нем лучшим на протяжении всей карьеры? Почему был невыносимым в общении? Что скрывал от мира? По ком тосковал всю жизнь и кому посвящал свои победы? Интересно, что история про хоккеиста украинского происхождения Терри Савчука задумывалась автором как небольшой рассказ для домашнего чтения своим двум детям. И чем больше открывалось перед ней фактов из жизни этого великолепного спортсмена, то обширнее вырисовывалась его история, которая в итоге переросла в книгу.