Вдохновят каждого: книги, вселяющие веру в то, что любые желания могут исполниться

1 "Искусство мыслить масштабно" Дэвид Шварц Со дня своей публикации, эта книга мгновенно стала бестселлером. Написанная доктором Дэвидом Шварцом, известным экспертом по мотивации и гением в сфере заработка денег, она повторяет пословицу Дональда Трампа: "Если вы собираетесь быть большими человеком, вы должны мыслить масштабней!". Эта книга предлагает методологический подход к тому, как вы можете получить максимальную отдачу от вашей работы, вашего брака и семейных отношений. Она также поможет вам увидеть более широкую картину того, как можно воплотить в реальности даже самые безумные мечты.

2 "Разбуди в себе исполина" Энтони Роббинс Эта книга – результат исследований Энтони Роббинса, которая предлагает читателю особый духовный подход к достижению богатства. Написанная, как пошаговое руководство, она учит, как взять под контроль свои умственные, эмоциональные и физические качества для достижения целей и научиться принимать умные решения, способствующие успеху.

3 "Переломный момент: как незначительные изменения приводят к глобальным переменам" Малкольм Гледвелл Эта книга демонстрирует, как, казалось бы, незначительные мелочи действительно могут иметь огромное значение в вашей жизни. Гледвелл подчеркивает, что люди должны черпать силу из творчества и получать от него самые волшебные идеи и вдохновение для осуществления желаний. Маленькая идея может подвигнуть на великие дела и привести к неординарным и выдающимся достижениям.

4 "Думай и побеждай: новая психология успеха" Кэрол Двек Все начинается с мысли. Как мы думаем и что мы думаем, может привести нас к огромному успеху. Чтобы изменить себя и свою жизнь, необходимо начать с мышления. По мнению психолога Стэндфордского университета, Кэрол Двек, именно человеческие мысли определяют успех, которого мы можем достичь в нашем бизнесе, отношениях и даже в воспитании детей.

5 "Позиционирование. Битва за умы" Эл Райс, Джек Траут Методы позиционирования помогут доставить вас в нужное место в подходящее время и выделить из толпы. По мнению авторов этой книги, вы можете позиционировать себя с помощью брэндинга, менеджмента или маркетинга. Вы должны понимать разницу в потребительском поведении и тенденции, для того, чтобы добиться успеха. Позиционирование заставит окружающих увидеть и услышать вас даже на шумной базарной площади.

6 "Каменное лицо, черное сердце" Нинг Чу Что этот азиатский автор предлагает вам, так это древняя китайская военная мудрость. То, как вы можете применить эти принципы на практике, определяет, насколько эффективными вы можете быть в вашей сфере предпринимательства и карьере. Критики сравнивают содержательность, материал и информацию этой книги с самым успешным бестселлером всех времен – "Думай и богатей" Наполеона Хилла.

7 "Rework: бизнес без предрассудков" Джейсон Фрайд Один из основателей успешной иностранной компании, Джейсон Фрайд, делится секретами того, как вы можете начать и быть успешными в собственном бизнесе. Именно бизнес-проекты предлагают вам возможность легко заработать целое состояние и умножить его в геометрической прогрессии. По словам Фрайда, успех любого бизнеса выходит за рамки поверхностного плана, а попытки приблизиться к успеху через стандартные подходы могут лишь навредить.

8 "Ценностное управление" Кен Бланшар, Майкл О'Коннор В этой книге авторы открывают секрет высокой продуктивности и методы достижения большего. По их словам, довольный работник всегда будет достигать большего, чем неудовлетворенный. Это очень важно для руководителей предприятий и работодателей - помочь людям получать удовлетворение от того, что они делают, а их успех, в свою очередь, будет продвигать ваш собственный бизнес или карьеру. План успешной игры заключается в том, чтобы помочь, в первую очередь, выиграть другим людям (своим работникам или коллегам), а в результате вы сами окажетесь победителем.

9 "Откуда берутся идеи" Джек Фостер Эта книга посвящена тому, как можно развивать новые идеи, которые, несомненно, приведут к успеху и богатству. Джек Фостер делится своими методами того, как генерировать удивительные идеи и сделать их частью вашей карьеры или бизнес-начинаний.