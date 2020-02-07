Скачать
Пятница, 07.02.2020
Рынок земли: Рада перенесла рассмотрение законопроекта
Рынок земли: Рада перенесла рассмотрение законопроекта
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности
Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности

ТОП-5 книг, на которые стоит взглянуть в этом феврале

Смотрите фото (6)
ТОП-5 книг, на которые стоит взглянуть в этом феврале
15:14 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:С книгами в этом месяце не соскучишься, поэтому изрядно взбодрит и латиноамериканская история о мести, и канадский апокалипсис, и австралийское путешествие вокруг света.

  • 1

    Дуглас Коупленд. Игрок 1: что с нами произойдет

    Уже в первом повествовании героиня этого романа, которая летит на свидание через знакомство в Интернете, впервые за много месяцев чувствует, что ее жизнь - "подлинная история, а не просто ряд событий, записанных в дневник, - фальшивая линейность, наложенная на хаос в попытке человечества найти смысл в своем неопределенном существовании здесь, на Земле". В общем автор романа, известный в том числе такими международными бестселлерами, как Поколение Х, Похитители жвачки, Эй, Нострадамус! и др., строит свои произведения так, что вечные философские проблемы (как и проблемы вечности, жизни человека и мира) раскрываются в них через обыденное. Поэтому и в этот раз он предлагает ответ на вопрос о том, сколько нужно времени, чтобы жизнь человека полностью изменилась, чтобы он переосмыслил всю свою жизнь, открыл в себе новые, до сих пор неизвестные чувства и, возможно Бога. Итак, кроме упомянутой героини на интернет-свидании, у нас есть бармен-неудачник, пастора-беглеца и ужасную катастрофу, которую невозможно объяснить из небольшого коктейльного бара, где исчезли Интернет, электричество и вода. И где от всех опасностей защищают только поспешно забаррикадированные двери. Сможет ли эта ситуация изменить героев и заодно весь мир?

  • 2

    Гильермо Аррьяга. Дикий

    Автора этого романа недаром называют латиноамериканским Квентином Тарантино, по крайней мере над его книгой точно не соскучишься, поскольку все в жизни ее героев происходит с молниеносной скоростью. По сюжету, все в семье Хуана Гильермо началось тогда, когда он потерял старшего брата. Карлоса убили религиозные фанатики, которые решили, что имеют право наказывать нечестивых. Не выдержав горя, вскоре умерла бабушка, а впоследствии погибли родители. Неудивительно, что парень ненавидит смерть, потому спасает полуволка по кличке Клык, чтобы его не усыпили хозяева за злой характер. Оказывается, Клык - чистокровный волк, история которого, окутанная легендой, началась в горах Канады, за тысячи километров от Мексики... Между тем одиночество, чувство вины и тоска разъедают героя, и больше всего - жажда мести за убийство брата. Как начать войну с набожными юношами, которых "крышует" полиция и поддерживают влиятельные люди? И удастся ли местью исцелить душу от скорби и отчаяния?

  • 3

    Милан Кундера. Бессмертие

    Эта чрезвычайная книга - интеллектуальный роман одного из крупнейших писателей современности Милана Кундеры, история о свободе и непреодолимом страхе смерти, двусмысленности дел и откровенности с собой, желании оставить после себя след и одновременно уничтожить все следы. Игривое движение руки пожилой женщины в бассейне, как взмах крыльев бабочки, начинает этот роман, миксуя судьбы героев и переплетая жизни вымышленных персонажей с жизнями классиков мировой литературы. Бессмертие можно обозначить единым взмахом руки, но кто знает, не сфальсифицирован ли тот жест, не украден ли подсознательно у кого-нибудь.

  • 4

    Жан-Кристоф Рюфен. Кругосветные путешествие короля Зибелина

    Эта история, основанная на реальных событиях, повествует об Августе Беневском, родившемся в большом мрачном родительском замке на границе Венгрии и Польше в начале XVIII столетия. Судьба сводит его с учителем из Франции, который заражает юношу идеями Просвещения. Впоследствии он становится военным и борется за свободу Польши против русских захватчиков. Когда Беневский попадает в русский плен, его этапируют в Сибирь, а оттуда аж на Камчатку. Там он встречается с юной девушкой Афанасией, отец которой является губернатором Камчатки. Между ними возникают теплые чувства, перерастающие в любовь. Вскоре двое влюбленных решают бежать на корабле, попадают на Аляску, в Японии, на Формоз, в Китай, а оттуда во Францию. Во Франции, по приказу короля Людовика XV, Август формирует экспедицию на Мадагаскар, где приобретает необычайную популярность среди туземного населения и его местных вождей. Его выбирают королем! Он верит, что судьба Африки похожа на судьбу молодых Соединенных Штатов, и отправляется за поддержкой в Америку...

  • 5

    Карл Циммер. Эволюция. Триумф идеи

    Книга одного из лучших научных журналистов нашего времени дает понимание не только об основных положениях теории Чарльза Дарвина, но и рассказывает о новейших исследованиях процессов эволюции. Она показывает, как современная наука расширяет и углубляет теоретическое наследие великого ученого. В книге перед нами просто и величественно раскрывается вся история эволюции, процесса, который по-прежнему, как и несколько миллиардов лет назад движет всем окружающим миром. Почему же тогда до сих пор не прекращаются споры о происхождении жизни и человека на Земле? Что стояло за идеями великого человека, который прокладывал путь новых знаний в консервативном обществе? Как биологи-эволюционисты выдвигают и проверяют свои гипотезы и почему категорически не могут согласиться с доводами креационистов? В поисках ответов на эти вопросы читатель сделает множество впечатляющих открытий о жизни животных, птиц и насекомых, которые заставляют задуматься о человеческих обычаях и этике, о месте и предназначении человека во Вселенной.

Вдохновят каждого: книги, вселяющие веру в то, что любые желания могут исполниться

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Литература, Февраль, Книжные новинки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
02 Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
03 "Зеленский был на допросе": Зверобой поделилась деталями дела против нее
04 Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
05 Кортни Кардашян поразила поклонников своим эффектным образом (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
НАБУ: Уровень коррупции в Украине продолжает быть высоким
Уровень коррупции в Украине продолжает быть высоким
В Украине повысят минимальный размер пособия по безработице
В Украине повысят минимальный размер пособия по безработице
Кабмин провел аудит всех шахт: убыточные закроют, горняков трудоустроят
Кабмин провел аудит шахт: убыточные закроют
Нацотбор на Евровидение 2020: когда и где смотреть первый полуфинал
Нацотбор на Евровидение 2020: когда и где смотреть первый полуфинал
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь