ТОП-5 книг, на которые стоит взглянуть в этом феврале

1 Дуглас Коупленд. Игрок 1: что с нами произойдет Уже в первом повествовании героиня этого романа, которая летит на свидание через знакомство в Интернете, впервые за много месяцев чувствует, что ее жизнь - "подлинная история, а не просто ряд событий, записанных в дневник, - фальшивая линейность, наложенная на хаос в попытке человечества найти смысл в своем неопределенном существовании здесь, на Земле". В общем автор романа, известный в том числе такими международными бестселлерами, как Поколение Х, Похитители жвачки, Эй, Нострадамус! и др., строит свои произведения так, что вечные философские проблемы (как и проблемы вечности, жизни человека и мира) раскрываются в них через обыденное. Поэтому и в этот раз он предлагает ответ на вопрос о том, сколько нужно времени, чтобы жизнь человека полностью изменилась, чтобы он переосмыслил всю свою жизнь, открыл в себе новые, до сих пор неизвестные чувства и, возможно Бога. Итак, кроме упомянутой героини на интернет-свидании, у нас есть бармен-неудачник, пастора-беглеца и ужасную катастрофу, которую невозможно объяснить из небольшого коктейльного бара, где исчезли Интернет, электричество и вода. И где от всех опасностей защищают только поспешно забаррикадированные двери. Сможет ли эта ситуация изменить героев и заодно весь мир?

2 Гильермо Аррьяга. Дикий Автора этого романа недаром называют латиноамериканским Квентином Тарантино, по крайней мере над его книгой точно не соскучишься, поскольку все в жизни ее героев происходит с молниеносной скоростью. По сюжету, все в семье Хуана Гильермо началось тогда, когда он потерял старшего брата. Карлоса убили религиозные фанатики, которые решили, что имеют право наказывать нечестивых. Не выдержав горя, вскоре умерла бабушка, а впоследствии погибли родители. Неудивительно, что парень ненавидит смерть, потому спасает полуволка по кличке Клык, чтобы его не усыпили хозяева за злой характер. Оказывается, Клык - чистокровный волк, история которого, окутанная легендой, началась в горах Канады, за тысячи километров от Мексики... Между тем одиночество, чувство вины и тоска разъедают героя, и больше всего - жажда мести за убийство брата. Как начать войну с набожными юношами, которых "крышует" полиция и поддерживают влиятельные люди? И удастся ли местью исцелить душу от скорби и отчаяния?

3 Милан Кундера. Бессмертие Эта чрезвычайная книга - интеллектуальный роман одного из крупнейших писателей современности Милана Кундеры, история о свободе и непреодолимом страхе смерти, двусмысленности дел и откровенности с собой, желании оставить после себя след и одновременно уничтожить все следы. Игривое движение руки пожилой женщины в бассейне, как взмах крыльев бабочки, начинает этот роман, миксуя судьбы героев и переплетая жизни вымышленных персонажей с жизнями классиков мировой литературы. Бессмертие можно обозначить единым взмахом руки, но кто знает, не сфальсифицирован ли тот жест, не украден ли подсознательно у кого-нибудь.

4 Жан-Кристоф Рюфен. Кругосветные путешествие короля Зибелина Эта история, основанная на реальных событиях, повествует об Августе Беневском, родившемся в большом мрачном родительском замке на границе Венгрии и Польше в начале XVIII столетия. Судьба сводит его с учителем из Франции, который заражает юношу идеями Просвещения. Впоследствии он становится военным и борется за свободу Польши против русских захватчиков. Когда Беневский попадает в русский плен, его этапируют в Сибирь, а оттуда аж на Камчатку. Там он встречается с юной девушкой Афанасией, отец которой является губернатором Камчатки. Между ними возникают теплые чувства, перерастающие в любовь. Вскоре двое влюбленных решают бежать на корабле, попадают на Аляску, в Японии, на Формоз, в Китай, а оттуда во Францию. Во Франции, по приказу короля Людовика XV, Август формирует экспедицию на Мадагаскар, где приобретает необычайную популярность среди туземного населения и его местных вождей. Его выбирают королем! Он верит, что судьба Африки похожа на судьбу молодых Соединенных Штатов, и отправляется за поддержкой в Америку...