Лучшая версия себя: полезные книги для саморазвития

1 Эссенциализм Эта книга о новом подходе к делам и обязанностям, который сделает вашу жизнь проще, а вас - счастливее. В современном мире кроме виртуальных атак, непрекращающегося потока рабочих и личных просьб, мы ежедневно сталкиваемся с выбором: на какие из наших увлечений потратить время, какими проектами заняться, куда пойти учиться... Как изменить ритм жизни, освободиться от всего лишнего и найти свой путь, рассказывает писатель и бизнес-тренер Грег МакКеон. Его советы пригодятся всем, кому не хватает времени на самое важное.

2 Будь лучшей версией Любой человек может стать выдающимся, чем бы он ни занимался. Ведь важно не то, что вы делаете, а то, кем вы являетесь. Такой вывод сделал Дэн Уолдсмит, исследовавший более 1000 историй обычных людей, добившихся успеха в бизнесе, науке, политике и спорте. Выяснилось, что все они имели несколько общих черт, о которых и рассказывает автор. Эта книга вдохновит вас на новые достижения в работе и любых других сферах жизни. Вы узнаете, почему вы еще не там, где хотите быть, и как наполнить жизнь невероятными возможностями.

3 Важные годы Кто-то называет годы с двадцатого по тридцатый второй молодостью, кто-то - началом взрослой жизни. Доктор Мэг Джей, клинический психолог, утверждает, что это самое важное десятилетие в жизни человека. По ее мнению, в этот период стоит всерьез задуматься о работе, любви, физическом и интеллектуальном развитии. Умная и конструктивная книга о годах, которые нельзя тратить впустую. Вас ждут реальные истории из жизни и свежие научные исследования. А также наблюдения психологов, социологов, неврологов, экономистов и топ-менеджеров, занимающихся кадровой политикой.

4 Мечтать не вредно Бестселлер с 35-летним стажем о том, как претворять мечты в жизнь. Эта легендарная книга поможет обнаружить свои сильные стороны и скрытые таланты, а потом наметить путь к цели и осуществить задуманное. Барбара Шер уверена: стать творцом собственной жизни легче, чем кажется. Просто надо быть смелее: мечтать, читать, делать. Книга действительно достойна восхищения (не зря она вышла в 1979 году и до сих пор популярна). Она написана, чтобы сделать вас победителем. Человеком, который получает то, что хочет.

5 Развитие силы воли Книга для тех, кто хочет научиться самоконтролю и стать хозяином своей судьбы. Известный американский психолог Уолтер Мишел рассказывает, как развить силу воли и применять ее, сталкиваясь с повседневными вызовами: необходимостью сбросить лишний вес, отказаться от курения, подготовиться к увольнению и другими важными проблемами.

6 Майндсайт Многие люди страдают от "ментальных ловушек": навязчивых состояний, колебаний настроения, тревожности, неприятных воспоминаний. Как избавиться от этих проблем и стать счастливым человеком? Психиатр Дэниел Сигел рассказывает о важном навыке, способном изменить к лучшему вашу жизнь. Этот навык - способность фокусироваться на своем внутреннем мире и абстрагироваться от "автопилота" - укоренившихся иррациональных привычек. Реальные истории из книги доказывают: мы в силах менять себя, свой мозг и свою жизнь.

7 Память не изменяет Нейробиологи утверждают, что не бывает хорошей или плохой, короткой или долгой памяти. Есть память хорошо или плохо тренированная. "Улучшить память не только возможно, это еще и интересно", - говорит психолог Анхельс Наварро. Вы согласитесь с этим утверждением, когда увидите увлекательные упражнения для тренировки мозга из этой книги. Выполняя их, вы будете не только тренировать память, но и развивать другие когнитивные способности, в число которых входят внимание и мышление.

8 Источник энергии Эта книга поможет избавиться от переутомления и стресса. Автор, эксперт по продуктивности, рассказывает, как оставаться энергичным на протяжении 15–19 часов бодрствования и не испытывать чувства усталости. Рабочие дни больше не покажутся вам слишком тяжелыми и загруженными, а по вечерам вы будете достаточно активны, чтобы заняться личными целями. Книга для всех, кто хочет успевать больше на работе и находить время на семью, отдых и увлечения.

9 Легкий способ перестать откладывать дела на потом Эта книга будет полезна всем, кто постоянно откладывает сложные и неприятные занятия, а потом пытается сделать невозможное за один день. Известный психолог Нейл Фьорк избавляет своих клиентов от прокрастинации вот уже 30 лет; и он считает, что склонность откладывать дела на потом - симптом более глубинных явлений, а именно: потери мотивации и перфекционизма. Рекомендации из книги научат продуктивности людей, которых пугает одна лишь мысль о том, чтобы начать дома ремонт или завершить рабочий проект.