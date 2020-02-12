Триллеры, детективы, мистика: 5 остросюжетных книг украинских авторов

1 Андрей Новик. Аномалия География этого психологического и интеллектуального чтива на удивление широкая, а события и их последствия - изрядно запутанные и таинственные. Германия и США, Испания, Франция и Марокко – именно в таких пространственных пределах происходит действие. Что касается времени... Все начинается в наши дни в Гамбурге, где создается реальность, которой в дальнейшем невозможно овладеть. Именно здесь ученого Александра Бунге находят мертвым в собственном кабинете. Он был одним из участников экспериментов по обнаружению гравитационной аномалии в кристаллах. Агент спецслужбы Маркус Бруннер начинает расследование. Тем временем украинцы Остап, Виталий, Ян и Марта прилетают в Марокко на отдых. Во время экскурсии они попадают в жуткое ДТП. Это было так странно, как будто водители выпали из этой реальности на несколько секунд. Остап понимает, что происходит нечто необычное. А потом он встречает Амиру - девочку, которая выжила после того ДТП и стала другой… Теперь на нее открыта охота. Амира как-то связана со смертью ученого Бунге. Бруннер хочет найти девочку, ибо она - ключ к катастрофе… "Книга, которую вы сейчас держите в руках, в определенном смысле является особенной для меня, - замечает автор. - В ней описаны вещи, которые окружают нас с вами, однако о которых мы даже не догадываемся. Каждый проведенный опыт содержит под собой реальную почву, а загадочные пространственно-временные кристаллы на самом деле существуют".

2 Маргарита Сурженко. Она знает тайну В этом мистическом детективе главная героиня - девочка Кира, потеряв родителей во время шторма, оказывается на необитаемом острове. Блуждая посреди тропических деревьев, она находит заброшенный храм, в котором вдруг начинает видеть потоки - потоки изобилия и бедности, удачи и несчастья, света и тьмы... Кира понимает, что это неизвестная ей ранее суперсила. С помощью этой суперсилы Кира не просто выбирается с острова, а начинает новую жизнь. Через несколько лет, став известной писательницей, она выходит замуж за любимого мужчину, но со временем оказывается, что ее успехи не всем нравятся, зависть к ее таланту приводит к тому, что кое-кто хочет присвоить ее недописанную книгу и вообще… убить ее. Поможет ли Кире ее суперсила? Спасут ли потоки?..

3 Полина Кулакова. Девушка, которую мы убили Новый роман этого автора – это уже третий по счету психологический триллер. На этот раз действие разворачивается в Ивано-Франковске конца двухтысячных. Предшествуют этому события конца девяностых. Компания из пяти подростков затеяла, казалось бы, невинную игру, которая закончилась не так, как они рассчитывали. В той игре девушка Лида проиграла, и теперь она та, которую ни один из них не забудет. Через семнадцать лет после тех событий те пять подростков, которые уже давно стали взрослыми, снова встретятся, чтобы наладить отношения и простить старые обиды. Но тень прошлого накроет каждого из них. Так начинается новая игра. В общем, это чтиво хоть и на пару часов, но из таких, что держат читателя в напряжении до самой развязки и остаются в памяти надолго.

4 Мартин Якуб. Мертвые модели По сюжету этого остросюжетного чтива новоиспеченный частный детектив без лицензии, бывший атошник Макс Гедзь получает первый заказ: найти пропавшую фотомодель, подругу киевского мажора. Кажется, это дело на несколько дней. Детектив почти уверен, что девушка просто спряталась от своего навязчивого кавалера. Однако Гедзь даже не подозревает, во что он ввязался: кто-то начинает охотиться на моделей… "Что-то укусило ее за шею. Резкая боль пронзила все тело. Ната схватилась за место укуса. В глазах потемнело. Она уронила ключи, они громко звякнули об асфальт. За ними "брякнулась" и Ната. Темный силуэт заслонил собой тусклый свет фонаря. Кто-то поднял ключи и склонился над ее лицом. – Мамочка, - пролепетала Ната перед тем, как утонуть в темноте".