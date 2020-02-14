Лучший подарок для девушки - книга: избранная литература о любви

1 Воскресная мудрость: озарения, меняющие жизнь. Опра Уинфри Опра Уинфри признается, что "Задушевное воскресенье" - это именно то телевизионное шоу, для которого она была рождена. В книгу вошли темы из самых значимых разговоров между Опрой и кем-то из наиболее почитаемых идейных лидеров, приглашенных на передачу. Книга украшена великолепными фотографиями, многие из которых были сделаны в собственном доме Опры в Калифорнии, где снимались эпизоды шоу "Задушевное воскресенье". Книга "Воскресная мудрость" обещает стать памятным подарком, что поможет читателям пойти навстречу удивительным возможностям.

2 Рецепты счастья. Элчин Сафарли Моя бабушка говорила, что приготовление еды — это возможность поделиться своей любовью, счастьем. Когда она заливала пахлаву медовым сиропом, шепотом приговаривала: “Пусть у всех, у кого горечь в сердце преобладает, судьба изменится к лучшему”. Когда посыпала тимьяном плов из булгура, закрывала глаза и продолжала: “Пусть этот чабрец приносит спокойствие тем, кто его потерял”. Еда приносит счастье только если приготовлена с душой. Этот ежедневный и на первый взгляд обычный процесс — дополнительный шанс для каждого из нас ощутить настоящий вкус жизни.

3 Нормально о косметике. Маша Ворслав, Адель Мифтахова Она помогает подчеркнуть красоту, создать неповторимый образ, лечит, а иногда может даже навредить. Это - косметика. Миллионы людей пользуются ею, но не все знают, как правильно ее выбирать и употреблять, чтобы не навредить организму и кошельку. Книга специалистов по вопросам макияжа и ухода дает читателям много полезной информации о косметике. Издание состоит из двух частей: косметика для ухода и декоративная. Авторы рассказывают о том, как выбрать косметику, учитывая тип кожи, какие средства действительно работают и как правильно ими пользоваться. Здесь нет советов "как стать красивой", зато есть действительно полезная важная информация.

4 Несовершенная, однако смелая. Решма Саджани Слишком многие из нас чувствуют себя раздавленными под тяжестью своих ожиданий. Мы постоянно стараемся угодить всем и во всем. Нас мучает бессонница, размышления о том, не обидели ли мы порой кого-то, и это вызывает у нас дискомфорт. В конце концов мы выросли женщинами, которые боятся неудач. Пришло время расправиться со страхами, которые глушат наши мечты и сужают наш мир, а также снижают наш шанс на счастье. Выбрав смелость, а не совершенство, мы будем отстаивать свою позицию, оставив позади то, что делает нас несчастными, и отважимся достичь того, чего искренне и страстно хотим. Совершенство направит нас на безопасный путь, однако смелость даст достичь желаемого. В книге "Несовершенная, однако смелая" Решма Саджани делится соображениями и практиками, как отказаться от потребности в совершенстве и стать смелыми. Будучи смелой, хотя и несовершенной, каждая из нас может стать творцом своей самой полной, самой смелой и радостной жизни.

5 5 языков благодарности в профессиональных отношениях. Гэри Чепмен, Пол Уайт Вы когда-то чувствовали себя напряженными и недооцененными на работе? Возможно, вам кажется, что подчиненные или коллеги не считают себя важной частью компании? Вы не понимаете, почему повышение зарплаты больше не мотивирует? Тогда эта книга для вас. Предварительная работа доктора Гэри Чепмена "5 языков любви" помогла миллионам людей во всем мире разобраться с любовными отношениями и браками. Теперь Чэпмен вместе с доктором Полом Уайтом рассказывает о 5 языках благодарности в профессиональных отношениях. Эта книга призвана повысить мотивацию работников и создать такую атмосферу в компании, с которой им не захочется идти. И все это без больших денежных затрат.

6 История моей любви. Тина Тернер Тина Тернер — королева рок-н-ролла, чье господство в музыке длилось несколько десятилетий, и живая легенда — рассказала в этой увлекательной и откровенной книге воспоминаний всю правду про свою выдающуюся творческую деятельность и сложную личную жизнь. Начиная с раннего детства в городе Натбуш, штат Теннесси, до первых шагов на пути к славе вместе с Айком Тернером и феноменального успеха в 1980-е и далее, Тина чистосердечно рассказывает свою личную историю — с испытаниями, триумфами и всем, что произошло между ними. Она рассказывает, как работала вместе с одними из самых талантливых музыкантов — Миком Джаггером, Китом Ричардсом, Дэвидом Боуи, Бейонсе — и описывает, как неожиданно встретила любовь своей жизни в 1986 году и поженилась с любимым 27 лет спустя. Как выразилась Тина: "Иногда самое большое счастье приходит именно тогда, когда мы способны оценить его". "История моей любви" — это зажигательная история женщины, которая осмелилась преодолеть все препятствия, вставшие на ее пути. Она вдохновляет. Она рассказывает об особом характере Тины, в котором соединились смелость, энергия, сердце и душа. Она завораживает так сильно, как ее лучшие хиты.