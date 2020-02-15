Вильнюсская книжная ярмарка 2020: Украина примет участие

Новости культуры:XXI Вильнюсская книжная ярмарка будет проходить 20-23 февраля.

Украина примет участие в XXI Вильнюсской книжной ярмарке, которая будет проходить 20-23 февраля.

Об этом сообщил организатор стенда - Украинский институт книги.

"Украинский стенд официально будет представлен на 21-й Вильнюсской книжной ярмарке, которая пройдет с 20 по 23 февраля", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, специальным гостем от Украины в Вильнюсе станет писательница Галина Шиян - лауреат Литературной премии Европейского Союза, которую получила за роман "За спиной". Предполагается, что она примет участие в дискуссии лауреатов премии Европейского Союза вместе с Яном Карсоном (Ирландия), Меэлис Фриденталь (Эстония) и Дианой Опольскайте (Литва).

На ярмарке Украину представят 10 издательств: "Балтия-Друк", "Учебная книга-Богдан", "Фактор-Друк", "Фолио", "Каламар", "Основы", "Ранок", "Саммит-Книга", ИД "Школа", "Знання".

Вильнюсская книжная ярмарка является крупнейшей в странах Балтии. На ней ожидается более 60 тыс. посетителей и 300 издателей. Мероприятие будет проходить в Литовском выставочном центре LITEXPO на площади 12 тысяч квадратных метров.