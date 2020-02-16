Скачать
Воскресенье, 16.02.2020
Мюнхенская конференция: Польша хочет видеть ЕС и США в "нормандском формате"
Мюнхенская конференция: Польша хочет видеть ЕС и США в "нормандском формате"
На сайте Мюнхенской конференции снова опубликовали план "12 шагов"
На сайте Мюнхенской конференции снова опубликовали план "12 шагов"
Магучих выиграла золото на турнире в Глазго
Магучих выиграла золото на турнире в Глазго
Нацотбор на "Евровидение-2020": финалисты второго полуфинала (Фото, Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": финалисты второго полуфинала (Фото, Видео)

Не оторваться: самые увлекательные книги о попаданцах для детей

Смотрите фото (11)
Не оторваться: самые увлекательные книги о попаданцах для детей
02:29 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Хотя данные книги больше рассчитаны на юных читателей, взрослых они так же увлекают.

  • 1

    Цикл "Приключения Алисы", Льюис Кэрролл

    В английском языке жанр попаданчества называют красивым термином portal fantasy. К нему относят истории о том, как главный герой с помощью какого-либо портала (или иного чуда) переносится в другое время или в параллельный мир, где его ждут необычные приключения. Никого не напоминает? Ну, конечно, сразу на ум приходят приключения Алисы, которую кроличья нора привела в Страну чудес, а зеркало перенесло в Зазеркалье.

  • 2

    "Сто лет тому вперед", Кир Булычев

    Произведения Булычева об Алисе Селезневой возглавляют лидирующие места в списках книжных серий для детей и подростков. Сама Алиса нередко попадала в необычные ситуации, но самым ярким примером попаданчества стала повесть "Сто лет тому вперед". По ней был снят замечательный фильм "Гостья из будущего". Это история о советском школьнике Коле, который попал в будущее, спас миелофон от пиратов и вернулся в свой век. Ну, а наша милая героиня отправилась в прошлое за бесценным устройством по чтению мыслей.

  • 3

    Цикл "Хроники Нарнии", Клайв Льюис

    Популярный цикл приключений маленьких детей, очутившихся в волшебной стране под названием Нарния. В первой части цикла ребята находят волшебный платяной шкаф, который оказывается порталом в иной мир, полный магии. По серии книг Льюиса были созданы душевные и зрелищные фильмы о братьях и сестрах.

  • 4

    Цикл "Питер Пэн", Джеймс М. Барри

    Еще один яркий пример героев-попаданцев в детской литературе. Самой известной повестью цикла остается история о Венди, которая вместе с братьями перенеслась в страну, где дети никогда не взрослеют.

  • 5

    Трилогия "Чернильная", Корнелия Функе

    Душевная трилогия Корнелии начинается с книги "Чернильное сердце". Это замечательная история, по мотивам которой был создан одноименный семейный фильм. Сюжет повествует о маленькой девочке и ее отце. Оба героя обладают дивным даром: читая книгу, они могут оживить персонажа, перенеся его в свой мир. Однако есть неприятный побочный эффект: перенос требует восстановления баланса, а потому кто-то из людей современного мира исчезает, отправляясь в книгу. Именно так исчезла супруга Мортимера и мать Мэгги. Как же ее отыскать и вернуть?

  • 6

    "Старик Хоттабыч", Лазарь Лагин

    Отличная книга для непослушных детей. На примере вредного старичка она учит быть добрее. Это история о древнем джинне, который очутился в советской Москве. Новый хозяин оказывается не привычным Хоттабычу скрягой и жадиной, а благородным пионером, который в первую очередь думает о других, а не о себе.

  • 7

    "Коралина", Нил Гейман

    Жила-была самая обычная девочка, которую звали Коралиной. Она терпеть не могла своих родителей, ведь они не разрешали ей дурачиться и делать все, что захочется. Однажды наша героиня нашла проход в иной мир, где тоже есть ее родители, но совсем другие. Они потакают капризам дочери и обещают превратить ее жизнь в рай, если только она сменит свои глаза на пуговки, превратившись в подобие куклы. Пора Коралине понять, что родные мама с папой о ней заботились.

  • 8

    "Королевство кривых зеркал", Виталий Губарев

    По мотивам повести Губарева был снят поучительный фильм о зеркалах. Главная героиня – вредная и ленивая школьница по имени Оля. Однажды девочка с удивлением поняла, что ее отражение оживает. Двойняшку зовут Яло и вместе с Олей она отправляется в зазеркальное королевство, чтобы спасти жителей от тирании самодуров.

  • 9

    "Волшебник Изумрудного города", Александр Волков

    Конечно, приписывать авторство этой истории Волкову не совсем справедливо, ведь он просто перевел и адаптировал сказку Лаймена Фрэнка Баума. Хотя Александр Мелентьевич в немалой степени плагиатор, все же на основе американской книги "Удивительный волшебник из страны Оз" он умудрился создать целый цикл уникальных историй.

    Наибольшей популярностью из них пользуется первая часть цикла, повествующая о девочке по имени Элли. Наша героиня родом из Канзаса – штата, где частенько случаются ураганы. Однажды смерч захватил фургончик с девочкой и ее псом, Тотошкой. Влекомый силой ветра, фургон попал в зачарованную страну. Мечтая вернуться домой, Элли отправляется на поиски всесильного мага. По пути она знакомится с мечтающим стать храбрым Трусливым Львом, ищущим сердце Железным Дровосеком и глупым, но обаятельным Страшилой, который больше всего на свете хочет обзавестись мозгами.

  • 10

    Цикл "МИФический", Роберт Асприн

    Серия для подростков старшего школьного возраста так же придется по душе многим взрослым. Вы познакомитесь с нерадивым учеником чародея, который волею судьбы повстречал самого настоящего демона. К слову, демонами могут быть и люди, ведь в книги данный термин является сокращением от прозвища "демонстратор измерения". Если вас угораздит попасть в мир вампиров, то кровососы в ужасе бросятся от вас врассыпную, вопя "Демон! Демон!". Азз – демон из мира извергов. У него жуткие пристрастия в кулинарии и скверный характер. Лишившись части своих способностей в мире людей, Азз берется обучать простого парня хитростям колдовства, дабы путешествовать по измерениям с помощью новоиспеченного ученика.

Книги о попаданцах, ставшие всемирной классикой

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Литература, Чтение, Книги для детей, Что почитать, Книги о попаданцах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В золотом: Иванка Трамп поразила нарядом в поездке в ОАЭ (Фото)
02 Очень полезен: зачем нужно употреблять льняные семена
03 Певица Джамала предстала в ярком образе (Фото)
04 Зеленский о выборах в ОРДЛО: Они не состоятся, пока мы не контролируем границу между Украиной и РФ
05 Александр Пономарев презентовал эффектный клип к новой песне (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Китая о коронавирусе: В этой битве Ухань сражается в одиночку
Глава МИД Китая о коронавирусе: Ухань, как линия фронта
Порошенко обговорил с Лайчаком продление санкций против РФ
Порошенко обговорил с Лайчаком продление санкций против РФ
В аэропорту ”Одесса” задержана крупная партия &quot;брендовых&quot; товаров
В Одессе задержана крупная партия "брендовых" товаров
Нацотбор на &quot;Евровидение-2020&quot;: онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь