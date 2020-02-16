Не оторваться: самые увлекательные книги о попаданцах для детей

1 Цикл "Приключения Алисы", Льюис Кэрролл В английском языке жанр попаданчества называют красивым термином portal fantasy. К нему относят истории о том, как главный герой с помощью какого-либо портала (или иного чуда) переносится в другое время или в параллельный мир, где его ждут необычные приключения. Никого не напоминает? Ну, конечно, сразу на ум приходят приключения Алисы, которую кроличья нора привела в Страну чудес, а зеркало перенесло в Зазеркалье.

2 "Сто лет тому вперед", Кир Булычев Произведения Булычева об Алисе Селезневой возглавляют лидирующие места в списках книжных серий для детей и подростков. Сама Алиса нередко попадала в необычные ситуации, но самым ярким примером попаданчества стала повесть "Сто лет тому вперед". По ней был снят замечательный фильм "Гостья из будущего". Это история о советском школьнике Коле, который попал в будущее, спас миелофон от пиратов и вернулся в свой век. Ну, а наша милая героиня отправилась в прошлое за бесценным устройством по чтению мыслей.

3 Цикл "Хроники Нарнии", Клайв Льюис Популярный цикл приключений маленьких детей, очутившихся в волшебной стране под названием Нарния. В первой части цикла ребята находят волшебный платяной шкаф, который оказывается порталом в иной мир, полный магии. По серии книг Льюиса были созданы душевные и зрелищные фильмы о братьях и сестрах.

4 Цикл "Питер Пэн", Джеймс М. Барри Еще один яркий пример героев-попаданцев в детской литературе. Самой известной повестью цикла остается история о Венди, которая вместе с братьями перенеслась в страну, где дети никогда не взрослеют.

5 Трилогия "Чернильная", Корнелия Функе Душевная трилогия Корнелии начинается с книги "Чернильное сердце". Это замечательная история, по мотивам которой был создан одноименный семейный фильм. Сюжет повествует о маленькой девочке и ее отце. Оба героя обладают дивным даром: читая книгу, они могут оживить персонажа, перенеся его в свой мир. Однако есть неприятный побочный эффект: перенос требует восстановления баланса, а потому кто-то из людей современного мира исчезает, отправляясь в книгу. Именно так исчезла супруга Мортимера и мать Мэгги. Как же ее отыскать и вернуть?

6 "Старик Хоттабыч", Лазарь Лагин Отличная книга для непослушных детей. На примере вредного старичка она учит быть добрее. Это история о древнем джинне, который очутился в советской Москве. Новый хозяин оказывается не привычным Хоттабычу скрягой и жадиной, а благородным пионером, который в первую очередь думает о других, а не о себе.

7 "Коралина", Нил Гейман Жила-была самая обычная девочка, которую звали Коралиной. Она терпеть не могла своих родителей, ведь они не разрешали ей дурачиться и делать все, что захочется. Однажды наша героиня нашла проход в иной мир, где тоже есть ее родители, но совсем другие. Они потакают капризам дочери и обещают превратить ее жизнь в рай, если только она сменит свои глаза на пуговки, превратившись в подобие куклы. Пора Коралине понять, что родные мама с папой о ней заботились.

8 "Королевство кривых зеркал", Виталий Губарев По мотивам повести Губарева был снят поучительный фильм о зеркалах. Главная героиня – вредная и ленивая школьница по имени Оля. Однажды девочка с удивлением поняла, что ее отражение оживает. Двойняшку зовут Яло и вместе с Олей она отправляется в зазеркальное королевство, чтобы спасти жителей от тирании самодуров.

9 "Волшебник Изумрудного города", Александр Волков Конечно, приписывать авторство этой истории Волкову не совсем справедливо, ведь он просто перевел и адаптировал сказку Лаймена Фрэнка Баума. Хотя Александр Мелентьевич в немалой степени плагиатор, все же на основе американской книги "Удивительный волшебник из страны Оз" он умудрился создать целый цикл уникальных историй. Наибольшей популярностью из них пользуется первая часть цикла, повествующая о девочке по имени Элли. Наша героиня родом из Канзаса – штата, где частенько случаются ураганы. Однажды смерч захватил фургончик с девочкой и ее псом, Тотошкой. Влекомый силой ветра, фургон попал в зачарованную страну. Мечтая вернуться домой, Элли отправляется на поиски всесильного мага. По пути она знакомится с мечтающим стать храбрым Трусливым Львом, ищущим сердце Железным Дровосеком и глупым, но обаятельным Страшилой, который больше всего на свете хочет обзавестись мозгами.