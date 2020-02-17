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НЕдобрая классика: топ-10 пугающих книг прошлого

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НЕдобрая классика: топ-10 пугающих книг прошлого
02:28 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Сюжеты этих книг полны сцен, от которых становится порой чуточку страшно.

  • 1

    "Дракула", Брэм Стокер

    Еще до всяких там "Сумерек" и "Дневников вампира" появился этот неординарный роман, который поразил читателей своего времени. Позже Дракула стал одним из главных злодеев мистических историй. В чем секрет успеха? В манящем магнетизме вампиров, в страстных поцелуях с укусами в шейку, в романтике ночи и луны, в запретной любви…

    Если князь ночи возжелает вашей крови, то вам не спрятаться от него, никак не скрыться. Представляете, как бились сердечки у викторианских дамочек? Да и по сей день вампирская тематика будоражит многим кровь. "Дракула" не зря возглавляет списки мистических романов-бестселлеров.

  • 2

    "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда", Роберт Стивенсон

    Наверняка данный роман оценят поклонники упомянутого ниже шедевра Оскара Уайльда. Как и в случае с Дорианом Греем, здесь показана неоднозначная природа человеческой натуры, выраженная в двойственном поведении. Умный и благородный человек может скрывать в себе некую злую суть: пугающе безумную и жестокую.

  • 3

    "Портрет Дориана Грея", Оскар Уайльд

    Мощное произведение заставляет о многом задуматься: о скоротечности молодости, о моральных ценностях, о том, что за внешней красотой порой таится уродливая душа. Главный герой отчаянно мечтал сохранить красоту и молодость, его заветное желание сбылось. Отныне мистер Грей будет оставаться прекрасным, чтобы ни случилось. Бег времени, раны и изменения характера – все это отразится на другом Дориане, от одного взгляда на которого в жилах стынет кровь.

  • 4

    "Франкенштейн, или Современный Прометей", Мэри Шелли

    Данный роман завоевал славу не меньшую, чем у "Дракулы", однако книга стоит особняком в числе мистических произведений былых лет. Во-первых, именно эта история положила начало научной фантастике, поскольку помимо мистического аспекта там фигурируют научные прорывы. Во-вторых, произведение было написано женщиной, что в то время вызывало восторг и негодование одновременно. Считалось, что дамочки способны писать лишь любовные романы. Это потрясающая история о талантливом докторе, которому удалось оживить мертвую плоть. Творение рук его вызывает ужас в окружающих. Но так ли плох на самом деле монстр Франкенштейна?

  • 5

    "Мастер и Маргарита", Михаил Булгаков

    Сильное, необычное и просто захватывающее произведение Булгакова. События книги попеременно происходят то в советской Москве, то в окрестностях Голгофы. Пока мы наблюдаем за терзаниями Понтия Пилата, на Патриарших прудах грядет иная трагедия, дивным образом связанная с делами давно минувших лет. Странный незнакомец запускает водоворот событий, показывающих истинную суть героев. Вас ждет знакомство с поразительными персонажами: ведьмами, вампирами, говорящим котом и самим Князем Тьмы.

  • 6

    "Шагреневая кожа", Оноре де Бальзак

    Честно говоря, странно, что современные режиссеры еще не удосужились экранизировать эту увлекательную и нравоучительную историю. Получился бы великолепный фильм о волшебном исполнении желаний. Рафаэль де Валентен молод, образован, но необычайно беден. Ах, как больно, когда юность не сопровождается обеспеченностью, когда мечты рушатся одна за другой… Наш герой в отчаяния и даже готов свести счеты с жизнью. Перед самоубийством Рафаэль заходит в лавку древностей, где на глаза ему попадается удивительный артефакт – шагреневая кожа. Это вещица может исполнять мечты своего владельца, но при одном условии: с каждым выполненным желанием обрывок кожи станет меньше, приблизив день смерти обладателя. Не такая и страшная плата для того, кто уже сейчас готов сигануть с моста… А вы бы взяли себе шагреневую кожу? Лично меня такое исполнение мечты действительно напугало.

  • 7

    "Призрак Оперы", Гастон Леру

    Яркий пример готического романа, в котором автор умело навевает на читателя атмосферу неясного ужаса, заставляя ждать чего-то непонятного, но непременно страшного. События разворачиваются в парижском оперном театре. По неясной причине с некоторыми актерами происходят бедствия, а декорации то и дело пропадают. Ходят слухи, что в театре поселился злой призрак. Благодаря очередному несчастному случаю юная Кристина получает шанс блеснуть своим талантом со сцены. Девушке и невдомек, что у нее появился необычный ангел-хранитель.

  • 8

    "Призрак дома на холме", Шерли Джексон

    Изданное в 1959 году, творение Шерли увлекло поклонников ужасов. И по сей день роман лидирует в топе мистических бестселлеров, входя в число книг, рекомендованных Стивеном Кингом. По нему так же относительно недавно был создан сериал "Призраки дома на холме", однако сюжет претерпел некоторые изменения ради адаптации под современного зрителя. Это история о том, каклюбопытный ученый решил изучить паранормальные явления мрачного особняка. Сперва многие относились с долей здравого скепсиса к россказням о сверхъестественных событиях в том доме. Но что делать, если потусторонняя сила и впрямь стала являться взору скептиков?

  • 9

    "Дневник Сатаны", Леонид Андреев

    Андреев жил на рубеже эпох: родился он в царской России, а умер в начале становления СССР. Человеком он был крайне неординарным: занимался литературой, стал пионером цветной фотографии. Данная книга Леонида Николаевича совершенно не похожа на произведения его современников. Она выполнена в эпистолярном жанре, являя собой псевдомемуары самого дьявола. Сатана решил принять человеческий облик и теперь живет среди людей. Но дьяволу одиноко, невыносимо одиноко…

  • 10

    "Вампиры", барон Олшеври

    Роман был подписан псевдонимом Б. Олшеври, намекая на несерьезность отношения самого автора к своей истории. Хотя роман позиционировался как пародия на "Дракулу", на деле получилась вполне качественная имитация готического стиля. Полное название произведения: "Фантастическая повесть барона Олшеври (из семейной хроники графов Дракула-Карди"). Читая эту книгу, даже не догадываешься, что ее автором стал советский писатель. Вот только кто именно – никто наверняка не знает. Авторство приписывалось многим: Владиславу Реймонту, Сергею Соломину, Надежде Гольдберг и еще десятку как популярных, так и малоизвестных писателей. Вот какая неразбериха бывает из-за таинственных литературных псевдонимов.

Триллеры, детективы, мистика: 5 остросюжетных книг украинских авторов

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Литература, Чтение, Прошлое, Романы, Что почитать.
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