НЕдобрая классика: топ-10 пугающих книг прошлого

1 "Дракула", Брэм Стокер Еще до всяких там "Сумерек" и "Дневников вампира" появился этот неординарный роман, который поразил читателей своего времени. Позже Дракула стал одним из главных злодеев мистических историй. В чем секрет успеха? В манящем магнетизме вампиров, в страстных поцелуях с укусами в шейку, в романтике ночи и луны, в запретной любви… Если князь ночи возжелает вашей крови, то вам не спрятаться от него, никак не скрыться. Представляете, как бились сердечки у викторианских дамочек? Да и по сей день вампирская тематика будоражит многим кровь. "Дракула" не зря возглавляет списки мистических романов-бестселлеров.

2 "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда", Роберт Стивенсон Наверняка данный роман оценят поклонники упомянутого ниже шедевра Оскара Уайльда. Как и в случае с Дорианом Греем, здесь показана неоднозначная природа человеческой натуры, выраженная в двойственном поведении. Умный и благородный человек может скрывать в себе некую злую суть: пугающе безумную и жестокую.

3 "Портрет Дориана Грея", Оскар Уайльд Мощное произведение заставляет о многом задуматься: о скоротечности молодости, о моральных ценностях, о том, что за внешней красотой порой таится уродливая душа. Главный герой отчаянно мечтал сохранить красоту и молодость, его заветное желание сбылось. Отныне мистер Грей будет оставаться прекрасным, чтобы ни случилось. Бег времени, раны и изменения характера – все это отразится на другом Дориане, от одного взгляда на которого в жилах стынет кровь.

4 "Франкенштейн, или Современный Прометей", Мэри Шелли Данный роман завоевал славу не меньшую, чем у "Дракулы", однако книга стоит особняком в числе мистических произведений былых лет. Во-первых, именно эта история положила начало научной фантастике, поскольку помимо мистического аспекта там фигурируют научные прорывы. Во-вторых, произведение было написано женщиной, что в то время вызывало восторг и негодование одновременно. Считалось, что дамочки способны писать лишь любовные романы. Это потрясающая история о талантливом докторе, которому удалось оживить мертвую плоть. Творение рук его вызывает ужас в окружающих. Но так ли плох на самом деле монстр Франкенштейна?

5 "Мастер и Маргарита", Михаил Булгаков Сильное, необычное и просто захватывающее произведение Булгакова. События книги попеременно происходят то в советской Москве, то в окрестностях Голгофы. Пока мы наблюдаем за терзаниями Понтия Пилата, на Патриарших прудах грядет иная трагедия, дивным образом связанная с делами давно минувших лет. Странный незнакомец запускает водоворот событий, показывающих истинную суть героев. Вас ждет знакомство с поразительными персонажами: ведьмами, вампирами, говорящим котом и самим Князем Тьмы.

6 "Шагреневая кожа", Оноре де Бальзак Честно говоря, странно, что современные режиссеры еще не удосужились экранизировать эту увлекательную и нравоучительную историю. Получился бы великолепный фильм о волшебном исполнении желаний. Рафаэль де Валентен молод, образован, но необычайно беден. Ах, как больно, когда юность не сопровождается обеспеченностью, когда мечты рушатся одна за другой… Наш герой в отчаяния и даже готов свести счеты с жизнью. Перед самоубийством Рафаэль заходит в лавку древностей, где на глаза ему попадается удивительный артефакт – шагреневая кожа. Это вещица может исполнять мечты своего владельца, но при одном условии: с каждым выполненным желанием обрывок кожи станет меньше, приблизив день смерти обладателя. Не такая и страшная плата для того, кто уже сейчас готов сигануть с моста… А вы бы взяли себе шагреневую кожу? Лично меня такое исполнение мечты действительно напугало.

7 "Призрак Оперы", Гастон Леру Яркий пример готического романа, в котором автор умело навевает на читателя атмосферу неясного ужаса, заставляя ждать чего-то непонятного, но непременно страшного. События разворачиваются в парижском оперном театре. По неясной причине с некоторыми актерами происходят бедствия, а декорации то и дело пропадают. Ходят слухи, что в театре поселился злой призрак. Благодаря очередному несчастному случаю юная Кристина получает шанс блеснуть своим талантом со сцены. Девушке и невдомек, что у нее появился необычный ангел-хранитель.

8 "Призрак дома на холме", Шерли Джексон Изданное в 1959 году, творение Шерли увлекло поклонников ужасов. И по сей день роман лидирует в топе мистических бестселлеров, входя в число книг, рекомендованных Стивеном Кингом. По нему так же относительно недавно был создан сериал "Призраки дома на холме", однако сюжет претерпел некоторые изменения ради адаптации под современного зрителя. Это история о том, каклюбопытный ученый решил изучить паранормальные явления мрачного особняка. Сперва многие относились с долей здравого скепсиса к россказням о сверхъестественных событиях в том доме. Но что делать, если потусторонняя сила и впрямь стала являться взору скептиков?

9 "Дневник Сатаны", Леонид Андреев Андреев жил на рубеже эпох: родился он в царской России, а умер в начале становления СССР. Человеком он был крайне неординарным: занимался литературой, стал пионером цветной фотографии. Данная книга Леонида Николаевича совершенно не похожа на произведения его современников. Она выполнена в эпистолярном жанре, являя собой псевдомемуары самого дьявола. Сатана решил принять человеческий облик и теперь живет среди людей. Но дьяволу одиноко, невыносимо одиноко…