От науки до культуры, от фото до диеты: советы на все случаи жизни в книгах

Скотт Келби. Цифровая фотография: фоторецепты
Эта популярная во всем мире книга написана без лишних сложных терминов и рассказывает вам, как получать отличные фотографии. Профессиональная портретная, свадебная, туристическая, ландшафтная и пейзажная съемка – каждому из жанров уделено особое внимание, каждому приему или эффекту посвящены две отдельные страницы с фотографиями автора. Одна фотография представлена в оригинале, без обработки, чтобы показать, при каких обстоятельствах происходила фотосессия, а вторая - это готовая версия. При этом автор подробно объясняет, каким образом получить такую фотографию. "Книга написана так, как будто мы находимся на съемке, а я делюсь с вами советами, рекомендациями и техниками, которые когда-то получил от опытных профессионалов, - подтверждает он. - Общаясь с другом, я пропускаю технические объяснения. Так, например, если бы вы спросили меня: "Скотт, на каком расстоянии от объекта съемки нужно поставить софтбокс, чтобы получить мягкий и красивый свет?", то в ответ я бы не читал вам лекцию о пропорции освещения или модификаторах вспышки. В реальной жизни я бы просто повернулся к вам и сказал: "Подвиньте софтбокс как можно ближе к объекту съемки, чтобы он почти / в кадр. Чем ближе софтбокс, тем более мягкий и обволакивающий свет". Я бы говорил кратко и по существу. Именно так мы будем с вами общаться и в этой книжке".
Сьюзен Дэвид. Эмоциональная гибкость. Как начать радоваться изменениям и получать удовольствие от работы и жизни
Автор этой книги - психолог, доктор философских наук - на протяжении 20 лет изучала эмоции человека, а ее консультациями пользуются такие серьезные организации, как ООН, Всемирный экономический форум, Ernst & Young (британская аудиторско-консалтинговая компания) и другие. В книге много хорошо подобранных реальных примеров из жизни. Они помогут вам понять, как лучше всего реагировать на неизбежные взлеты и падения. Вы узнаете, как принять негатив и двигаться вперед. Эта книга поможет вам нащупать ценности, важные именно для вас. А потом идти к вашей цели не потому, что так надо или вам ее внушили, а потому, что вы сами так хотите. Для многих эта книга стала глотком свежего воздуха. Они научились преобразовывать свой негатив в положительный опыт, смогли улучшить взаимоотношения и получать удовольствие от жизни. Книга заинтересовала тех, кто сдерживал или игнорировал свои эмоции, и тех, кто выплескивал их наружу. Она заставила читателей задуматься о собственном поведении, ведь автор доказывает, что независимо от того, насколько вы умны или креативны, если вы игнорируете или неправильно воспринимаете свои эмоции, вы теряете возможность полностью реализовать свой потенциал.
Тара Котрелл, Дэн Зигмонд. Диета Будды. Древнее искусство сбросить вес, не теряя здравого смысла
Авторами этой модной в Силиконовой долине теории похудения стали представительница Стэнфордской школы бизнеса и дзен-буддист, и если для кого-то это ничего не значит, то основной принцип диеты, касающийся времени приема пищи, а не ограничений, звучит заманчиво, не так ли?. Итак, речь идет об уменьшении временного отрезка для приема пищи. При этом разрешается добавлять в рацион почти все, что вы любите. Оказывается, советы, которые Будда давал 2500 лет назад, и ныне на редкость актуальны, понятны и просты. Тем более сейчас – в эпоху бургеров, чипсов и мороженого, а также во время бесконечных праздников и выходных. В любом случае разделы вроде "Будда с рюмкой" или "Как отдыхал Будда" могут понравиться самому взыскательному эпикурейцу и сибариту.
Решма Саджани. Несовершенная, однако смелая. Меньше остерегайся, больше лажай. Живи смелее!
В этой книге в очередной раз напоминают о том, что многие из нас чувствуют себя раздавленными под тяжестью своих ожиданий. Мы постоянно стараемся угодить всем и во всем. Нас мучает бессонница, размышления о том, не обидели ли мы кого-нибудь, и это причиняет нам дискомфорт. В конце концов мы выросли женщинами, которые боятся неудач. Пришло время расправиться со страхами, которые глушат наши мечты и сужают наш мир, a также снижают наш шанс на счастье. Выбрав смелость, a не совершенство, мы будем отстаивать свою позицию, оставив позади то, что делает нас несчастными, и отважимся достичь того, чего искренне и страстно хотим. Совершенство направит нас на безопасный путь, однако смелость даст достичь желаемого. Поэтому автор этой книги делится соображениями и практиками, как отказаться от потребности в совершенстве и стать смелыми. Будучи смелой, хотя и несовершенной, каждая из нас может стать творцом своей самой полной, самой смелой и радостной жизни.
Кевин Хорсли. Память без ограничений. Мощные стратегии запоминания
Автор этой книги все детство и юность страдал дислексией. И уже через 10 лет после окончания школы побил мировой рекорд по запоминанию первых десяти тысяч цифр числа Пи. С помощью предлагаемых им инструментов, стратегий и упражнений на тренировку памяти вы не только сможете работать более эффективно и креативно, но и поднимете уровень своей эрудированности. В этой книге автор - профессиональный лектор международного уровня, тренер по мотивации и креативному мышлению и неоднократный рекордсмен по запоминанию - предлагает собственную методику тренировки внимания и сосредоточенности,. Она поможет превратить безликую информацию в хорошо структурированные данные, которые останутся в вашей голове надолго.