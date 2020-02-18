От науки до культуры, от фото до диеты: советы на все случаи жизни в книгах

1 Скотт Келби. Цифровая фотография: фоторецепты Эта популярная во всем мире книга написана без лишних сложных терминов и рассказывает вам, как получать отличные фотографии. Профессиональная портретная, свадебная, туристическая, ландшафтная и пейзажная съемка – каждому из жанров уделено особое внимание, каждому приему или эффекту посвящены две отдельные страницы с фотографиями автора. Одна фотография представлена в оригинале, без обработки, чтобы показать, при каких обстоятельствах происходила фотосессия, а вторая - это готовая версия. При этом автор подробно объясняет, каким образом получить такую фотографию. "Книга написана так, как будто мы находимся на съемке, а я делюсь с вами советами, рекомендациями и техниками, которые когда-то получил от опытных профессионалов, - подтверждает он. - Общаясь с другом, я пропускаю технические объяснения. Так, например, если бы вы спросили меня: "Скотт, на каком расстоянии от объекта съемки нужно поставить софтбокс, чтобы получить мягкий и красивый свет?", то в ответ я бы не читал вам лекцию о пропорции освещения или модификаторах вспышки. В реальной жизни я бы просто повернулся к вам и сказал: "Подвиньте софтбокс как можно ближе к объекту съемки, чтобы он почти / в кадр. Чем ближе софтбокс, тем более мягкий и обволакивающий свет". Я бы говорил кратко и по существу. Именно так мы будем с вами общаться и в этой книжке".

2 Сьюзен Дэвид. Эмоциональная гибкость. Как начать радоваться изменениям и получать удовольствие от работы и жизни Автор этой книги - психолог, доктор философских наук - на протяжении 20 лет изучала эмоции человека, а ее консультациями пользуются такие серьезные организации, как ООН, Всемирный экономический форум, Ernst & Young (британская аудиторско-консалтинговая компания) и другие. В книге много хорошо подобранных реальных примеров из жизни. Они помогут вам понять, как лучше всего реагировать на неизбежные взлеты и падения. Вы узнаете, как принять негатив и двигаться вперед. Эта книга поможет вам нащупать ценности, важные именно для вас. А потом идти к вашей цели не потому, что так надо или вам ее внушили, а потому, что вы сами так хотите. Для многих эта книга стала глотком свежего воздуха. Они научились преобразовывать свой негатив в положительный опыт, смогли улучшить взаимоотношения и получать удовольствие от жизни. Книга заинтересовала тех, кто сдерживал или игнорировал свои эмоции, и тех, кто выплескивал их наружу. Она заставила читателей задуматься о собственном поведении, ведь автор доказывает, что независимо от того, насколько вы умны или креативны, если вы игнорируете или неправильно воспринимаете свои эмоции, вы теряете возможность полностью реализовать свой потенциал.

3 Тара Котрелл, Дэн Зигмонд. Диета Будды. Древнее искусство сбросить вес, не теряя здравого смысла Авторами этой модной в Силиконовой долине теории похудения стали представительница Стэнфордской школы бизнеса и дзен-буддист, и если для кого-то это ничего не значит, то основной принцип диеты, касающийся времени приема пищи, а не ограничений, звучит заманчиво, не так ли?. Итак, речь идет об уменьшении временного отрезка для приема пищи. При этом разрешается добавлять в рацион почти все, что вы любите. Оказывается, советы, которые Будда давал 2500 лет назад, и ныне на редкость актуальны, понятны и просты. Тем более сейчас – в эпоху бургеров, чипсов и мороженого, а также во время бесконечных праздников и выходных. В любом случае разделы вроде "Будда с рюмкой" или "Как отдыхал Будда" могут понравиться самому взыскательному эпикурейцу и сибариту.

4 Решма Саджани. Несовершенная, однако смелая. Меньше остерегайся, больше лажай. Живи смелее! В этой книге в очередной раз напоминают о том, что многие из нас чувствуют себя раздавленными под тяжестью своих ожиданий. Мы постоянно стараемся угодить всем и во всем. Нас мучает бессонница, размышления о том, не обидели ли мы кого-нибудь, и это причиняет нам дискомфорт. В конце концов мы выросли женщинами, которые боятся неудач. Пришло время расправиться со страхами, которые глушат наши мечты и сужают наш мир, a также снижают наш шанс на счастье. Выбрав смелость, a не совершенство, мы будем отстаивать свою позицию, оставив позади то, что делает нас несчастными, и отважимся достичь того, чего искренне и страстно хотим. Совершенство направит нас на безопасный путь, однако смелость даст достичь желаемого. Поэтому автор этой книги делится соображениями и практиками, как отказаться от потребности в совершенстве и стать смелыми. Будучи смелой, хотя и несовершенной, каждая из нас может стать творцом своей самой полной, самой смелой и радостной жизни.