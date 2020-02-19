Знай наших: украинский студент заключил контракт с "королем ужасов"

Новости культуры:Украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт со Стивеном Кингом.

Украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт со Стивеном Кингом, выкупив за 1 доллар права на экранизацию его рассказа "Велотренажер" (2008) в рамках программы Dollar Baby.

Произведение "Велотренажер" - рассказ о художнике Ричарде Сифкице, который пытается похудеть и ездит на тренажере в подвале своего дома в Нью-Йорке. Чем больше Сифкиц худеет - тем чаще его преследуют странные иллюзии.

Права на экранизацию рассказа предоставляются на год. По условиям, короткометражный фильм нельзя выкладывать в сеть или транслировать на телевидении. Выпуск ленты в широкий прокат будет возможен только по личному разрешению Стивена Кинга.

Валентин Лавренюк планирует выпустить короткометражный фильм по рассказу до конца этого года, это будет его дебютный проект.

Напомним, Кинг продает студентам-режиссерам права на свои рассказы с 70-х годов. В рамках программы Dollar Baby писатель за 1 доллар делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами, чтобы те могли экранизировать его работу. Таких контрактов заключается от пяти до десяти ежегодно. Американский писатель комментирует продажу прав на экранизацию своего произведения так: "Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же, как когда-то протянули мне".