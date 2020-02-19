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Среда, 19.02.2020
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Знай наших: украинский студент заключил контракт с "королем ужасов"

Знай наших: украинский студент заключил контракт с "королем ужасов"
18:28 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт со Стивеном Кингом.

Украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт со Стивеном Кингом, выкупив за 1 доллар права на экранизацию его рассказа "Велотренажер" (2008) в рамках программы Dollar Baby.

Произведение "Велотренажер" - рассказ о художнике Ричарде Сифкице, который пытается похудеть и ездит на тренажере в подвале своего дома в Нью-Йорке. Чем больше Сифкиц худеет - тем чаще его преследуют странные иллюзии.

Права на экранизацию рассказа предоставляются на год. По условиям, короткометражный фильм нельзя выкладывать в сеть или транслировать на телевидении. Выпуск ленты в широкий прокат будет возможен только по личному разрешению Стивена Кинга.

Валентин Лавренюк планирует выпустить короткометражный фильм по рассказу до конца этого года, это будет его дебютный проект.

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Напомним, Кинг продает студентам-режиссерам права на свои рассказы с 70-х годов. В рамках программы Dollar Baby писатель за 1 доллар делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами, чтобы те могли экранизировать его работу. Таких контрактов заключается от пяти до десяти ежегодно. Американский писатель комментирует продажу прав на экранизацию своего произведения так: "Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же, как когда-то протянули мне".

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Контракт, Стивен Кинг, Права, Валентин Лавренюк.
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