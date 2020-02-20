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Четверг, 20.02.2020
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Без табу и ничего лишнего: познавательная литература о науке и сексе

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Без табу и ничего лишнего: познавательная литература о науке и сексе
17:14 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:На полках книжных магазинов появляется все больше книг с названиями, которые еще 30 лет назад невозможно было представить в свободном доступе.

  • 1

    Sex. Наука в комиксах, Ларри Гоник, Кристин ДеВо

    Ларри Гоник уже более сорока лет создает комиксы, которые объясняют математику, историю и тому подобное. Он был инструктором по вычислениям в Гарварде (где получил степени бакалавра и магистра по математике) и научным сотрудником Knight Science Journalism в MIT, и сейчас работает штатным карикатуристом в журнале Muse. Кристин ДеВо - специалистка по вопросам семейной жизни, пишет о сексуальности и отношениях. То есть это идеальный дуэт для комикса о сексе.

    Различные авторы показывали, что секс может быть трагическим, экзистенциальным, веселым или бессмысленным, Гоник и ДеВо в своей книге доказывают, что эта тема может быть познавательной и до неприличия развлекательной. Книга начинается с описаний репродуктивных страстей других видов (самка гнойного жука, например, не будет воспринимать самца, если он не подарит ей кусочек навоза хорошего размера), после этого авторы переходят к таким темам, как, например, анатомия и общения, а уже потом рассказывают собственно о сексе. Они сочетают прямолинейное повествование с комичными, минималистичными рисунками и диалогами. Гоник и ДеВо хорошо поработали, ведь им удалось передать много информации в легкой для восприятия форме, и не важно, идет ли речь о детализации методов контрацепции, или об обсуждении эффекта действия СМИ в отношении сексуальных преступлений, или о противопоставлении гомо- и гетеросексуальных знакомств. Издание будет полезно как для подростков, так и для взрослых.

  • 2

    Злюб. Как спаривались наука и секс, Мэри Роуч

    Мэри Роуч - американская писательница, журналистка и юмористка, которая пишет научно-популярные книги.

    Автор многих скандальных книг на табуированные темы на этот раз решила написать о сексе. Серьезные исследования на тему секса состоялись лишь в прошлом веке, ведь чуть раньше врачи и ученые в большинстве своём стеснялись такой темы, руководствовались собственной интуицией и редко логикой. В книге автор рассматривает множество различных фактов из всех сфер жизни, касающегося этой темы. Она сама приняла участие в нескольких исследованиях, о которых написала, а это добавляет уважения и уверенности в достоверности ее слов.

    Также Мэри Роуч дает ответы на вопросы: "Почему "Виагра" не помогает женщинам или например, пандам?", "Может ли у мертвого человека произойти эрекция?", "Является ли вагинальный оргазм мифом?". Автор показывает нам, как и почему сексуального возбуждения и оргазма - а это сложные, действительно удивительные явления на земле - настолько трудно достичь, что делает наука, чтобы кровать стала местом наибольшего удовлетворения. Очень остроумный рассказ о человеческих странностях, курьезы, которые часто случаются в медицинской науке, а также удивительные способы, к которым прибегают люди, чтобы получить сексуальное удовлетворение.

  • 3

    Секс. От нейробиологии либидо до виртуального порно, Дарья Варламова, Елена Фоер

    Дарья Варламова - журналистка, писательница, сценаристка, редактор. Интересуется безумием во всех его проявлениях. Елена Фоер - медицинская журналистка, специалистка по коммуникациям, автор научно-популярных книг.

    Книга Варламовой и Фоер базируется на биологическом и культурном смысле секса, также здесь собраны мнения ведущих экспертов в этой области. Издание может стать гидом в науку секса, а также поможет разобраться в собственной сексуальности. Авторы отвечают на вопросы, которые волнуют многих, например, почему мы выбираем того или иного партнера, что мы знаем про природные инстинкты и почему детям важно давать сексуальное воспитание.

    Хотя в интернете сейчас очень много разной информации о сексе, ей не всегда можно доверять, часто такие сообщения даже могут навредить. Именно поэтому книги, написанные специалистами из этой отрасли, очень ценны. К тому же говорить с детьми о сексе (а говорить нужно обязательно!) гораздо легче, имея под рукой соответствующую литературу.

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Литература, Наука, Книжные новинки, Секс.
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