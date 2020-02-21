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Пятница, 21.02.2020
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Обязательны к изучению: книги, которые стоит прочесть

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Обязательны к изучению: книги, которые стоит прочесть
17:11 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Романы, которые вы должны прочитать, по крайней мере, раз в жизни.

  • 1

    "Бегущий за ветром" Халед Хоссейни

    Повествование ведется на фоне меняющейся политической обстановки в Афганистане 1970-х годов в период после 9/11. "Бегущий за ветром" - это история маловероятной и сложной дружбы между Амиром (сыном богатого купца) и Хасаном (сыном раба его отца). Культурные и классовые различия, а также потрясения и жестокости войны разрывают их на части. У каждого из них есть своя трагедия и своя судьба. Но они остаются связанными всю жизнь. Хоссейни показывает нам мир обычных людей, которые живут, умирают, молятся, мечтают и любят. Это история о том, что длинные тени семейных тайн падают на десятилетия потомков, это история о непреходящей дружеской любви и преобразующей силе прощения. Купить:печатную книгу

  • 2

    "Гордость и предубеждение" Джейн Остин

    Эта самая известная работа Джейн Остин является чем-то гораздо большим, чем комедией нравов о брачных вопросах и жизни в светском обществе в Англии в 19-веке. "Гордость и предубеждение" остается одним из самых живучих произведений английской литературы не потому, что мы получаем незабываемое удовольствие, наблюдая искры чувств между Элизабет Беннет и мистером Дарси (хотя это, конечно, достаточно весомая причина). Читатели проникаются этим романом потому, что Остин откровенно оголяет человеческий характер со всеми его красотами и его недостатки. "Гордость и предубеждение" - это роман о преодолении разногласий и общественных классах, об умении смеяться по жизни, даже когда она становится крайне несправедливой. Это книга о том, что любить кого-то – значит любить его вопреки всему, а не из-за чего-то. Купить:печатную книгуэлектронную книгу

  • 3

    "Маленькие женщины" Луиза Мэй Олкотт

    Богато написанный роман с броскими и запоминающимися персонажами, "Маленькие женщины" приглашает нас в теплый комфортный дом американской семье 19-го века. Каждый сможет найти среди героев этой книги ту черту характера, которая бы резонировала с ним, будь то характерность Джо, тщеславие Мэг, озорство Эми или застенчивость Бет. Роман представляет собой историю, представляющую собой переход четырех сестер из девичества в женственность во времена гражданской войны в Америке. Вместе они узнают о суровых реалиях бедности, болезнях и смерти, и, как во сне, влюбляются и смеются, проходя через все это. Это трогательный роман о важности семьи и простоте, домашнем комфорте, в котором никто никогда не будет одиноким.

  • 4

    "Джейн Эйр" Шарлотта Бронте

    Классический роман Бронте рассказывает историю борьбы молодой девушки за свое место под солнцем и свое счастье в этом тяжелом и жестоком мире. Она переживает тиранию в детском возрасте, так как остается бедной сиротой под крышей злой тети, плачевные условия в сиротской школе и сталкивается с темными тайнами семьи, когда в качестве гувернантки попадает в дом загадочного и манящего мистера Рочестера. Волевая и сильная, Джейн жаждет независимости, в которой викторианская Англия отказывала всем женщинам. Ее трагическая история выступает в качестве примера того, как женщина выбирает свой собственный путь в жизни перед лицом множества трудностей и насмешек. Но, кроме этого, "Джен Эйр" - это прекрасная история настоящей любви!

  • 5

    "Убить пересмешника" Харпер Ли

    Этот роман обратил на себя еще больше внимания публики после недавнего заявления, что Ли намерена выпустить приквел, так что даже если вы читали его раньше, теперь наступило хорошее время для того, чтобы вернуться к нему еще раз. Повествование ведется от лица 6-летнего скаута Финча, его история касается происшествия, которое сотрясло его родной город Алабаму, когда афро-американец Том Робинсон был обвинен в изнасиловании молодой белой женщины. Отец скаута, Аттикус Финч, становится адвокатом, назначенным представлять Робинсона. Переплетая чувство юмора и предельную честность и серьезность, роман критически смотрит на социальные вопросы относительно классовой, расовой и половой политики и на иногда ироничную несправедливость американской правовой системы.

НЕдобрая классика: топ-10 пугающих книг прошлого

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