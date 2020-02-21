Обязательны к изучению: книги, которые стоит прочесть

1 "Бегущий за ветром" Халед Хоссейни Повествование ведется на фоне меняющейся политической обстановки в Афганистане 1970-х годов в период после 9/11. "Бегущий за ветром" - это история маловероятной и сложной дружбы между Амиром (сыном богатого купца) и Хасаном (сыном раба его отца). Культурные и классовые различия, а также потрясения и жестокости войны разрывают их на части. У каждого из них есть своя трагедия и своя судьба. Но они остаются связанными всю жизнь. Хоссейни показывает нам мир обычных людей, которые живут, умирают, молятся, мечтают и любят. Это история о том, что длинные тени семейных тайн падают на десятилетия потомков, это история о непреходящей дружеской любви и преобразующей силе прощения. Купить:печатную книгу

2 "Гордость и предубеждение" Джейн Остин Эта самая известная работа Джейн Остин является чем-то гораздо большим, чем комедией нравов о брачных вопросах и жизни в светском обществе в Англии в 19-веке. "Гордость и предубеждение" остается одним из самых живучих произведений английской литературы не потому, что мы получаем незабываемое удовольствие, наблюдая искры чувств между Элизабет Беннет и мистером Дарси (хотя это, конечно, достаточно весомая причина). Читатели проникаются этим романом потому, что Остин откровенно оголяет человеческий характер со всеми его красотами и его недостатки. "Гордость и предубеждение" - это роман о преодолении разногласий и общественных классах, об умении смеяться по жизни, даже когда она становится крайне несправедливой. Это книга о том, что любить кого-то – значит любить его вопреки всему, а не из-за чего-то. Купить:печатную книгуэлектронную книгу

3 "Маленькие женщины" Луиза Мэй Олкотт Богато написанный роман с броскими и запоминающимися персонажами, "Маленькие женщины" приглашает нас в теплый комфортный дом американской семье 19-го века. Каждый сможет найти среди героев этой книги ту черту характера, которая бы резонировала с ним, будь то характерность Джо, тщеславие Мэг, озорство Эми или застенчивость Бет. Роман представляет собой историю, представляющую собой переход четырех сестер из девичества в женственность во времена гражданской войны в Америке. Вместе они узнают о суровых реалиях бедности, болезнях и смерти, и, как во сне, влюбляются и смеются, проходя через все это. Это трогательный роман о важности семьи и простоте, домашнем комфорте, в котором никто никогда не будет одиноким.

4 "Джейн Эйр" Шарлотта Бронте Классический роман Бронте рассказывает историю борьбы молодой девушки за свое место под солнцем и свое счастье в этом тяжелом и жестоком мире. Она переживает тиранию в детском возрасте, так как остается бедной сиротой под крышей злой тети, плачевные условия в сиротской школе и сталкивается с темными тайнами семьи, когда в качестве гувернантки попадает в дом загадочного и манящего мистера Рочестера. Волевая и сильная, Джейн жаждет независимости, в которой викторианская Англия отказывала всем женщинам. Ее трагическая история выступает в качестве примера того, как женщина выбирает свой собственный путь в жизни перед лицом множества трудностей и насмешек. Но, кроме этого, "Джен Эйр" - это прекрасная история настоящей любви!