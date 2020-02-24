Решение всех проблем - в книгах: литература о креативности

1 Крис Гриффитс, Мелина Кости. Руководство по креативному мышлению Авторы этой книги изобрели воспроизводимую систему, позволяющую людям "открывать" разум и побеждать в борьбе с профессиональными вызовами, используя силу креативного мышления. Поэтому нам на жизненных примерах продемонстрируют то, как творчество может быть одновременно фантазийным и логичным и как эта традиционно "мягкая сила" может систематически приводить к мощным результатам. В целом это прекрасное решение для всех, кто хочет развивать собственную креативность, способность решать проблемы творчески, наконец, формировать собственные возможности достигать успеха в мире, который постоянно и непредсказуемо меняется. Также эта книга очень практична в том смысле, что она помогает читателю в умственной подготовке к эффективному и творческому решению проблем от начала до конца.

2 Авинаш К. Диксит, Барри Дж. Нейлбафф. Искусство стратегии. Путеводитель к успеху в жизни и бизнесе от экспертов теории игры Эта книга для того, кто хочет достичь большего в бизнесе и жизни, используя научно доказанные стратегии, а также для тех, кто увлекается математикой и теорией игр. В общем стратегическое мышление - это искусство превзойти соперника, осознавая, что соперник пытается превзойти тебя. Это также искусство поиска путей к сотрудничеству, даже когда другие управляемы исключительно личной выгодой. Это искусство толковать и выявлять информацию. А еще искусство ставить себя на место другого, чтобы предсказать его поступки и повлиять на них. Авторы книги считают, что искусное стратегическое мышление в таких многочисленных и разнообразных ситуациях продолжает оставаться искусством, но в основе его есть несколько простых базовых принципов - так и возникает целая наука стратегии, а именно - теория игры.

3 Сьюзен Дэвид. Эмоциональная ловкость. Как начать радоваться изменениям и получать удовольствие от работы и жизни Автор этой книги - психолог, доктор философских наук - в течение 20 лет изучала эмоции человека, а ее консультациями пользуются такие серьезные организации, как ООН, Всемирный экономический форум, Ernst&Young и другие. В книге много хорошо подобранных реальных примеров из жизни. Они помогут вам понять, как лучше реагировать на неизбежные взлеты и падения. Вы узнаете, как принять негатив и двигаться вперед. Эта книга поможет вам нащупать ценности, важные именно для вас. А потом идти к вашей цели не потому, что так надо или вам ее внушили, а потому, что вы сами так хотите. Для многих эта книга стала глотком свежего воздуха. Они научились превращать свой негатив в положительный опыт, смогли улучшить взаимоотношения и получать удовольствие от жизни. Книга заинтересовала тех, кто сдерживал или игнорировал свои эмоции и тех, кто выплескивал их наружу. Она заставила читателей задуматься о собственном поведении, ведь автор доказывает, что независимо от того, насколько вы умны или креативны, если вы игнорируете или неправильно воспринимаете свои эмоции, вы теряете возможность полностью реализовать свой потенциал.

4 Валерия Козлова. Технология EQ-BOOST. Как использовать эмоциональный интеллект в бизнесе и жизни Автор этой книги уверена, что бизнес, карьера, как и вся наша жизнь - это прежде всего эмоции. Побеждает тот, кто понимает себя, умеет управлять собственными эмоциями и моделировать схожие эмоции у других. Поэтому, если принимаете решение на эмоциях, а потом жалеете о его последствиях, или долго взвешиваете все "за" и "против", подсчитываете, пытаетесь спрогнозировать - и теряете шанс, потому что стоило довериться интуиции и принять решение быстро, тогда эта книга для вас. В ней говорится о том, как воспользоваться особой авторской методике бизнес-тренера Валерии Козловой, чтобы повысить уровень своего эмоционального интеллекта и достичь успеха в жизни и бизнесе.