Скачать
Понедельник, 24.02.2020
Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых
Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых
Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения
Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения
Суркис жестко раскритиковал УАФ
Суркис жестко раскритиковал УАФ
В элегантном платье: Стильный выход Иванки Трамп (Фото)
В элегантном платье: Стильный выход Иванки Трамп (Фото)

Решение всех проблем - в книгах: литература о креативности

Смотрите фото (6)
Решение всех проблем - в книгах: литература о креативности
15:13 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Нас в очередной раз убеждают, что начать радоваться изменениям и получать удовольствие можно уже сейчас, независимо от того, "творчески" или "логично" мы этого достигли. И это, кажется, правильно - разве нет?

  • 1

    Крис Гриффитс, Мелина Кости. Руководство по креативному мышлению

    Авторы этой книги изобрели воспроизводимую систему, позволяющую людям "открывать" разум и побеждать в борьбе с профессиональными вызовами, используя силу креативного мышления. Поэтому нам на жизненных примерах продемонстрируют то, как творчество может быть одновременно фантазийным и логичным и как эта традиционно "мягкая сила" может систематически приводить к мощным результатам. В целом это прекрасное решение для всех, кто хочет развивать собственную креативность, способность решать проблемы творчески, наконец, формировать собственные возможности достигать успеха в мире, который постоянно и непредсказуемо меняется. Также эта книга очень практична в том смысле, что она помогает читателю в умственной подготовке к эффективному и творческому решению проблем от начала до конца.

  • 2

    Авинаш К. Диксит, Барри Дж. Нейлбафф. Искусство стратегии. Путеводитель к успеху в жизни и бизнесе от экспертов теории игры

    Эта книга для того, кто хочет достичь большего в бизнесе и жизни, используя научно доказанные стратегии, а также для тех, кто увлекается математикой и теорией игр. В общем стратегическое мышление - это искусство превзойти соперника, осознавая, что соперник пытается превзойти тебя. Это также искусство поиска путей к сотрудничеству, даже когда другие управляемы исключительно личной выгодой. Это искусство толковать и выявлять информацию. А еще искусство ставить себя на место другого, чтобы предсказать его поступки и повлиять на них. Авторы книги считают, что искусное стратегическое мышление в таких многочисленных и разнообразных ситуациях продолжает оставаться искусством, но в основе его есть несколько простых базовых принципов - так и возникает целая наука стратегии, а именно - теория игры.

  • 3

    Сьюзен Дэвид. Эмоциональная ловкость. Как начать радоваться изменениям и получать удовольствие от работы и жизни

    Автор этой книги - психолог, доктор философских наук - в течение 20 лет изучала эмоции человека, а ее консультациями пользуются такие серьезные организации, как ООН, Всемирный экономический форум, Ernst&Young и другие. В книге много хорошо подобранных реальных примеров из жизни. Они помогут вам понять, как лучше реагировать на неизбежные взлеты и падения. Вы узнаете, как принять негатив и двигаться вперед. Эта книга поможет вам нащупать ценности, важные именно для вас. А потом идти к вашей цели не потому, что так надо или вам ее внушили, а потому, что вы сами так хотите. Для многих эта книга стала глотком свежего воздуха. Они научились превращать свой негатив в положительный опыт, смогли улучшить взаимоотношения и получать удовольствие от жизни. Книга заинтересовала тех, кто сдерживал или игнорировал свои эмоции и тех, кто выплескивал их наружу. Она заставила читателей задуматься о собственном поведении, ведь автор доказывает, что независимо от того, насколько вы умны или креативны, если вы игнорируете или неправильно воспринимаете свои эмоции, вы теряете возможность полностью реализовать свой потенциал.

  • 4

    Валерия Козлова. Технология EQ-BOOST. Как использовать эмоциональный интеллект в бизнесе и жизни

    Автор этой книги уверена, что бизнес, карьера, как и вся наша жизнь - это прежде всего эмоции. Побеждает тот, кто понимает себя, умеет управлять собственными эмоциями и моделировать схожие эмоции у других. Поэтому, если принимаете решение на эмоциях, а потом жалеете о его последствиях, или долго взвешиваете все "за" и "против", подсчитываете, пытаетесь спрогнозировать - и теряете шанс, потому что стоило довериться интуиции и принять решение быстро, тогда эта книга для вас. В ней говорится о том, как воспользоваться особой авторской методике бизнес-тренера Валерии Козловой, чтобы повысить уровень своего эмоционального интеллекта и достичь успеха в жизни и бизнесе.

  • 5

    Сергей Гаврилов. Все точки над "i" сториями. Сторителинг для сценаристов, писателей и блоггеров

    Как известно, сторителинг - это не только о книгах или кино. Он необходим также в прагматических сферах - в бизнесе, политике, менеджменте и даже образовании. Поэтому эта книга будет одинаково интересна и полезна писателям, сценаристам, блогерам и всем, кто хочет быть услышанным в современном информационном мире. Как это сделать? Подавать информацию максимально кратко и структурировано, эмоционально и образно можно через историю. Быть хорошим рассказчиком, что непросто, но возможно. Если, конечно, научиться сторителингу. Поэтому как развить идею и тему, как создать фабулу и сюжет, героя и конфликт, как работать со структурой и опорными точками - обо всем этом рассказывает автор книжке. В которой, между прочим, также собраны профессиональные инструменты, творческие лайфхаки и практические упражнения, чтобы упорядочить мысли и рассказать свою историю.

Обязательны к изучению: книги, которые стоит прочесть

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Литература, Креативность, Книжные новинки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
02 OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
03 "Самый красивый преступник в мире" вернулся на подиум (Фото)
04 К чему может привести нехватка магния?
05 Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
В Украине появится новая военная стратегия
В Украине появится новая военная стратегия
Названа причина аномально теплой зимы
Названа причина аномально теплой зимы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.02 – 23.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь