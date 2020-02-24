Решение всех проблем - в книгах: литература о креативности

Крис Гриффитс, Мелина Кости. Руководство по креативному мышлению
Авторы этой книги изобрели воспроизводимую систему, позволяющую людям "открывать" разум и побеждать в борьбе с профессиональными вызовами, используя силу креативного мышления. Поэтому нам на жизненных примерах продемонстрируют то, как творчество может быть одновременно фантазийным и логичным и как эта традиционно "мягкая сила" может систематически приводить к мощным результатам. В целом это прекрасное решение для всех, кто хочет развивать собственную креативность, способность решать проблемы творчески, наконец, формировать собственные возможности достигать успеха в мире, который постоянно и непредсказуемо меняется. Также эта книга очень практична в том смысле, что она помогает читателю в умственной подготовке к эффективному и творческому решению проблем от начала до конца.
Авинаш К. Диксит, Барри Дж. Нейлбафф. Искусство стратегии. Путеводитель к успеху в жизни и бизнесе от экспертов теории игры
Эта книга для того, кто хочет достичь большего в бизнесе и жизни, используя научно доказанные стратегии, а также для тех, кто увлекается математикой и теорией игр. В общем стратегическое мышление - это искусство превзойти соперника, осознавая, что соперник пытается превзойти тебя. Это также искусство поиска путей к сотрудничеству, даже когда другие управляемы исключительно личной выгодой. Это искусство толковать и выявлять информацию. А еще искусство ставить себя на место другого, чтобы предсказать его поступки и повлиять на них. Авторы книги считают, что искусное стратегическое мышление в таких многочисленных и разнообразных ситуациях продолжает оставаться искусством, но в основе его есть несколько простых базовых принципов - так и возникает целая наука стратегии, а именно - теория игры.
Сьюзен Дэвид. Эмоциональная ловкость. Как начать радоваться изменениям и получать удовольствие от работы и жизни
Автор этой книги - психолог, доктор философских наук - в течение 20 лет изучала эмоции человека, а ее консультациями пользуются такие серьезные организации, как ООН, Всемирный экономический форум, Ernst&Young и другие. В книге много хорошо подобранных реальных примеров из жизни. Они помогут вам понять, как лучше реагировать на неизбежные взлеты и падения. Вы узнаете, как принять негатив и двигаться вперед. Эта книга поможет вам нащупать ценности, важные именно для вас. А потом идти к вашей цели не потому, что так надо или вам ее внушили, а потому, что вы сами так хотите. Для многих эта книга стала глотком свежего воздуха. Они научились превращать свой негатив в положительный опыт, смогли улучшить взаимоотношения и получать удовольствие от жизни. Книга заинтересовала тех, кто сдерживал или игнорировал свои эмоции и тех, кто выплескивал их наружу. Она заставила читателей задуматься о собственном поведении, ведь автор доказывает, что независимо от того, насколько вы умны или креативны, если вы игнорируете или неправильно воспринимаете свои эмоции, вы теряете возможность полностью реализовать свой потенциал.
Валерия Козлова. Технология EQ-BOOST. Как использовать эмоциональный интеллект в бизнесе и жизни
Автор этой книги уверена, что бизнес, карьера, как и вся наша жизнь - это прежде всего эмоции. Побеждает тот, кто понимает себя, умеет управлять собственными эмоциями и моделировать схожие эмоции у других. Поэтому, если принимаете решение на эмоциях, а потом жалеете о его последствиях, или долго взвешиваете все "за" и "против", подсчитываете, пытаетесь спрогнозировать - и теряете шанс, потому что стоило довериться интуиции и принять решение быстро, тогда эта книга для вас. В ней говорится о том, как воспользоваться особой авторской методике бизнес-тренера Валерии Козловой, чтобы повысить уровень своего эмоционального интеллекта и достичь успеха в жизни и бизнесе.
Сергей Гаврилов. Все точки над "i" сториями. Сторителинг для сценаристов, писателей и блоггеров
Как известно, сторителинг - это не только о книгах или кино. Он необходим также в прагматических сферах - в бизнесе, политике, менеджменте и даже образовании. Поэтому эта книга будет одинаково интересна и полезна писателям, сценаристам, блогерам и всем, кто хочет быть услышанным в современном информационном мире. Как это сделать? Подавать информацию максимально кратко и структурировано, эмоционально и образно можно через историю. Быть хорошим рассказчиком, что непросто, но возможно. Если, конечно, научиться сторителингу. Поэтому как развить идею и тему, как создать фабулу и сюжет, героя и конфликт, как работать со структурой и опорными точками - обо всем этом рассказывает автор книжке. В которой, между прочим, также собраны профессиональные инструменты, творческие лайфхаки и практические упражнения, чтобы упорядочить мысли и рассказать свою историю.