Жульничают даже творцы: 5 известных авторов, которых обвинили в плагиате

1 Кристиан Серруя Эта женщина была известна своими романами до того, как в 2019 году она была обвинена в плагиате даже не одной книги, а десятков других изданий. Поговаривают, что она дословно копировала фрагменты из чужих книг, после выдавая их за свои. Впервые плагиат в работах Кристиан обнаружила девушка по имени Кортни Милан, которая узнала в тексте собственную работу, что до этого размещала в блоге. После этого многие авторы стали говорить о том, что находили фрагменты своих сюжетов и идей в книгах Кристиан. Вскоре это даже привело к тому, что книги Серруи начали рассматривать буквально под микроскопом, выискивая там фрагменты плагиата. Кристиан было всего двадцать лет, когда она работала юристом в Бразилии, после чего переехала и решила заняться творчеством, поскольку, как она сама говорила, она всегда обожала писать. Меньше, чем за семь лет, ей удалось написать около 30 романов, что, конечно же, очень впечатляет. Однако вместо того, чтобы сознаться в плагиате, Кристиан поступила совершенно неожиданным образом. Она обвинила автора, которого наняла за 5 долларов в час, однако в писательском сообществе это не улучшило мнение о ней. Из-за этого она была вынуждена закрыть свой Твиттер, а также собственный веб-сайт. Её книги в большинстве магазинов больше не продаются.

2 Каавия Вишванатан В 2006 году, когда Каавии было 16 лет, она опубликовала свой первый роман "Как Опал Мехта поцеловалась, сорвалась и ожила", который стал серьёзным открытием в писательском мире. Вишванатан в то время была студенткой Гарварда, а её главной героиней как раз и стала девушка, которая всеми силами хотела попасть в это учебное заведение. Книга имела весьма яркий слоган: "Как далеко вы готовы зайти, чтобы получить желаемое?". После публикации книга быстро взлетела до уровня бестселлера, куда также был включен роман Меган Маккафферти о молодой девушке. Конечно же, это не могло не вызвать у людей желание сравнивать эти две книги. И именно из-за этого книга Каавии потерпела неудачу. После тщательной проверки было обнаружено, что многие разделы из книги Меган Каавия просто скопировала и вставила в свою. Журналисты из издания The New York Times нашли по меньшей мере 29 отрывков, содержавших плагиат. Когда об этом заговорили, Каавия призналась в том, что бессознательно копировала чужой труд. Книга, которая заработала почти что 500 тысяч долларов, была отозвана из магазинов. Впрочем, этот скандал не навредил девушке, которая вскоре начала новую жизнь и занялась карьерой в законодательной сфере.

3 Уильям Лаудер Плагиат никогда не был чем-то новым в писательском деле даже в 1747 году, когда Уильям Лаудер решил совершить нечто подобное. Уильям был ученым в Эдинбургском университете, который, как говорят, был очень опечален тем, что его не признает мировое сообщество, тогда как он сам грезил о славе. Для этого он придумал хитрый план, как обеспечить себя славой и улучшить свою репутацию, а именно – решил назвать работу Джона Милтона "Потерянный рай" плагиатом. Он создал серию эссе, которые, с его точки зрения, доказывали, что столь гениальное стихотворение Милтона на самом деле плагиат, который наполнен чужими цитатами. При этом он надеялся, что это обеспечит ему репутацию гениального ученого. А для того, чтобы убедить людей в своей правоте, он вставил строчки из стиха Милтона в переводы старых работ, тем самым пытаясь создать источник плагиата. Таким образом, в попытке доказать, что Милтон использовал в своём стихе плагиат, Уильям сам занимался им, переписывая его строчки и прибавляя их к более ранним авторам. Конечно же, он и не думал о том, что оригиналы текстов на самом деле не содержали этих строк и его мошенничество вскоре вскроется. Лаудер был вынужден признать, что совершил ошибку, и публично извиниться. Это вынудило его завершить карьеру учёного и покинуть университет, дабы вскоре открыть небольшой магазинчик в Вест-Индии.

4 Стивен Амброуз До истории с плагиатом Стивен был известен как автор бестселлеров в жанре публицистики, а потому, когда он опубликовал свою новую книгу о пилоте бомбардировщика времён Второй мировой войны и люди обнаружили там явный плагиат, это было настоящим скандалом. Другой историк обнаружил в тексте свои собственные слова, однако всё было не так просто. Амброуз указал этого человека в сносках как источник информации, но в самом тексте не добавил кавычки, которые говорили бы о том, что определенные фрагменты были заимствованы. Вероятно, это была простая ошибка и недочет, за которую Стивен извинился, а другой автор принял эти извинения. Но этот случай заставил журналистов журнала Forbes копнуть немного глубже. Они обнаружили ещё много фрагментов, которые принадлежали другим авторам, в книгах Амброуза. Но сам Стивен отнесся к этому с меньшим пониманием, чем в первом случае, а потому с раздражением отметил: "Если я вижу какой-то отрывок, и это то, что я хочу сказать и что мне нужно донести в моей книге, я просто печатаю это и ставлю автора в список источников". После смерти Стивена в 2002 году, журналисты заявили о том, что самая известная его работа, которая описывала жизнь Дуайта Д. Эйзенхауэра, на самом деле была основана на выдуманных событиях и сфабрикованных интервью. Стивен утверждал, будто бы провел часы в офисе самого президента, узнавая информацию из первых уст. Однако данные свидетельствуют о том, что они встречались максимум пять часов за всё время написания текста. Кроме того, в те дни, когда Амброуз говорил, что они встречались с президентом, он на самом деле находился далеко за пределами своего офиса.