Замурчательные книги: разношерстные истории о самых разных кошках

1 "Уличный кот по имени Боб", Джеймс Боуэн Одна из популярных книг современности не оставит равнодушным ни одного любителя кошек. Это биографические мемуары, по которым позднее был снят один из самых лучших фильмов о кошках. Это первая книга цикла бестселлеров, повествующих про жизнь кота Боба. У Джеймса Боуэна полно проблем в жизни. Семья не горит желанием общаться с опустившимся наркоманом, мечты о музыкальной карьере рухнули. Парень едва зарабатывает на пропитание, распевая песни на улицах под гитару. Одно знакомство меняет всю никчемную ранее жизнь! Однажды к Джеймсу пришел рыжий кот по кличке Боб. Боуэн впервые ощутил себя кому-то нужным.

2 "Хроники странствующего кота", Хиро Арикава Это милый бестселлер, который уже успел покорить сердца миллионов читателей. Сюжет данного произведения развивается вокруг Сатору и его кота по имени Нана. Они являются лучшими друзьями, путешествующими во времени и пространстве. Кот Нана выступает рассказчиком, который иногда понимает своего хозяина намного лучше, чем он сам.

3 "Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир", Вики Майрон Никто не ожидал, что этот кот принесет столько счастья. Когда-то его подбросили в библиотеку и, он обрел свой дом.

4 "Кот внутри", Уильям Берроуз Эта автобиографическая книга показывает нелегкие взаимоотношения между кошками и людьми. Автор рассказывает о животных, с которыми ему удалось контактировать в жизни. Иногда эти истории даже трагичны. Берроуз известен своей любовь к кошкам и даже на многих фото писатель держит на руках милых пушистых друзей.

5 "О кошках", Чарльз Буковски У Буковски одинаково много как поклонников, так и тех, кто на дух не выносит творчество этого не всегда доброго автора. Однако в данной книге чувствуется, как много в нем доброты, которая словно генерируется, когда рядом есть милый, пушистый друг.

6 "Кошачьи хлопоты", Дорин Тови Миссис Тови известна как писательница, которая была просто без ума от кошек. Дорин посвятила своим питомцам множество биографичных книг, показав все радости и трудности человека, который готов дарить безграничную заботу животным.

7 "Кошки и собаки", Джеймс Хэрриот Данную книгу написал известный ветеринар и писатель. Он расскажет интересные истории о кошках и собаках.

8 "Кошачьи", Акиф Пиринчи Пиринчи пользуется огромной популярностью в среде котолюбов-книгоманов благодаря своему всемирно известному циклу "Felidae" ("Кошачьи"). Вас ждет увлекательная серия детективов! Кот Френсис решается провести расследование загадочных убийств, скоро он придет к выводу о том, что ужасные события связаны с людьми. Пришло время разбираться.

9 "Как распознать, что твой кот решил тебя прикончить", Мэтью Инман Я просто не могу обойти стороной эту забавную книгу комиксов, в которой автор с преувеличенной серьезностью и сарказмом дает пояснение повадкам котов. Все это выполнено в шуточной форме. Вы думали, что котик принес вам дохлую птичку в качестве подарка и как знак великого к вам уважения? Как бы не так! Этим мафиозным жестом он намекает, что вам крышка.

10 "Кошкина пижама", Рэй Брэдбери Как вам обложка с безумным Чеширским Котом в образе злого монстра? Видя рисунок, мне хочется посмотреть в глаза иллюстраторам и редакторам,задав им сокровенный вопрос: "Вы совсем дурачки, да?"… Вот что бывает, когда в издательстве иллюстрируют книгу, даже не читая. Не ждите жути, ведь история полна добра. Это чарующий рассказ о любви, об одиночестве и о том, как маленький пушистый котенок может даровать счастье людям. Это история знакомства парня и девушки, которые совсем рассорились поначалу, когда каждый хотел забрать себе бездомного котенка.

11 "Кыся", Владимир Кунин У Кунина довольно внушительный одноименный цикл о Кысе. Автор рассказывает нам про забавного кота, который жил в 90-х годах. Этому необычному пушистому философу предстоит неожиданное путешествие за границу. Ну и конечно, его ждут приключения.