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Финалисты Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка

Финалисты Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка
13:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости культуры:Как отмечается, конкурс направлен на повышение социального престижа государственного языка в Украинском государстве.

Состоялся финальный этап ХХ Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка, который определил финалистов.

Об этом сообщает пресс-служба Лиги украинских меценатов на странице конкурса в Facebook.

"Победители и призеры областных этапов 29 февраля соревновались в финале этого массового языкового марафона. Теперь их работы, зашифрованные, будет проверять авторитетное жюри, возглавляемое директором Института украинского языка НАН Украины, доктором филологии Павлом Гриценко. Оно и определит имена всех, кто 12 мая этого года поднимется на сцену Национального театра им. Ивана Франко для получения наград за знание государственного языка ", - говорится в сообщении.

А поскольку украинская власть "не слишком последовательно занимается такими делами, поэтому национально сознательная общественность вместе с ответственными работниками образования не бросают на произвол судьбы этот проект".

"И вот уже 20 лет подряд, несмотря на политические тренды, конкурс проходит не только в Украине, но и в мировой украинской диаспоре. Он также имеет целью консолидировать мировое украинство, которое может стать нашим мощным лобби", - отмечают организаторы.

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Награждение украинцев зарубежья состоится позже. Дипломы конкурсантам будут вручать представители украинского дипломатического корпуса во время торжественных событий.

Также отмечается, что Киев, который официально начинал у себя двадцатый языковой марафон, передаст его эстафету какой-то из областей 12 мая на церемонии официального закрытия ХХ Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка в театре имени Ивана Франко, который начнется в 12:00.

Такой сценарий языкового турнира: ежегодно право официального его открытия у себя получает другая область, которая и подает сигнал для всей

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Украинский язык, тесты, Петр Яцык, Конкурс по украинскому языку имени Петра Яцыка, Кункурсы.
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