Финалисты Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка

Состоялся финальный этап ХХ Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка, который определил финалистов.
Об этом сообщает пресс-служба Лиги украинских меценатов на странице конкурса в Facebook.
"Победители и призеры областных этапов 29 февраля соревновались в финале этого массового языкового марафона. Теперь их работы, зашифрованные, будет проверять авторитетное жюри, возглавляемое директором Института украинского языка НАН Украины, доктором филологии Павлом Гриценко. Оно и определит имена всех, кто 12 мая этого года поднимется на сцену Национального театра им. Ивана Франко для получения наград за знание государственного языка ", - говорится в сообщении.
А поскольку украинская власть "не слишком последовательно занимается такими делами, поэтому национально сознательная общественность вместе с ответственными работниками образования не бросают на произвол судьбы этот проект".
"И вот уже 20 лет подряд, несмотря на политические тренды, конкурс проходит не только в Украине, но и в мировой украинской диаспоре. Он также имеет целью консолидировать мировое украинство, которое может стать нашим мощным лобби", - отмечают организаторы.
Награждение украинцев зарубежья состоится позже. Дипломы конкурсантам будут вручать представители украинского дипломатического корпуса во время торжественных событий.
Также отмечается, что Киев, который официально начинал у себя двадцатый языковой марафон, передаст его эстафету какой-то из областей 12 мая на церемонии официального закрытия ХХ Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка в театре имени Ивана Франко, который начнется в 12:00.
Такой сценарий языкового турнира: ежегодно право официального его открытия у себя получает другая область, которая и подает сигнал для всей