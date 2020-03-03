Виноват коронавирус: Лейпцигскую книжную выставку отменили

Новости культуры:Немецкую книжную выставку, которая должна была состояться с 12 по 15 марта, пришлось отменить из-за эпидемии коронавируса.

Коронавирус дает о себе знать во всех сферах человеческой деятельности. Из-за болезни уже отменили ряд модных показов, отменили культурные выставки и прервали спортивные соревнования.

Сегодня, 3 марта, стало известно о том, что в немецком городке Лейпциг не будет запланированной книжной выставки.

Выставка должна была состояться с 12 по 15 марта 2020 года. Вместе с ней отменили все мероприятия и фестиваль чтения Manga Comic Con.

Коронавирус Covid-19 впервые был зафиксирован в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане, население которого составляет 12 миллионов человек. Впоследствии Всемирная организация здравоохранения признала заболевание чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По состоянию на 3 марта вирус зафиксирован в более чем 60 странах мира. Случаи коронавируса подтвердились у 90 тысяч человек, из которых умерли 3 тысячи, а поправились – 50 тысяч.