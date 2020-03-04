Скандальные романы известных писателей, которые вызывают противоречивые чувства

Новости культуры:Книга - это удивительный мир, который не ограничивает фантазию.

Всегда существовали писатели и поэты, которые шли наперекор социальным рамкам. В современном обществе таких тоже немало. Есть довольно противоречивые личности в литературной среде, которых обсуждают и осуждают, их произведения запрещают читать или не понимают. Например, Чак Паланик, Хантер Томпсон, Чарльз Буковски. У каждого из них есть один или несколько романов, которые вызывают в людях очень противоречивые чувства. В их произведениях поднимаются темы: зависимостей, насилия, антисоциального поведения, распущенности и т.п. Если смотреть однобоко, то можно лишь осудить как самих писателей, так и их романы, но если попробовать понять непростую жизнь каждого персонажа, то можно увидеть глубокие личные переживания, психологические травмы и эмоциональную боль.

Чак Паланик "Удушье"

Писатель родился 21 февраля 1962 года в городе Песко, который находится в штате Вашингтон. До 14 лет он жил вместе с семьей в вагончике, затем родители развелись и стали жить отдельно. Чаку и его трем братьям часто приходилось оставаться на попечение бабушки с дедушкой на ранчо. Дед будущего знаменитого писателя был украинцем, который переехал в США еще в 1907 году. Он оставил своей семье украинскую фамилию, которая в оригинале была Паланюк.

Уже став известным, Чак Паланик вызывал осуждение общества своим творчеством, его романы не все понимали, потому что они отличаются прямолинейностью, мрачностью и жесткими реалиями жизни. Чак признавался прессе в своей гомосексуальности, но имя партнера никогда не разглашал, считая, что личная жизнь не должна выноситься на всеобщее обозрение. А возможно, он опасался чрезмерного внимания фанатов. Известно только, что он живет в Ванкувере вместе со своим партнером на окраине города.

Роман "Удушье" был написан в 2001 году, в нем повествуется о двух товарищах, которые ведут крайне странный образ жизни. Они играют роли исторических персонажей из древних времен в тематических парках. Оба друга являются сексоголиками, но стараются учиться контролировать свою зависимость, поэтому посещают анонимные групповые занятия. Виктор Манчини, главный герой книги, зарабатывает деньги тем, что инсценирует собственное удушье в различных общественных местах. Его каждый раз спасают разные люди, а затем они же присылают ему деньги. Он таким образом манипулирует сознанием человека, потому что в его "спасителе" потом просыпается некая забота и желание помочь.

Мать Виктора находится в больнице для душевнобольных, а ему необходимо оплачивать ее нахождение там. Именно поэтому он зарабатывает вот таким странным способом. Возможно, он так быстрее может получить необходимую сумму. Его мать вскоре перестает его узнавать и считает, что перед ней не сын, а адвокат, которому она однажды начинает рассказывать историю появления на свет Виктора. В этом рассказе она сообщает, что ее сын был непорочно зачат и он никто иной, как клон самого Иисуса.

Хантер Томпсон "Страх и отвращение в Лас-Вегасе"

Родился Томпсон в штате Кентукки 18 июля 1937 года. После смерти отца, матери Хантера пришлось одной воспитывать трех сыновей. Не выдержав напряжения, она начала чрезмерно употреблять алкоголь. Мальчики остались на попечение самих себя. В 19 лет юноша добровольно ушел в армию, потому что разбил машину своего тогдашнего работодателя. Но в армии он тоже долго не продержался, потому что отличался своенравностью, неподчинением, мятежностью и снобской позицией. Все это занесли в его характеристику и уволили.

После армии он работал в журналах, но также был уволен из-за драк и неподчинения распоряжениям. Также писатель являлся большим ценителем и коллекционером оружия. Однажды Томпсон напился до такого состояния, что его жене пришлось вызвать полицию. На вопрос копов про нахождение оружия в доме жена честно ответила, что у них 22 ствола, и все заряжены. Хантера называли "великим американским кошмаром" за постоянное возмутительное поведение и нарушение социального порядка.

Его роман "Страх и отвращение в Лас-Вегасе" вызвал осуждение общества, потому что весь сюжет происходит на фоне наркотического опьянения персонажей. Там сложно разобрать, где реальность, а где галлюцинации. Герои постоянно употребляют запрещенные вещества, угрожают людям, вступают в связь с несовершеннолетней девушкой, которой еще и дают наркотики. Говорят, что Томпсон описывал в этой книге себя и своего друга, то есть персонажи не являются совершенно вымышленными.

Сам писатель смог избавиться от наркотической зависимости, а его друг пропал без вести. Глубинный и позитивный смысл книги в том, чтобы понять, что после любой эйфории наступает период пробуждения и осознания всего ужаса происходящего. Возможно, именно такое грубое, но реалистичное описание событий поможет людям даже не начинать употреблять наркотики. В 2005 году Хантер Томпсон застрелился в собственном доме, написав в предсмертной записке "футбольный сезон окончен". Ему было 67 лет. Он говорил, что это на целых 17 лет больше, чем он хотел прожить.

Чарльз Буковски "Женщины"

Родился писатель 16 августа 1920 года в Германии, но уже через три года его семья вынуждена была переехать в США. Детство Буковски было несладким, отец все время пил и избивал его с матерью, это навсегда наложило отпечаток на характер и судьбу писателя. Сам он тоже начал употреблять алкоголь еще в юности, а впоследствии редко мог остановиться. У него случались очень длительные запои, свои произведение он часто писал именно в состоянии алкогольного опьянения. Все его романы являются отчасти автобиографичными, он писал про свою жизнь и про то, что хорошо знал. Манера написания отличается откровенностью, честностью, распущенностью.

Буковски искренне считал себя некрасивым, потому что в детстве страдал от угревой сыпи, которая оставила отпечаток на его лице и во взрослом возрасте. Но он также понимал, что является очень умным, эрудированным и обаятельным человеком. Именно это, наверное, женщинам в нем нравилось. Порой Буковски вел себя крайне антисоциально, на границе с открытой враждебностью и агрессией по отношению к окружающим, но при этом он очень любил животных и презирал тех, кто их обижает.

Роман "Женщины" повествует о многочисленных любовных похождениях героя, которые списаны с жизни самого писателя. Он был женат три раза, а также имел большое количество партнерш. В книге описывается вся жизнь писателя и каждая его женщина. У него было много интрижек и несколько значимых длительных романов. Может создаться впечатление, что герой романа не очень уважает и ценит женщин, но книга совсем не про это. Наоборот, она про любовь, чувства, драму, психологические травмы, страх настоящей близости, тяжелый выбор.

Все эти авторы очень известны и неоднозначны, как и их произведения. Всех троих объединяет то, что у каждого есть своя глубокая личная драма, из-за которой они стали такими неправильными в глазах общества. Это же транслируется на персонажей их книг. Возможно, такая популярность романов обуславливается тем, что каждый писатель вкладывал частичку себя в свое творение. Они писали про свою жизнь: сложную, болезненную, порой страшную. Но эта пугающая реальность очень подкупает честностью и душевностью.

Не стоит осуждать и слишком категорично относиться к таким ярким личностям и их романам, лучше учиться понимать скрытый смысл того, что пытаются донести авторы. Часто за насилием и жестокостью может стоять душевная боль или потребность в любви.