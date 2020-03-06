Семь книг по психологии, которые перевернут ваш взгляд на жизнь

1 Если возникают какие-либо трудности в жизни, ими сразу хочется поделиться с близкими, попросить помощи. Но иногда бывает так, что никто из них не может помочь. Есть трудности, с которыми человеку необходимо учиться справляться в одиночку. В этом могут помочь тренинги, психотерапия и книги. Психологической литературы в наше время очень много. В книжных магазинах обычно отведен целый отдел под эту науку. Хорошая книга может научить понимать и чувствовать себя, разбираться в окружающих, решать любые жизненные неурядицы, расти и развиваться как личность. Ронда Берн "Тайна" Также есть фильм "Секрет", в котором говорится про то же самое, о чем и в книге. Здесь представлены несколько историй людей, несколько специальных техник и практик, с помощью которых можно перепрограммировать свое подсознание на успех. Речь одет о визуализации и глубинной работе со своим подсознанием. Благодаря этой книге вы сможете изменить свою жизнь к лучшему во многих сферах: финансы, любовь, работа, здоровье. Здесь сложное рассказывают простым языком. Это поможет вам лучше себя понимать, правильно думать и действовать. Мысли материальны - вот основная идея книги. То, о чем люди думают, они сами же притягивают в свою жизнь. Если мыслить только негативно, то не нужно удивляться, что вокруг будет все плохо. Прочитав это пособие, можно научиться мыслить так, чтобы счастье, позитив и удача сами появлялись в вашей жизни. Если правильно запрограммировать свое подсознание, то можно получить много хороших шансов и кардинально изменить свою судьбу к лучшему.

2 Джон Кехо "Подсознание может все" Этой книгой можно закрепить эффект после прочтения "Тайны". Она также про глубинную работу с собственным подсознанием. Здесь приведено немало реальных примеров из жизни, когда люди меняли свою судьбу лишь позитивными мыслями. Начиная от романтических отношений, заканчивая неизлечимыми болезнями, которые удалось победить. Мозг - это самый неизученный учеными орган. Известно, что нет людей, которые полностью использовали бы свой разум. Но это книга может помочь расширить границы мышления и переключить внимание на позитив. Джон Кехо, который живет в лесной местности канадской провинции, три года размышлял над своей книгой и программой, меняющей сознание людей. Эта программа помогает расширить границы разума и использовать свой внутренний потенциал в большей степени, чем это делают другие люди.

3 Михаил Лабковский "Хочу и буду" Книга одного из самых популярных отечественных психологов учит быть счастливым. Автор уверен, что абсолютно каждый человек сам создает себя. Его советы и убеждения могут помочь каждому лучше понимать себя, свои истинные желания и потребности. Ведь не всем в мире нужно одно и то же. Его фразы могут показаться слишком радикальными на первый взгляд, но в книге говорится о здоровом и социально приемлемом восприятии мира. Например фразу: "Делай то, что ты хочешь" некоторые могут воспринять чрезмерно прямолинейно, удариться в разнообразные пороки и соблазны. Но речь идет про заботу о себе и внутреннее понимание своих истинных потребностей. Лабковский через свою книгу дает понять людям, что безвыходных ситуаций не существует и все в руках человека. Нужно лишь желание что-то изменить в себе.

4 Пол Экман "Психология лжи" По этой книге снят целый сериал "Обмани меня", который пользовался популярностью у всего мира. В книге описаны многие одинаковые поведенческие реакции людей планеты, по которым можно определить, когда они говорят правду, а когда лгут. Также здесь присутствуют многие техники и рекомендации о том, как не стать жертвой обмана. Еще можно научиться распознавать ложь, наблюдая за людьми. Это поможет лучше понимать окружающих и разбираться в них. Выводы исследований автора легли в основу разработки автоматического распознавания лиц, он консультировал правоохранительные органы США, а также различные компании. Всей этой информацией, которую Экман собирал годами, он решил поделиться с читателями в своей книге. Автор классифицирует виды лжи, предполагает от чего именно люди могут врать и как замечать ложь.

5 Роберт Чалдини "Психология влияния" Автор является профессором Аризонского университета, он специалист в социальной и экспериментальной психологии. "Психологию влияния" выделяют как одну из самых лучших и значимых книг по социальной психологии. Здесь простым языком рассказывается о серьезных вещах. О том, как осторожно убеждать людей делать то, что вам необходимо. Это довольно серьезное учебное пособие, которое, однако, легко читается и воспринимается. Здесь описаны техники, механизмы и способы мотивации. Эта книга станет полезной для психологов, политиков, менеджеров, руководителей и любых профессий, где нужно каким-то образом влиять на сознание людей. Будет полезно прочитать книгу и просто для общего развития, чтобы лучше понимать и корректировать свое поведение, а также отношение окружающих к вам. Понимая способы манипуляций других людей, можно научиться не поддаваться чужому влиянию и поступать исключительно из собственных желаний.

6 Стивен Р. Кови "7 навыков высокоэффективных людей" Книга написана в основном в направлении гуманистической психологии от успешного американского бизнес-консультанта Стивена Кови. Это пособие по эффективному развитию собственной личности, умению выделить в своей жизни главное и правильно организовать свою деятельность. Это мировой бестселлер номер один по саморазвитию. Ни один книжный магазин сейчас не обходится без этого издания. Автор в довольно легкой форме описывает сложные механизмы психики, способы понять себя, учит уверенно ставить цели и добиваться их. Книга про то, что не бывает все и сразу. Чтобы чего-то достигнуть, нужно приложить немало усилий. Но чем больше вы вложите в себя знаний и сил, тем большего результата достигнете. Для тех личностей, которые стремятся жить осознанно, счастливо и успешно, книга обязательно станет полезной. Стивен Кови не просто рассказывает о том, как нужно добиваться целей, он учит находить и следовать за своим собственным предназначением. Эта книга будет полезна не только тем людям, которые находятся в трудных жизненных ситуациях, но и тем, кто хочет жить более счастливо и осознанно.